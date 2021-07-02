Дмитрий Чернышенко: «Результаты сборных команд России неудовлетворительны и не соответствуют вложениям государства в спорт»

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание с участием министра спорта Олега Матыцина, представителей администрации президента, а также руководителей спортивных федераций и профессиональных лиг по игровым видам спорта, включая Российский футбольный союз и Федерацию хоккея России.

Вице-премьер назвал результаты российских сборных команд на международных соревнованиях в 2021 году неудовлетворительными и не соответствующими объему государственных вложений в спорт. Чернышенко указал на избыток легионеров в сборных командах клубов, назвал рынок зарплат российских спортсменов «перегретым» и призвал Минспорт и индустрию переосмыслить подходы к развитию российского спорта.

До середины июля Минспорт со спортивными федерациями должен представить предложения по развитию системы управления спортом, в том числе кадровые и управленческие решения.

«Игра наших футболистов на чемпионате Европы, поражение хоккеистов в 1/4 финала на чемпионате мира, проигрыш сборной команде Мексики в баскетбольном отборе на Олимпиаду — это не те результаты, которых от нас требуют налогоплательщики и правительство. В ходе прямой линии президент сказал о необходимости принятия кадровых и управленческих решений в спортивной отрасли. Засилье «легионеров», перегретый рынок зарплат спортсменов, непрозрачные критерии отбора — все эти проблемы требуют безотлагательных действий», — заявил вице-премьер.

«Система управления, отношения государства и общественных организаций требует глубокого анализа. Нужно выработать единые подходы и принципы для развития игровых видов спорта в России. Должно быть четкое понимание роли и ответственности государства и общественных организаций. После Олимпийских игр мы планируем заключение соглашений с каждой из федераций. Обязательным пунктом будет наличие у федераций программы развития, целевых показателей, критериев выполнения и объемов финансирования», — отметил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Во многих видах спорта чемпионаты России проводятся профессиональными лигами с участием легионеров. Так в российской премьер-лиге по футболу в прошедшем спортивном сезоне выступили 157 иностранных игроков, в Континентальной хоккейной лиге в составе российских клубов — 95 иностранных игроков. Матыцин заявил о необходимости проанализировать вопросы о лимите легионеров и потолке зарплат в различных видах спорта.

По итогам совещания Чернышенко дал ряд поручений. Минспорту поручено усовершенствовать процесс формирования сборных команд, разработав прозрачные и открытые критерии отбора спортсменов. Критерии будут опубликованы на официальных ресурсах Минспорта и спортивных федераций.

До середины июля Минспорт со спортивными федерациями и профессиональными лигами должен дать предложения по установлению «потолка» зарплат спортсменов. Также ведомство выработает предложения по оптимизации числа легионеров в российских командах и требования к ним.

К августу 2021 года Минспорт представит правительству концепцию цифровой платформы российского спорта, включающую цифровые профили спортсменов. Платформа станет единой информационной системой для всех спортивных федераций России, повысит прозрачность и прослеживаемость результатов и идентификацию талантливых спортсменов.

Вице-премьер также заявил о необходимости назначить в общероссийских спортивных федерациях ответственных за цифровую трансформацию на уровне заместителей руководителей федераций с целью координации и эффективной реализации системы прозрачной системы отбора талантливых спортсменов.