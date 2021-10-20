«Лестер» реализовал меньше 4% от квоты болельщиков на матч Лиги Европы со «Спартаком»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что «Лестер» реализовал меньше 4% от квоты болельщиков на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против красно-белых.

«Гостевой сектор посетят 25 человек», — цитирует Зеленова ТАСС.

Ранее «Лестер» на своем официальном сайте сообщал, что клубу на встречу со «Спартаком» в Москве выделена квота в размере 675 билетов.