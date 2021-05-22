Футбол
Евро-2020
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Сборная приехала в Австрию: у отеля полиция, Черчесов обещает открытость

Севастиан Терлецкий
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
22 мая 2021, 22:45
Футболисты сборной России. Фото Instagram Станислав Черчесов с тортом. Фото Севастиан Терлецкий, «СЭ» Футболисты сборной России. Фото Севастиан Терлецкий, «СЭ» Полицейский. Фото Севастиан Терлецкий, «СЭ»
Футболисты сборной России. Фото Instagram
Теги:
Первый день национальной команды в Нойштифте.

Сборная прилетела в Австрию. Вечером 22 мая команда заселилась в отель «Ягдхоф» города Нойштифта. Здесь сборная готовилась к Кубку конфедераций в 2017 году и чемпионату мира в 2018 году.

Команда летела чартерным рейсом из Шереметьева в Инсбрук. Оттуда еще час добиралась на автобусе.

К гостинице заранее подъехали два полицейских. Они попросили журналистов отойти от входа в отель. Только после того, как подъехала команда и служба безопасности сборной дала добро, СМИ подпустили поближе.

Полицейский. Фото Севастиан Терлецкий, "СЭ"
Полицейский. Фото Севастиан Терлецкий, «СЭ»

Все игроки и практически весь штаб сборной были в масках. В Австрии, кстати, требуют носить только респираторы, но без клапана.

Футболисты сборной России. Фото Севастиан Терлецкий, "СЭ"
Футболисты сборной России. Фото Севастиан Терлецкий, «СЭ»

Владельцы отеля, как всегда, встретили Черчесова тортом в виде футбольного мяча. Это происходит каждый раз.

Фото1. Фото Севастиан Терлецкий, "СЭ"
Станислав Черчесов с тортом. Фото Севастиан Терлецкий, «СЭ»

Тренер ответил на несколько вопросов журналистов:

— Захарян? Все бывает. Ничего страшного, — сказал Черчесов перед заселением в отель сборной.

Мы знаем, как готовиться тут: хорошее питание, идеальные поля, высота. Мыслей перенести сбор в Россию не было. Мы будем так же работать, как и раньше. Все по плану, долетели хорошо. Завтра две тренировки, посмотрим по состоянию игроков, сравним, поговорим с докторами.

— Нужно ли нам внимание?

— Это большой турнир, по-другому никак. Иногда, конечно, хочется уединиться, но мы все понимаем. Приедут журналисты из Германии, местные.

— Вас встречал в аэропорту местный болельщик. Помнят вас?

— Мы здесь натворили дел, да.

Завтра в 11:30 пройдет первая тренировка сборной в Австрии. Тренировочное поле находится в нескольких минутах езды от отеля.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 23382
Все опросы
Кого не хватает в расширенном составе из 30 игроков сборной России на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Кальяри» — «Дженоа»: Шомуродов открыл счет в матче серии А
Турнирная таблица группы России на чемпионате мира: положение на 22 мая
Казахстан по буллитам победил Латвию на чемпионате мира по хоккею
Чемпионат мира-2021, результаты матчей 22 мая: Россия — Великобритания и другие игры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры