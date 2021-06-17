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Как в питерской фан-зоне болели за Украину: флаги не отбирали, голам аплодировали

Севастиан Терлецкий
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Сегодня, 19:20
Санкт-Петербург
17 июня. Санкт-Петербург. Болельщики сборной Украины. Фото Севастиан Терлецкий, «СЭ» 17 июня. Санкт-Петербург. Фан-зона на Конюшенной площади. Фото Севастиан Терлецкий, «СЭ» 17 июня. Санкт-Петербург. Фан-зона на Конюшенной площади. Фото Севастиан Терлецкий, «СЭ» Болельщики в фан-зоне на Конюшенной площади. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
17 июня. Санкт-Петербург. Болельщики сборной Украины. Фото Севастиан Терлецкий, «СЭ»
Теги:
Посмотрели матч Евро с Македонией из футбольной деревни на Конюшенной
Украина — Македония
17&nbsp;июня. Бухарест. Украина&nbsp;&mdash; Македония&nbsp;&mdash; 2:1. Украинцы одержали победу во&nbsp;втором туре чемпионата Европы.Украина сделала заявку на плей-офф. Команда Шевченко не без приключений обыграла македонцев и отменила антирекорд

К Евро в Питере появилась фан-зона на Конюшенной. Там куча активаций от спонсоров турнира и огромный экран для просмотра матчей. Мы сходили на игру Украина — Северная Македония и посмотрели, как болельщики смотрят этот матч.

После встречи первого тура группового этапа в Сети появилась история о том, что некоторых украинцев просили убрать флаги. Якобы чтобы не допустить провокации. Во время матча с Македонией таких проблем не было. Несколько людей пришло с сине-желтыми флагами, никаких вопросов к ним не было.

Матч ранний, будний день. Казалось, что люди на площади соблюдают социальную дистанцию, но по факту их было просто мало.

Болельщики в фан-зоне на Конюшенной площади. Фото Севастиан Терлецкий, "СЭ"
17 июня. Санкт-Петербург. Фан-зона на Конюшенной площади. Фото Севастиан Терлецкий, «СЭ»

Украина забила дважды, оба раза большая часть фан-зоны аплодировала и радовалось. Когда забивали македонцы, такой громкой реакции не было.

Из-за ухудшившейся ситуации с ковидом в футбольной деревне перестали продавать еду. Остались только напитки. Во время матча волонтеры обращаются к зрителям с просьбой надеть маски. О мерах предосторожности постоянно объявляют со сцены фан-зоны.

Болельщики в фан-зоне на Конюшенной площади. Фото Севастиан Терлецкий, "СЭ"
17 июня. Санкт-Петербург. Фан-зона на Конюшенной площади. Фото Севастиан Терлецкий, «СЭ»

После окончания матча к болельщикам в украинских футболках подходили другие зрители и жали руки, поздравляя с победой. Никаких проблем или напряженных ситуаций в фан-зоне на этом матче не было. Так и должно быть.

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи