Александр Горшков - о поражении "Зенита" от "Фенербахче": "Результат приемлемый"

Обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы в составе "Зенита" Александр Горшков в разговоре с "СЭ" поделился своим мнением о поражении клуба из Санкт-Петербурга от "Фенербахче" (0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

– Как и ожидалось, первые 20 минут "Фенербахче" провел активно, болельщики гнали свою команду вперед, – говорит бывший полузащитник сине-бело-голубых. – Туркам повезло, что они смогли забить именно в этот период, во время стартового натиска. "Зениту" оказалось сложно выбираться из-под прессинга, но к концу первого тайма и у нашей команды начали появляться моменты – удалось заработать пенальти, жаль, что Мак не реализовал его. А после перерыва игра окончательно выровнялась.

– Как теперь оцените шансы питерцев на выход в следующую стадию ЛЕ?

– Вчерашний результат можно назвать приемлемым. "Зенит" способен дома победить "Фенербахче" с нужным счетом и пройти в 1/8 финала. По матчу в Турции чувствовалось, что для сине-бело-голубых эта встреча – первая официальная за долгое время, футболисты еще не в лучшей форме. К тому же, состав немного обновился, что тоже повлияло на игру команды.

– Что сказаже о новичках клуба, Ракицком, Барриосе и Азмуне?

– Барриос оставил хорошее впечатление. Видно, что колумбиец хорош в отборе мяча, действует жестко и неуступчиво. Что касается его организаторских качеств, то нужно посмотреть, как человек проведет еще несколько встреч, чтобы сделать какие-то выводы. Но то, что парень боец, с характером – уже большой плюс.

То же самое могу сказать и о Ракицком, тем более, у Ярослава есть богатый опыт выступлений на европейском уровне. Азмуна мы знаем как хорошего нападающего по игре в нашем чемпионате, вчера у него было не очень много времени, чтобы себя проявить, но, надеюсь, что в перспективе его приобретение принесет пользу.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" – "Фенербахче" состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге, начало – в 20.55 по московскому времени. (Иван Торопцев)

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