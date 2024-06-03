Биография Букайо Саки: из бедного детства в звезды АПЛ

История футболиста сборной Англии.

Букайо Сака

Дата рождения: 5 сентября 2001 года

Место рождения: Лондон (Англия)

Вид спорта: футбол

Амплуа: полузащитник

Рост: 178 см

Игровой номер: 7

Команда: «Арсенал»

Где родился и детские годы Саки

Букайо Сака родился в столице Лондона, куда эмигрировали его родители из Нигерии. Имя футболиста очень популярно в племени йоруба и означает «дарует счастье». Так его нарекла бабушка.

Мальчик с детства грезил футболом, и его отец Йоми Сака согласился отдать сына в секцию, но при условии, что Букайо параллельно будет усердно учиться. У родителей звезды «Арсенала» не было образования, они всю жизнь испытывали финансовые трудности и брались за любую черную работу. При этом Сака-старший сам был большим любителем футбола и водил своих детей на стадион.

Букайо прислушался к отцу и учился в школе Гринфорда на одни пятерки, а после уроков играл в футбол. Сначала мальчик занимался в академии «Уотфорда», в 7-летнем возрасте его родителям удалось определить сына в академию «Арсенала», где сразу заметили талант.

«Я рос по-настоящему активным ребенком. Перед моим домом была большая зеленая зона, так что мы играли в футбол. Мое самое раннее воспоминание об игре на самом деле связано с моим садом на заднем дворе, когда я начал играть с другими детьми. Не думаю, что кто-то или что-то вдохновило меня играть, это просто естественно происходило в той среде, в которой мы росли. Чем старше я становился, тем больше влюблялся в футбол. Я много играл, но еще и смотрел много футбола», — говорил в одном из своих интервью спортсмен.

В детстве кумиром Букайо был шведский полузащитник Фредрик Юнгберг, который позже стал его тренером в молодежной команде. Также Сака восхищался игрой Тьерри Анри и Криштиану Роналду.

Букайо Сака в «Арсенале». 2019 год. Фото Global Look Press

Футбольная карьера Саки: клубы и сборная

« Арсенал »

После академии Сака попал в молодежную команду «Арсенала», а затем и в основную. В возрасте 17 лет талантливый вингер подписал свой первый профессиональный контракт.

Дебют за «канониров» состоялся 29 ноября 2018 года в игре Лиги Европы против «Ворсклы» — тогда Сака вышел на замену. 13 декабря 2018-го Букайо впервые попал в стартовый состав на встречу Лиги Европы с «Карабахом», его признали игроком матча.

1 января 2019 года хавбек дебютировал в чемпионате Англии в игре с «Фулхэмом», выйдя на замену на 83-й минуте. Сака стал первым футболистом 2001 года рождения, сыгравшим в АПЛ.

Сейчас Букайо Сака — ключевой футболист «Арсенала». В составе «канониров» он провел больше 200 матчей и забил более 50 голов.

Сборная Англии

В Нигерии пристально следили за развитием талантливого футболиста и предлагали ему поменять гражданство, чтобы он мог выступать за африканскую сборную. Но Сака все же сделал свой выбор в пользу английской команды.

«Выбрать Нигерию вместо Англии было бы очень трудно, — признавался футболист. — Моя семья живет в Англии уже, кажется, всю жизнь. Мне было бы непросто адаптироваться в команде, игроки которой росли в другой атмосфере. Во всех моих документах с детства написано, что я англичанин. Надеюсь, люди в Нигерии меня поймут. Это как если ты всегда жил с отчимом, а потом, когда ты уже вырос и отчим вложил в тебя все, появляется биологический отец. Ты же не скажешь отчиму, что уйдешь от него, ведь биологического отца не было рядом всю жизнь».

8 октября 2020 года состоялся дебют Саки в главной команде страны в матче с Уэльсом (3:0).

Первый гол за национальную команду он забил 2 июня 2021-го в товарищеском матче против Австрии (1:0).

Первым крупным турниром для Букайо стал чемпионат Европы-2020, который был отложен на год из-за пандемии коронавируса. Англичане дошли до финала на стадионе «Уэмбли» и уступили Италии в серии послематчевых пенальти (1:1, 2:3). Сака последним исполнял 11-метровый удар, Джанлуиджи Доннарумма отразил эту попытку и принес итальянцам победу. После поражения в финале Евро на нереализовавших пенальти Саку, Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо обрушился шквал критики.

Негативная реакция фанатов вынудила Букайо в своих соцсетях выступить с комментарием: «Моя реакция после матча говорила обо всем, мне было очень больно, и я чувствовал, что подвел всех вас и всю свою английскую семью. Но я могу вам пообещать, что не допущу, чтобы тот негатив, который я получил, сломал меня».

Букайо Сака не реализовал пенальти в матче Италия — Англия. Фото Global Look Press

Достижения

Командные

«Арсенал»

Обладатель Кубка Англии (2019/20)

Двукратный обладатель Суперкубка Англии (2020, 2023)

Сборная Англии

Серебряный призер Евро-2020

Личные

Молодой игрок года по версии ПФА (2022/23)

Символическая команда сезона по версии ПФА (2022/23)

Игрок месяца в АПЛ (март 2023)

Букайо Сака в «Арсенале». Фото Global Look Press

Сколько зарабатывает Букайо Сака

По данным издания The Athletic, в «Арсенале» Сака зарабатывает почти 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю, а в год — 15 миллионов. Сака — самый высокооплачиваемый игрок лондонского клуба.

По данным Transfermarkt на лето 2024 года, рыночная стоимость форварда оценивается в 140 миллионов евро.

Личная жизнь

Сака ведет закрытый образ жизни. Футболист не женат и детьми пока не обзавелся. Известно, что он встречается с моделью Толами Бенсон, которая старше его на один год. Их роман начался в 2020-м.

Сака живет вместе с родителями в Хартфордшире в большом доме с шестью спальнями, особняк он приобрел в ноябре 2019-го за 2,3 миллиона фунтов стерлингов.

Букайо активно занимается благотворительностью и часто посещает родину родителей — Нигерию. В 2022-м игрок взял на себя все расходы на операции для 120 нигерийских детей с различными диагнозами.

Футболист исповедует христианство и считает себя глубоко верующим человеком. Он часто посещает церковь и читает молитвы перед матчами.

«Вера очень важна для меня. В детстве родители учили нас верить в бога. Когда ты ребенок, то не до конца понимаешь все это, но с течением времени вера крепнет. И потом, сталкиваясь со сложностями, ты думаешь: «Сейчас я просто доверюсь богу». А потом чувствуешь, как он дает тебе силы. Сейчас я это ощущаю. Из-за этого я иногда могу вести себя бесстрашно», — признался однажды Сака.

Толами Бенсон поддерживает Букайо Саку на трибуне. Фото Getty Images

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