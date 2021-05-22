Сборная приехала в Австрию: у отеля полиция, Черчесов обещает открытость
Сборная прилетела в Австрию. Вечером 22 мая команда заселилась в отель «Ягдхоф» города Нойштифта. Здесь сборная готовилась к Кубку конфедераций в 2017 году и чемпионату мира в 2018 году.
Команда летела чартерным рейсом из Шереметьева в Инсбрук. Оттуда еще час добиралась на автобусе.
К гостинице заранее подъехали два полицейских. Они попросили журналистов отойти от входа в отель. Только после того, как подъехала команда и служба безопасности сборной дала добро, СМИ подпустили поближе.
Все игроки и практически весь штаб сборной были в масках. В Австрии, кстати, требуют носить только респираторы, но без клапана.
Владельцы отеля, как всегда, встретили Черчесова тортом в виде футбольного мяча. Это происходит каждый раз.
Тренер ответил на несколько вопросов журналистов:
— Захарян? Все бывает. Ничего страшного, — сказал Черчесов перед заселением в отель сборной.
Мы знаем, как готовиться тут: хорошее питание, идеальные поля, высота. Мыслей перенести сбор в Россию не было. Мы будем так же работать, как и раньше. Все по плану, долетели хорошо. Завтра две тренировки, посмотрим по состоянию игроков, сравним, поговорим с докторами.
— Нужно ли нам внимание?
— Это большой турнир, по-другому никак. Иногда, конечно, хочется уединиться, но мы все понимаем. Приедут журналисты из Германии, местные.
— Вас встречал в аэропорту местный болельщик. Помнят вас?
— Мы здесь натворили дел, да.
«Порой вдали от близких и родных иногда сконцентрироваться бывает лучше» ?— Спорт-Экспресс (@sportexpress) May 22, 2021
Станислав Черчесов — о подготовке национальной команды к Евро-2020. Сегодня сборная России прилетела в австрийский Инсбрук.
? @Sevastian49T pic.twitter.com/6DcOqC1eBj
Завтра в 11:30 пройдет первая тренировка сборной в Австрии. Тренировочное поле находится в нескольких минутах езды от отеля.
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