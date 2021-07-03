Взгляд из Италии на выход команды Манчини в полуфинал Евро ?.

Больше года Италия находилась под тяжелым психологическим прессом: пандемия отправила ее в глубокий нокдаун, из которого страна начала выбираться совсем недавно. Италии позарез нужны сильные положительные эмоции, и нынешняя «Скуадра адзурра» дарит их сполна. Две яркие и одна уверенная победа на групповом этапе Евро вкупе с хорошо поставленной игрой внушили местным болельщикам оптимизм. А сложные матчи против Австрии и Бельгии показали, что эта Италия умеет брать еще и характером, как лучшие ее предшественницы.

В нынешней команде нет звезд европейского уровня, а главный архитектор побед — это Роберто Манчини. Чем дальше Италия двигается по турниру благодаря полной вовлеченности Роберто в жизнь коллектива и благодаря его космическому энтузиазму, тем сильнее виден контраст с тем наплевательским отношением к работе и окружающим, которое он демонстрировал у нас в России. В сборной Италии Манчини сплотил вокруг себя всех — как игроков, так и помощников.

Ну а перед такой фигурой, как Джанлука Виалли, можно только снять шляпу. Да не одну, а две! Никто (в том числе и он сам) не знает, сколько ему осталось жить с тем тяжелейшим недугом, который не отпускает Виалли. Создается впечатление, что этот мужественный и не щадящий себя человек, выступающий в роли руководителя делегации, готов расстаться со своей яркой жизнью в любой момент, лишь бы его друг Роберто и игроки выиграли этот турнир! Когда вся итальянская делегация видит перед собой такой пример самоотверженности и мужества, она не имеет морального права на что-то жаловаться.

И когда голкипер Доннарумма выручал своих партнеров, скажем, в игре с Бельгией, в его подсознании наверняка сидел тот факт, что именно Виалли накануне сопровождал его на медосмотр в новый клуб — «ПСЖ». У Виалли могли найтись какие угодно дела в тот свободный день, который Манчини предоставил всем игрокам, но Джанлука выбрал именно общение с Доннаруммой.

На этом Евро сборная Италии — это одна большая семья, и ее выход в полуфинал выглядит абсолютно заслуженным. По-прежнему думаю, что турнир эта команда все-таки не выиграет, а мое негативное отношение к человеческим качествам Манчини не изменилось. Но это исключительно мои личные проблемы. А с объективной точки зрения Италия заслуженно находится сегодня в числе полуфиналистов Евро. И меня искренне радует, что в составе ее тренерского штаба есть и представитель нашей РПЛ. Вот кому я искренне желаю удачи в «Скуадре адзурре», так это Андреа Сканавино — одному из двух итальянских тренеров «Зенита» по физподготовке.