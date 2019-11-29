Алдонин считает, что матч ЦСКА и «Лудогорца» был равным

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин — о матч Лиги Европы ЦСКА — «Лудогорец» (1:1). Он оценил эту игру как равную.

— Все ждали победы, но имеем то, что имеем, не получилось забить больше, чем соперник, — цитирует Алдонина ТАСС. — Игра в целом была равной, «Лудогорец» показал, они не случайно в Лиге Европы, выступают очень достойно. ЦСКА не хватает опыта, реализации, мастерства, многих компонентов. В этом розыгрыше Лиги Европы можно оценить свой уровень, понять, что есть, к чему стремиться. Вся эта Лига Европы у ЦСКА идет кувырком, как и говорил Гончаренко. Матч за матчем, набрали всего два очка — это очень мало.

ЦСКА занимает четвертое место в группе с двумя очками и потерял шансы на выход в плей-офф.