Потолок зарплат и изменение лимита на легионеров. Что ждет российский футбол?

РПЛ на пороге перемен?

Хоккейная сборная провалилась на чемпионате мира, футбольная — на Евро-2020, а баскетбольная не пробилась на Олимпиаду. Время народного гнева и принятия каких-то решений на высоком уровне.

В пятницу вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сделал громкое заявление: «Это не те результаты, которых от нас требуют налогоплательщики и правительство. В ходе прямой линии Президент сказал о необходимости принятия кадровых и управленческих решений в спортивной отрасли. Засилье легионеров, перегретый рынок зарплат спортсменов, непрозрачные критерии отбора — все эти проблемы требуют безотлагательных действий».

До середины июля Минспорт РФ со спортивными федерациями и профессиональными лигами должен дать предложения по установлению потолка зарплат спортсменов. Также ведомство выработает предложения по оптимизации числа легионеров в российских командах и требования к ним.

Что ж, какие-то шаги давно напрашиваются. Введение потолка зарплат в футболе обсуждается больше десятка лет. В первую очередь это касается молодежи, которая в 18-19 лет может получить первый контракт в 500 тысяч евро и на этом успокоиться. Звучали интересные предложения. Скажем, чтобы средства замораживались на отдельном счете, доступ к которому игрок мог бы получать по достижении 23-25 лет.

Вопрос только в установленных сроках — до середины июля. Как за две недели настолько глубоко проработать вопрос, чтобы выходить с финальными предложениями? Это должно быть какое-то мощнейшее исследование, с изучением законодательной базы, с учетом российского и зарубежного опыта.

Скажем, в хоккее потолок зарплат введен уже давно. Насколько помогает — вопрос открытый. Если судить по мировым чемпионатам последних лет — толку не так много. Может, эта мера плохо продумана, а нужна другая. Или ее обходят хитрыми способами. Здесь, на мой взгляд, изучать и изучать. Никак не две недели.

Аналогичная ситуация и с лимитом. Для начала скажу, что смущает словосочетание «засилье легионеров». То есть посыл изначально дается такой, что ограничения на иностранцев надо ужесточать? А если исследование выявит, что напротив их надо ослабить? На днях бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус в интервью «СЭ» приводил четкие аргументы, почему лимит стоит вообще отменить. В качестве примера рассказав, как в клубах ставят задачу найти на определенную позицию российского футболиста, и задаваясь вопросом: а если на рынке нет исполнителя с паспортом, который бы соответствовал уровню клуба? Тогда кто-то будет играть «по блату»? И о каком развитии футбола можно вести речь?

Из-за лимита в РПЛ много россиян, вот только у тренера сборной все равно выбор, по словам Штоффельсхауса, из 15 человек. Тех, кто хоть как-то соответствует уровню Евро.

Преференции россиянам очевидно тянут их оклады вверх. Ужесточение лимита повысит спрос на наших соотечественников, им будут предлагать еще более высокие контракты. Как это совместить с потолком — еще один сложный вопрос.

В общем, желание развернуть ситуацию в лучшую сторону — дело хорошее. Главное здесь избежать крайностей и изменений ради изменений. Ждем середину июля.