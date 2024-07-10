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Сегодня, 12:30

Частные джеты и самая дружная компания: жены и подруги англичан на Евро

Подруги футболистов сборной Англии прилетают на матчи Евро на джетах
Отдел фото «СЭ»
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Супруга вратаря сборной Англии Джордана Пикфорда.
Фото Reuters

Главные болельщицы звезд сборной Англии.

Сборная Англии в среду проведет полуфинальный матч Евро-2024 против команды Нидерландов. На трибунах помимо британских фанатов футболистов поддержит многочисленная компания их жен, подруг и детей.

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Большинство девушек прилетят в Дортмунд на частных джетах, которые забронированы на время Евро-2024. На предыдущий матч англичан против Швейцарии десант отправился на шести самолетах. Дополнительное количество воздушных судов не смог принять аэропорт Дюссельдорфа, где проходил четвертьфинал. Пришлось садиться в Эрфурте и оттуда ехать на машине около 300 километров.

Фото Пол Эдвардс

Супруга вратаря сборной Англии Джордана Пикфорда прилетела с пятилетним сыном Джорджем и зонтом. Английская погода приучила не расставаться с этим предметом.

Фото Пол Эдвардс

28-летняя блондинка Меган не любит оставлять дома зонт и надолго покидать своего именитого супруга. Она не пропускает ни одного матча с его участием. Пикфорд ездила на чемпионат мира в Катар два года назад. Посетила все матчи сборной Англии на Евро-2024 и была счастлива, когда ее супруг вывел команду в полуфинал, отразив удар швейцарца Мануэля Аканджи в серии пенальти.

Фото Reuters

Отношения стража ворот сборной Англии и его девушки длятся уже 14 лет. Они познакомились в школе. Были друзьями, а потом полюбили друг друга. В 2019-м у пары появился малыш Джордж. Через год Меган и Джордан объявили о помолвке. Летом 2022 года сыграли красивую свадьбу на Мальдивах, после чего Меган Дэвисон сменила фамилию на Пикфорд. В сентябре прошлого года в семье родилась девочка Остара.

Фото Соцсети

На свадьбе у Пикфордов была чета Кейнов. Их любовные истории очень похожи. Нападающий сборной Англии Харри тоже с юности знаком со своей супругой Кэтти, большой любительницей футбола.

Фото Reuters

Три года назад капитан сборной Англии утешал свою любимую на трибуне «Уэмбли» после поражения от Италии в финале чемпионата Европы.

Фото AFP

На Евро-2024 Кейн мечтает исправить ошибку и наградить маму двух своих дочерей и сына золотом европейской чеканки. Болельщики сборной Англии возлагают большие надежды на своего главного нападающего и основного вратаря в предстоящем матче с Нидерландами.

Фото Reuters

За английскую сборную будет болеть и Ануска Сантос, подруга защитника Люка Шоу. Пропустил начало Евро из-за травмы, а перед началом турнира признался английским журналистам, что мечтает о победе в Германии и третьем ребенке.

Фото Getty Images

Букайо Сака сравнял счет в конце полуфинального матча со Швейцарией и перевел встречу в дополнительное время. В серии пенальти полузащитник был точен. На трибунах 22-летнего полузащитника вдохновляет его подруга Толами Бенсон. Их роман длится два года, молодая пара не любит выставлять свои отношения на обзор общественности и даже не подписана друг на друга в соцсетях.

Фото Reuters
Фото Reuters

24-летний полузащитник Конор Галлахер полирует лавку сборной Англии на Евро-2024, но надеется на то, что его звездный шанс еще впереди. Топ-модель из Ирландии Мэй Кеннеди, с которой он встречается уже два года, поддерживает футболиста на трибунах.

Фото Getty Images

Джаррод Боуэн выходил на замену в матчах сборной Англии на Евро-2024. Впечатлениями от игры нападающий делится на трибуне со своей подругой, известной британской телеведущей и победительницей популярных реалити-шоу Дэни Дайер. Пара не состоит в браке, но воспитывает двух девочек-близняшек и сына от бывшего молодого человека актрисы.

Фото AFP

Многие болельщики сборной Англии отметили, что стремительный взлет нападающего национальной команды и «Ньюкасла» Энтони Гордона связан со счастливо развивающимся романом молодого футболиста со школьной подругой Энни Китинг.

Фото Reuters

Девушка Олли Уоткинса оставила на Островах свою фирму по дизайну интерьера и прилетела в Германию поболеть за нападающего сборной Англии. Элли Олдерсон вместе с Олли шесть лет и подарила форварду двух малышей.

Фото Reuters

Оливия Нейлор помогла защитнику сборной Англии Джону Стоунсу в 2019 году, когда футболист имел тяжелый бракоразводный процесс с прежней супругой. Молодые люди познакомились на дискотеке в Манчестере и с тех пор не расстаются. Оливия приезжала к мужу в Катар и теперь поддерживает на играх в Германии.

Фото Getty Images

Год назад второй вратарь английской команды Аарон Рамсдейл и его супруга Джорджина , искренне радовались появлению на свет своего первенца. В июле 2024 года молодая мама прилетела с малышом в Германию поддержать папу и его партнеров.

Фото Getty Images
Фото Getty Images

Присоединиться ли к этой компании супруга главного тренера Гарета Саутгейта в случае победы над Нидерландами?

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Букайо Сака
Гарри Кейн
Джордан Пикфорд
Евро-2024
Фото
Сборная Англии по футболу
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