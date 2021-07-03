«Меня не раздражает, сколько денег у Черчесова. Но он сделал ошибку, отстранив Дзюбу за то видео»

Интервью магистра игры «Что? Где? Когда?», капитана одной из команд Андрея Козлова — о Евро-2020 и проблемах сборной России.

Тот, кто имеет хотя бы малейшее понятие о «Что? Где? Когда?», знает о Козлове — одном из самых известных знатоков телеклуба. Однако вряд ли многие имеют понятие о том, что это еще и фанат футбола. Сам он, правда, говорит, что вообще в нем не разбирается. Спорить со знатоком — дело гиблое, но сами посудите: ходил на луганскую «Зарю», когда она стала чемпионом СССР, ездил на финал Кубка УЕФА с участием «Шахтера» в Стамбул. Как Козлов заводил трибуны своим болением за Швейцарию и персонально ее вратаря Зоммера на стадионе в Петербурге во время четвертьфинала с Испанией — это надо было видеть. Удары по щекам во время игр против телезрителей просто меркнут.

Кстати, сборная России приходила несколько лет назад попробовать себя в «Что? Где? Когда?» А что знатоки думают о футболе?

Роналду — падла. Я презираю его за историю с бутылкой

— Андрей Анатольевич, как вам питерский четвертьфинал?

— Я, прежде всего, скажу, что ничего не понимаю в футболе...

— Ну вы же не первый раз на трибуне наверняка.

— Нет, на чемпионате мира мы были на 10-12 встречах, на этом Евро это третья. А первый мой матч — на старом стадионе «Шахтер» в Донецке в 1972-м. Папа взял с собой, мне не понравилось. Но я смотрю еврокубки, крупные европейские игры, международные, сборную России. Если езжу, то за эмоциями. Но не понимаю тактических нюансов, почему тренер меняет одного футболиста на другого.

Про Швейцарию. Вы же были на стадионе? Видели, что людям сначала было все равно. И как в конце швейцарцев поддерживала практически вся арена. Постепенно сборная Швейцарии заставила за себя болеть. Двумя последними матчами эта команда дала надежду. Какая-то маленькая Швейцария!

Просто сонная Женева, по которой медленно едут трамваи. В 5 вечера все закрылось, города вымерли. (В этот момент голкипера испанцев Унаи Симона объявили лучшим игроком встречи. Козлов сказал: «Это неправда. Но на награду пофиг». — Прим. «СЭ»).

Они сытые, в отличие от латиноамериканцев и многих россиян. И они выходят и дают надежду каждому голодному. Они говорят, что каждый голодный, если захочет и приложит усилия, сожмет зубы, добьется своего. Этим Швейцария покорила. Я вообще про нее мало знал. Не сомневался, что еду на матч Испания — Франция. Но когда увидел, как они сделали Погба, Мбаппе и Ко, не пожалел о покупке билета.

— Так получилось, что я смотрел матч рядом с сербами. Возможно, вы слышали, что в сборной Швейцарии много косовских албанцев и вообще людей разных национальностей. Такая команда не обнуляет саму идею сборных? Это для вас не фактор?

— Меня в принципе как вывеска интересует только сборная России. Я русский человек, живу в Российской Федерации, гражданин, патриот страны. Меня волнует, как она выглядит. В искусстве, футболе, космосе, балете. Во всех остальных командах я не разбираюсь настолько, чтобы судить. Могу только сказать, что презираю Роналду, который взял и отодвинул спонсорскую бутылку Coca-Cola. Продемонстрировал, что он может себе позволить все, падла. А он не может! И вылетел. Не потому, что бутылку отодвинул, а потому, что отнесся ко всему, что происходит здесь, свысока. Показал нам, мол, я выше этого! И где сейчас этот парень?

— По всей вероятности, дома.

— Вот и все. Дело не в спонсоре, а в отношении. И в эти два часа, безусловно, было высокомерие испанцев. Очень интересно было наблюдать, как они начинают сходить с ума. Вроде же все делают! Когда в конце первого тайма испанцы стали тянуть время, я сказал себе: «Ну ничего себе!» То вратарь неспешно мяч выбьет, то еще что-то. Конечно, не как наши с Данией — с 5-й минуты, это сдуреть можно. А потом оказалось — мы бьем, а он все отбивает. А что вообще происходит? Мы с какими муравьями вообще тут играем? Мы же тут высочайшие, инопланетяне! Это было бы слишком, если бы закончилось хеппи-эндом. По законам драматургии так не должно случаться.

Но все равно такие эмоции не получишь нигде, даже если стадион заполнен наполовину из-за ковидных правил. С трибуны можно увидеть детали игры. И мне показалось, что судья немножко болел за испанцев. Когда ты видишь весь спектакль, понятно, кто за кого. Но победа Швейцарии уже стала бы фальшью.

Вначале за Украину не болел. Но она убедила

— За Украину будете болеть?

— Изначально не болел. Мне не нравилась эта сборная. И восторга по поводу достойного поражения от Нидерландов не понял. Чем все закончилось? Поражением.

— Но можно проиграть как мы бельгийцам, а можно — как украинцы голландцам.

— Великий Лобановский говорил в ответ на претензии по качеству футбола — посмотрите на табло. А на все остальное, красоту игры, есть слова Аршавина про ожидания и проблемы.

Но я смотрел, как Украина вынесла Швецию. И постепенно меня как болельщика она убедила. Так что стану болеть за Украину, а не за Англию.

— Но в целом, выходит, вы вообще не болеете как за братский народ?

— У меня есть особое отношение только к российской сборной. Боль и радость, счастье, когда побеждали испанцев, и обратное, когда проигрывают.

— А как правильно относиться к тому, что произошло сейчас? Кто-то кричит, что Черчесов получает 2,5 миллиона евро, кто-то философски говорит, что футбол не наш вид спорта.

— Я вообще никогда не считаю чужие деньги. Меня как-то не раздражает, сколько денег у Абрамовича, Черчесова. Не берусь сравнивать зарплату примы-балерины Большого театра и самого выдающегося слесаря. У меня болит сердце за малообеспеченных, это правда. Где могу, помогаю. Никогда, по крайней мере поименно, об этом не рассказывал. То, что называется благотворительностью, должно быть тихим.

Но мне кажется, Черчесов сделал грандиозную ошибку, когда отстранил Тему (Артема Дзюбу. — Прим. «СЭ») на два матча после того видео. Вопрос не в том, было ли за что. Я себя представляю игроком сборной России и думаю — если за такую фигню отстраняют Артема, то и меня могут, вообще за любое. Если уж его ставят на паузу не по игре, а за что-то другое... И команда стала распадаться. Мы видели этот процесс. В Турции сразу проиграли без него. А в сборной был единый организм. Каким образом Черчесов из достаточно посредственных футболистов смог сделать один крепкий организм, который мог выигрывать и проигрывать, но не создавал ощущения, что им все равно, — загадка.

— На этом чемпионате Европы было все равно?

— Нет, было не все равно на матч с Финляндией, это удивительно. А финны, вообще-то, Данию обыграли, и дело не в страданиях из-за Эриксена, о которых все говорят, матч же был прерван для обеих команд. Финны забили не в тот момент, когда все ушли с поля. Все находились в равных условиях.

С Бельгией... Появилось ощущение, что нашим было страшно, их Хоттабыч заколдовал. Вратаря, чтобы он не ловил мяч, и полевых игроков — они добегали до чужих ворот и разворачивались. Будто им сказали, что можно ударить, только когда бельгийцы уйдут.

Мы с Денисом Казанским регулярно дискутируем за кулисами «Что? Где? Когда?». Он относится к футболу профессионально, как математическую задачу решает. Для меня это спектакль. Вот в петербургском четвертьфинале был «Гамлет». А Россия на Евро сыграла как провинциальный театр. А на чемпионате мира — почему-то по-другому. Даже когда я ездил в Самару на матче с Уругваем — не чувствовалось, что все равно. А математика мне не нужна, я ее в школе и университете учил уже.

— Давайте, как говорится, минуту знатокам на вопрос. А что делать-то? То есть проблема в Дзюбе? Не в пресловутом отсутствии полей, инфраструктуры...

— Дураки и дороги — проблема России уже лет 800. Давать рецепты такого масштаба глупо. Но после матча с Бельгией, будь я Черчесовым, вызвал бы всю сборную и сказал бы: «Кто не готов умирать — шаг вперед и пошел на ***. А если не готов, я тебя сам пошлю». Пусть в заявке останутся 11 человек, но я выйду с ними умирать. Но я бы не оставил ни одного чудака на букву «м», который думает, что выходит поиграть. Нет, он выходит не просто поиграть, а представлять великий русский народ. Который смотрит на них и испытывает унижение, когда они к народу так относятся. Да пошел каждый из вас! Вас останется девять — значит, найду двух мальчишек из дворов, которые, как Александры Матросовы, бросались бы закрывать ДЗОТы собой. Какая здесь техника? Это вообще не про это.

— Но нельзя постоянно умирать раз в два года.

— Если бы знатоки «Что? Где? Когда?» не умирали на играх — может, не в каждой, но в трех из четырех, не шли бы на риск, — клуб не просуществовал бы 46 лет.