Антонио Конте: «У «Интера» было несколько моментов, а потом нам сильно не повезло с отскоком от Лукаку»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвел итоги финала Лиги Европы против «Севильи» (2:3).

— Был сложный, во многом равный матч, — приводит слова Конте официальный сайт УЕФА. — Во втором тайме судьбу матча мог решить один-единственный эпизод. У нас было несколько моментов, а потом нам сильно не повезло с отскоком от Ромелу.

Сейчас у меня нет обилия причин для сожаления. Мои игроки действительно отдали всех себя борьбе, в матче против команды, которая привыкла к таким поединкам. Думаю, сегодня опыт в итоге и сыграл решающую роль.

Сейчас мои игроки должны, прежде всего, думать о том, какой огромный объем работы они выполнили в течение сезона. О том, насколько им удалось прибавить. Они дошли до финала. Многие молодые футболисты получили большой багаж ценного опыта на протяжении всего сезона. Теперь они могут продолжить свой путь, будучи уверенными в себе и своих силах.