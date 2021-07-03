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Джанлука Виалли — образец мужества. Он делает сборную Италии одной большой семьей

Георгий Кудинов
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Сегодня, 15:00
Джанлука Виалли. Фото Getty Images
Джанлука Виалли. Фото Getty Images
Теги:
Взгляд из Италии на выход команды Манчини в полуфинал Евро?.
Бельгия — Италия
2&nbsp;июля. Мюнхен. Бельгия&nbsp;&mdash; Италия&nbsp;&mdash; 1:2. Футболисты сборной Италии и&nbsp;Ромелу Лукаку.Италия прибила золотое поколение Бельгии. Команда Манчини — уже в полуфинале Евро-2020

Больше года Италия находилась под тяжелым психологическим прессом: пандемия отправила ее в глубокий нокдаун, из которого страна начала выбираться совсем недавно. Италии позарез нужны сильные положительные эмоции, и нынешняя «Скуадра адзурра» дарит их сполна. Две яркие и одна уверенная победа на групповом этапе Евро вкупе с хорошо поставленной игрой внушили местным болельщикам оптимизм. А сложные матчи против Австрии и Бельгии показали, что эта Италия умеет брать еще и характером, как лучшие ее предшественницы.

В нынешней команде нет звезд европейского уровня, а главный архитектор побед — это Роберто Манчини. Чем дальше Италия двигается по турниру благодаря полной вовлеченности Роберто в жизнь коллектива и благодаря его космическому энтузиазму, тем сильнее виден контраст с тем наплевательским отношением к работе и окружающим, которое он демонстрировал у нас в России. В сборной Италии Манчини сплотил вокруг себя всех — как игроков, так и помощников.

2&nbsp;июля. Мюнхен. Бельгия&nbsp;&mdash; Италия&nbsp;&mdash; 1:2. Сборная Италии вышла в&nbsp;полуфинал Евро-2020.

Ну а перед такой фигурой, как Джанлука Виалли, можно только снять шляпу. Да не одну, а две! Никто (в том числе и он сам) не знает, сколько ему осталось жить с тем тяжелейшим недугом, который не отпускает Виалли. Создается впечатление, что этот мужественный и не щадящий себя человек, выступающий в роли руководителя делегации, готов расстаться со своей яркой жизнью в любой момент, лишь бы его друг Роберто и игроки выиграли этот турнир! Когда вся итальянская делегация видит перед собой такой пример самоотверженности и мужества, она не имеет морального права на что-то жаловаться.

Роберто Манчини, Габриеле Ориали, Альбериго Эвани, Джанлука Виалли.Легенда «Ромы», лучший друг и экс-банкир с 4830 вариантами розыгрыша стандартов. Кто помогает Манчини вести Италию к победе на Евро

И когда голкипер Доннарумма выручал своих партнеров, скажем, в игре с Бельгией, в его подсознании наверняка сидел тот факт, что именно Виалли накануне сопровождал его на медосмотр в новый клуб — «ПСЖ». У Виалли могли найтись какие угодно дела в тот свободный день, который Манчини предоставил всем игрокам, но Джанлука выбрал именно общение с Доннаруммой.

На этом Евро сборная Италии — это одна большая семья, и ее выход в полуфинал выглядит абсолютно заслуженным. По-прежнему думаю, что турнир эта команда все-таки не выиграет, а мое негативное отношение к человеческим качествам Манчини не изменилось. Но это исключительно мои личные проблемы. А с объективной точки зрения Италия заслуженно находится сегодня в числе полуфиналистов Евро. И меня искренне радует, что в составе ее тренерского штаба есть и представитель нашей РПЛ. Вот кому я искренне желаю удачи в «Скуадре адзурре», так это Андреа Сканавино — одному из двух итальянских тренеров «Зенита» по физподготовке.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Чехия
Дания

П2

36%

2.12

Ф2 (0)

27%

1.49

ТБ 2.0

15%

1.85
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Украина
Англия

П2

42%

1.45

Ф2 (-1)

29%

1.74

ТБ 1.5

17%

1.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Бельгия 1
Италия 2
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

2.14

П2

25%

2.33

1X

20%

1.68

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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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