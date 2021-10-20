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Алпаслан Озтюрк: «Мне не очень интересно, кто лидер в «Локомотиве». «Галатасарай» уедет с победой»

18:11
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Защитник «Галатасарая» Алпаслан Озтюрк на пресс-конференции перед гостевым матчем Лиги Европы против «Локомотива» подчеркнул, что турецкая команда приехала в Москву за победой.

— Мы приехали сюда лидерами. И уедем отсюда только с победой, — заявил Озтюрк. — Сейчас я доволен своей формой. Я рад быть частью «Галатасарая». Если тренер даст мне возможность сыграть, то я буду рад выйти на любой позиции.

— Что вы знаете о «Локомотиве»?

— Честно говоря, мне не очень интересно, кто лидер в «Локомотиве». Мы приехали сюда победить. Конечно, это очень хорошая команда, которая имеет опыт игры в Европе.

Матч «Локомотив» — «Галатасарай» пройдет в четверг, 21 октября, начало — в 22.00.

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Артем Бухаев все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»