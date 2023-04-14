Аморим: «Прекрасно оборонялись против топовых игроков и мало что позволили «Ювентусу» в атаке»

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы доминировали в этом матче. Достаточно посмотреть на количество созданных моментов и на то, как мы контролировали игру. Мы прекрасно оборонялись против топовых игроков и мало что позволили «Ювентусу» в атаке. Впереди мы создали несколько возможностей, но не забили. Это как нельзя лучше говорит о нашей текущей форме, но хорошая новость в том, что у нас будет еще одна возможность на своем стадионе», — цитирует пресс-служба УЕФА Аморима.

Ответная игра между командами пройдет 20 апреля в Лиссабоне. Начало — в 22.00 по московскому времени.