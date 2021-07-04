«У этой сборной Украины есть будущее, а России нужны перемены». Интервью Вячеслава Грозного

Вячеслав Грозный — о выступлении сборных Украины и России на Евро.

Верного помощника Романцева в «Спартаке» конца девяностых я отыскал в Киеве за несколько часов до четвертьфинального матча Украины с Англией.

— Собираюсь на работу, — сразу же сообщил Грозный. — Так что, извини, времени в обрез.

— Что же это за работа на ночь глядя? А как же чемпионат Европы, да еще такой крутой матч? — удивился я.

— Вот это и есть моя нынешнее работа. На одном из трех футбольных телеканалов, в программе, которая называется «FAN TALK». Буду комментировать встречу нашей сборной с англичанами. В роли эксперта буду оценивать все происходящее на поле: тренерские решения, тактические ходы, спорные судейские ситуации — словом, все, что интересно болельщикам. И судя по тому, что у нас уже больше миллиона подписчиков, им это нравится.

— Кстати, о болельщиках. Известно, что в связи с непростой обстановкой в Европе, связанной с пандемией, власти Италии опустили шлагбаум перед украинскими и английскими болельщиками. На игре кого из соперников это может сказаться в большей степени?

— Думаю, что здесь и наша сборная, и английская окажутся в равном положении — поддержка болельщиков, особенно в таких ключевых матчах, большое дело. Но думаю, что в этот вечер в Риме большинство зрителей будет болеть за Украину. В Италии очень любят и уважают Шевченко, помнят его блистательную игру в «Милане». К тому же большинство помощников по нынешнему штабу Андрея — итальянские специалисты, хорошо знакомые местным фанатам. Плюс есть еще один «итальянец» — выступающий за «Аталанту» Малиновский. Так что в этом плане наши шансы на симпатию трибун выглядят предпочтительнее.

— То, что в четырех матчах Англия не пропустила ни одного гола, означает, что ее игровой стержень — оборона?

— Только в какой-то мере. Когда в твоем распоряжении такие зубры защиты, как Уокер со Стоунсом из «Манчестер Сити» и Магуайр с Шоу из «МЮ», то это выглядит уже Великой китайской стеной. И здесь Гарету Сауттгейту можно только позавидовать. Как и в том, что его атаку представляют такие умельцы, как Кейн и Стерлинг, отправившие Германию домой.

— А каковы козыри сборной Шевченко?

— Прежде всего, она психологически на подъеме, раскрепощена, честолюбива и голодна до больших побед. На глазах мужает вратарь Бущан. Хорошо поддерживают атаки скоростные Караваев с Матвиенко. Со шведами был просто великолепен Зинченко, отметившийся забитым мячом и голевой передачей. Добавь сюда техничного Малиновского, острого Яремчука и выступающих в АПЛ за «Вест Хэм» и «Манчестер Сити» Ярмоленко с Зинченко, которые знают английский футбол не понаслышке, и поймешь — эта компания способна творить чудеса.

... Но чуда в тот жаркий вечер в Риме не произошло. У футбола свои законы, способные перечеркнуть самые смелые надежды болельщиков. И 0:4 симпатичной украинской сборной на Олимпийском стадионе итальянской столицы от мощных англичан — лучшее тому подтверждение.

— Ну что, Викторович, ожидал такого счета? — поинтересовался я у своего друга, которому позвонил, когда занавес встречи был уже опущен.

— Конечно, нет, — вздохнул он. — Знал, что будет трудно, поскольку противник сильнее по многим позициям. Но надеялся, что за счет желания не уступить, неожиданных ходов Зинченко и Ярмоленко, напора Яремчука удастся и нам поймать свой шанс. Ведь, как бы ни был силен соперник, без ошибок в футболе не обходится.

— Но вновь сыграв на ноль, англичане избежали их на сей раз. А вот у украинцев был явный перебор промахов. Ну чем можно объяснить мяч, пропущенный уже на четвертой минуте, — потерей концентрации, несобранностью? Ведь напутствуя футболистов перед выходом на поле, тренер всегда говорит о максимальном внимании с первых же минут.

— У нас молодая команда с еще недостаточным опытом встреч такого уровня. Возможно, ребята, на которых давила огромная ответственность за результат, просто перегорели. Отсюда и позиционные ошибки, допущенные обороной. Возьми тот же первый гол, когда Стерлинг ушел от Караваева, которого никто не страховал, а затем и от Шапаренко, выдав проникающий пас в штрафную. И Кейн наносил удар в окружении трех наших защитников.

— Второй и третий голы, забитые со стандартных положений, также стали следствием неверного взаимодействия в обороне?

— По сути, это голы-близнецы. Известно, что англичане — короли «второго этажа». И единственный способ избежать неприятностей после их верховых передач со стандартов — это плотная опека соперника в штрафной. К сожалению, сначала этого не сумел сделать Матвиенко, когда Магуайр головой забивал второй гол. Как и в эпизоде, где Хендерсон опередил всех, вырвавшись из кучи защитников после подачи углового. И в этом компоненте таким асам, как Кейн, Магуайр, Хендерсон, Стоунз, уступают не только защитники нашей сборной. Думаю, что мы в этом еще убедимся.

— Насколько оправдан был по ходу встречи переход на игру с двумя центральными защитниками?

— Это решение Шевченко, который, видимо, хотел придать игре большей мощи. В этом случае Зинченко вместе с Сидорчуком и Шапаренко должны были образовать треугольник и сместить акцент на фланговые атаки. Кстати, и выход острого хавбека Цыганкова вместо травмированного защитника Кривцова также был шагом для усиления наступления.

— И все-таки количество моментов забить у команды Шевченко было мизерным. Разве что запомнился проход в первом тайме Яремчука, удар которого парировал Пикфорд, и дальний выстрел Макаренко после перерыва.

— Во второй половине первого тайма с выходом Цыганкова мы стали лучше контролировать мяч. Но грамотная игра в обороне, жесткий прессинг на своей половине позволял англичанам блокировать все попытки проводить резкие контратаки, которые моментами получались у нас во встречах с голландцами и шведами. Не зря у команды Саутгейта пока ноль пропущенных мячей.

— Кого назовете лучшим у победителей?

— Конечно, Кейна. Форварда без слабых мест и настоящего лидера.

— А в своей сборной?

— Бущана, который буквально растет на глазах. А на сей раз он проявил еще и стойкость, которая высоко ценится во вратарском деле.

— Андрей Шевченко сказал, что доволен тем, как проявили себе игроки сборной на этом Евро.

— Уверен, точно так же считают и все украинские болельщики, которые вправе гордиться своей сборной, пробившейся в восьмерку сильнейших команд Европы. Теперь в ней узнали имена таких молодых талантов, как Цыганков, Забарный, Миколенко, Зинченко, Шапаренко, Довбик. И самое главное — у этой сборной и ее тренера есть будущее. Именно это позволяет Андрею Шевченко уверенно смотреть в завтра.

— А что скажешь о выступлении российской сборной?

— Я восемь лет проработал в России в «Спартаке» и «Тереке». И мне небезразлично, что происходит в ее футболе. Если на мировом чемпионате российская сборная выглядела ярко, то на нынешнем Евро ее невыход из группы расцениваю как провал. А в чем его причины, думаю, тренеры знают сами. К сожалению, уровень наших чемпионатов не тот, что в Англии или Италии. И это тормозит рост игроков. Значит, не нужно шарахаться, а сделать все, чтобы качественно перестроить работу с молодым поколением футболистов. Как двадцать лет назад это сделала Бельгия. Потому сегодня в ее составе сверкают Куртуа, Лукаку, братья Азар, Кевин Де Брейне, Мертенс, Витсель. Россия всегда была богата футбольными талантами. Стало быть, надо работать и уметь ждать.

— А каким тебе видится финал?