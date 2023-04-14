Аллегри: «Победа над «Спортингом» далась нелегко, и еще труднее было не пропустить»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Спортингом» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы допустили несколько ошибок. Ребята могут прибавить. Мы лучше играли во втором тайме тремя полузащитниками, которые позволили нам действовать шире. «Спортинг» высоко прессинговал и стал сбавлять обороты по ходу матча, но мы хорошо сыграли. Победа далась нелегко. И еще труднее было не пропустить», — цитирует пресс-служба УЕФА Аллегри.

Ответная игра между командами пройдет 20 апреля в Лиссабоне. Начало — в 22.00 по московскому времени.