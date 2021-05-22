Сборная приехала в Австрию: у отеля полиция, Черчесов обещает открытость

Первый день национальной команды в Нойштифте .

Сборная прилетела в Австрию. Вечером 22 мая команда заселилась в отель «Ягдхоф» города Нойштифта. Здесь сборная готовилась к Кубку конфедераций в 2017 году и чемпионату мира в 2018 году.

Команда летела чартерным рейсом из Шереметьева в Инсбрук. Оттуда еще час добиралась на автобусе.

К гостинице заранее подъехали два полицейских. Они попросили журналистов отойти от входа в отель. Только после того, как подъехала команда и служба безопасности сборной дала добро, СМИ подпустили поближе.

Полицейский. Фото Севастиан Терлецкий, «СЭ»

Все игроки и практически весь штаб сборной были в масках. В Австрии, кстати, требуют носить только респираторы, но без клапана.

Футболисты сборной России. Фото Севастиан Терлецкий, «СЭ»

Владельцы отеля, как всегда, встретили Черчесова тортом в виде футбольного мяча. Это происходит каждый раз.

Станислав Черчесов с тортом. Фото Севастиан Терлецкий, «СЭ»

Тренер ответил на несколько вопросов журналистов:

— Захарян? Все бывает. Ничего страшного, — сказал Черчесов перед заселением в отель сборной.

Мы знаем, как готовиться тут: хорошее питание, идеальные поля, высота. Мыслей перенести сбор в Россию не было. Мы будем так же работать, как и раньше. Все по плану, долетели хорошо. Завтра две тренировки, посмотрим по состоянию игроков, сравним, поговорим с докторами.

— Нужно ли нам внимание?

— Это большой турнир, по-другому никак. Иногда, конечно, хочется уединиться, но мы все понимаем. Приедут журналисты из Германии, местные.

— Вас встречал в аэропорту местный болельщик. Помнят вас?

— Мы здесь натворили дел, да.

«Порой вдали от близких и родных иногда сконцентрироваться бывает лучше» ?



Станислав Черчесов — о подготовке национальной команды к Евро-2020. Сегодня сборная России прилетела в австрийский Инсбрук.



? @Sevastian49T pic.twitter.com/6DcOqC1eBj — Спорт-Экспресс (@sportexpress) May 22, 2021

Завтра в 11:30 пройдет первая тренировка сборной в Австрии. Тренировочное поле находится в нескольких минутах езды от отеля.