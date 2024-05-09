Гарри Кейн: биография лучшего бомбардира Англии и главного неудачника клубного футбола

История английского форварда «Баварии».

Гарри Кейн

Дата рождения: 28 июля 1993

Место рождения: Уолтемстоу (Большой Лондон, Англия)

Вид спорта: футбол

Амплуа: нападающий

Рост: 188 см

Игровой номер: 9

Команда: «Бавария»

Где родился и детские годы Кейна

Гарри Эдвард Кейн родился в Уолтемстоу, пригороде Лондона. Будущий капитан сборной Англии рос вместе со своим братом Чарли в простой семье, он имеет ирландские корни по линии отца.

В раннем возрасте семья футболиста перебралась в Чингфорд, другой пригород британской столицы. Здесь Гарри пошел в начальную академию Ларксвуда, а после перевелся в благотворительную школу Чингфорда. Там же до него учился другой звездный английский футболист — Дэвид Бекхэм.

В 6-летнем возрасте Гарри попал в футбольную секцию «Риджуэй Роверс». Сам спортсмен уверен, что ему передались гены от дедушки по материнской линии, который хорошо играл в футбол. К тому же вся семья Кейна всегда болела за «Тоттенхэм» и жила недалеко от стадиона.

В футбольной секции у молодого игрока начались проблемы. Кейн в детстве обожал вредную пищу, из-за которой имел лишний вес и не мог выиграть конкуренцию у других ребят. Постоянные насмешки сверстников и низкий уровень игры вынудили Гарри взяться за свое питание. Начинающий форвард сидел на жестких диетах и усердно тренировался.

В 2001 году Кейн попал в академию «Арсенала», но долго там не продержался — снова из-за слабых физических данных и пухлого телосложения. В 2015-м легендарный тренер «канониров» Арсен Венгер признался, что решение академии отказаться от форварда его сильно разочаровало.

Гарри также не добился успеха на просмотре в «Тоттенхэме» и вернулся в «Риджуэй Роверс», а в 2004 году перешел в «Уотфорд». Ключевым стал матч против «шпор». Скауты «Тоттенхэма» все же разглядели талант и пригласили юношу в клуб.

Юный Кейн пробовал себя в полузащите и долго ничем особым не выделялся ни в игре, ни в отношении к делу. Но когда он резко вырос, то физически окреп и стал более складным футболистом. В июле 2009-го в день 16-летия будущий бомбардир подписал юношеский контракт с «Тоттенхэмом» и стал выступать за молодежку «шпор».

2015 год. Гарри Кейн в «Тоттенхэме». Фото Global Look Press

Футбольная карьера Кейна: клубы и сборная

«Тоттенхэм»

В сезоне-2009/10 Кейн два раза попал в заявку основной команды, но на поле не появлялся. В июле 2010 года Гарри подписал первый профессиональный контракт с «Тоттенхэмом». Но своего дебюта ему пришлось ждать. В январе 2011-го форварда отправили в аренду в «Лейтон Ориент», где он за 18 матчей забил пять голов и по окончании сезона вернулся в свой клуб.

Первый матч за лондонцев Кейн провел 25 августа 2011 года в ответной игре квалификационного раунда Лиги Европы с «Хартсом». Тогда Гарри заработал пенальти, но не реализовал его. Первый гол за «шпор» он забил 15 декабря в игре против «Шемрок Роверс» (4:0).

Молодой форвард редко выходил на поле, поэтому его начали отправлять в аренды, чтобы он имел игровую практику и набирался опыта. Так Гарри поиграл за «Миллуолл», «Норвич» и «Лестер».

Только в сезоне-2014/15 Кейн стал чаще выходить в составе «Тоттенхэма» и забивать голы. Когда команду возглавил Маурисио Почеттино, форвард закрепился в основе. 5 апреля 2015 года нападающий впервые получил капитанскую повязку. За оказанное доверие он заплатил сполна, забив в 51 матче сезона 31 гол (21 из них — в АПЛ). Так Гарри стал первым игроком «шпор» после Гари Линекера, которому удалось отличиться столько раз в сезон за команду.

Кейн начал переписывать историю своего клуба. Несмотря на травмы, он показывал невероятную результативность. Футболист девять сезонов подряд забивал больше 20 голов, при этом пять раз — больше 30. В сезоне-2017/18 он отличился 41 раз в 48 играх (30 мячей в 37 встречах АПЛ). Гарри стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма» с 280 голами в 435 матчах. Его трижды признавали лучшим игроком года (2015, 2021, 2023).

С английским клубом Кейн дважды выходил в финал Кубка Английской футбольной лиги (2015, 2021) и один раз сыграл в финале Лиги чемпионов (2019). При этом за всю карьеру в лондонском клубе он не завоевал ни одного трофея.

2016 год. Гарри Кейн в «Тоттенхэме». Фото Global Look Press

«Бавария»

В августе 2023 года Кейн перешел в «Баварию». Контракт с мюнхенцами рассчитан до лета 2027 года. Трансфер англичанина обошелся немецкой команде в 100 миллионов евро (плюс бонусы 10 миллионов), что стало рекордом для чемпионата Германии.

Дебют Кейна в «Баварии» состоялся 12 августа в матче Суперкубка Германии после выхода на замену против «РБ Лейпциг» (поражение 0:3). Спустя пять дней в игре с «Вердером» (4:0) англичанин забил первый гол в немецкой бундеслиге.

Гарри быстро вписался в новый чемпионат и стал основным игроком мюнхенцев. В новой команде он продолжил демонстрировать высокую результативность и идти в графике «гол в среднем за игру». Он стал первым футболистом бундеслиги, кому удалось оформить четыре хет-трика в дебютном сезоне.

При этом «Бавария» при такой результативности Кейна провела год без трофеев. Мюнхенский клуб в сезоне-2023/24 впервые за 12 лет не завоевал ни одного титула, прервал чемпионскую серию в бундеслиге, рано вылетел из Кубка Германии и уступил «Реалу» в полуфинале Лиги чемпионов (2:2 дома и 1:2 в гостях).

Сборная Англии

В январе 2010 года Кейн впервые получил приглашение в сборную Англии U-17 на юношеский турнир в Португалию. При этом нападающий из-за сильной болезни не поехал на триумфальный для англичан чемпионат Европы-2010 для юношей до 17 лет. Гарри принял участие в чемпионате Европы-2012 для игроков до 19 лет. На турнире он забил победный гол в ворота Франции в заключительном матче группового турнира, но затем команда проиграла в полуфинале. Форварда вызывали в сборные всех возрастов, и везде он был ключевым игроком.

Кейн дебютировал в сборной Англии весной 2015 года. 27 марта он вышел на замену Уэйна Руни на 72-й минуте в матче отборочного турнира Евро-2016 против Литвы (4:0) и спустя всего 80 секунд забил гол. С осени Гарри стал основным игроком национальной команды, и ни один крупный турнир с тех пор не проходил без его участия.

10 июня 2017 года в матче отбора ЧМ-2018 против Шотландии (2:2) Кейн впервые вышел с капитанской повязкой «Трех львов». В этой игре он забил на 90+3-й минуте и сравнял счет. 5 октября Гарри отметился победным голом в ворота Словении (1:0), что позволило англичанам отобраться на чемпионат мира в России.

На ЧМ-2018 Кейн отправился в статусе главной звезды сборной и капитана. Гарри забил на чемпионате мира шесть голов, что позволило ему стать обладателем «Золотой бутсы» как лучшему бомбардиру турнира. В последний раз такой награды из англичан удостоился лишь Гари Линекер в 1986 году. Сборная Англии с Кейном вошла в четверку лучших на чемпионате мира, уступила в полуфинале Хорватии (1:2 д.в.) и затем в матче за третье место — Бельгии (0:2).

В 2019 году Кейн вместе со сборной стал бронзовым призером Лиги наций.

Летом 2021-го на отложенном на год из-за пандемии коронавируса Евро-2020 сборная Англии с Кейном дошла до финала. Этот матч принимал Лондон, игра прошла на стадионе «Уэмбли». «Три льва» не играли в финалах крупных турниров после победы на ЧМ-1966. В решающей встрече чемпионата Европы англичане уступили Италии в серии пенальти.

Кейн — безоговорочный лидер сборной Англии и является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. На его счету 62 гола в 89 матчах на весну 2024 года.

Гарри Кейн и главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт на ЧМ-2018 в России. Фото Global Look Press

Достижения

Командные

«Тоттенхэм Хотспур»

Финалист Кубка Английской футбольной лиги (2015, 2021)

Финалист Лиги чемпионов (2019)

Сборная Англии

Серебряный призер чемпионата Европы (2020)

Бронзовый призер Лиги наций (2018/19)

Личные достижения

Лучший бомбардир в истории сборной Англии (62 гола)

Лучший бомбардир в истории «Тоттенхэма» (280 голов)

Молодой игрок сезона в клубе «Миллуолл» (2011/12)

Молодой игрок года по версии ПФА (2014/15)

Игрок года в «Тоттенхэме» (2014/15, 2020/21, 2022/23)

Игрок месяца АПЛ (январь 2015, февраль 2015, март 2016, февраль 2017, сентябрь 2017, декабрь 2017, март 2022)

Лучший бомбардир АПЛ (2015/16 — 25 голов, 2016/17 — 29 голов, 2020/21 — 23 гола).

Игрок года по версии болельщиков ПФА (2016/17)

Игрок года по версии Федерации футбольных болельщиков (2017)

Лучший игрок года в Англии (2017, 2018)

Лучший бомбардир мира по версии МФФИИС (2017)

Лучший бомбардир чемпионата мира (2018 — 6 голов).

Включен в состав символической сборной чемпионата мира (2018)

Игрок года в АПЛ (2018, 2021)

Плеймейкер сезона АПЛ (2020/21)

Автор гола месяца в Бундеслиге (октябрь 2023)

Награды

Кавалер Ордена Британской империи (2019)

Награда «Свобода города Лондона» (2023)

Гарри Кейн и Принц Уэльский Уильям. Фото Global Look Press

Сколько зарабатывает Кейн

Форвард получает в мюнхенском клубе примерно 2,1 миллиона евро в месяц (около 480 тысяч евро в неделю). Годовой оклад в «Баварии» до выплаты налогов равен 25 миллионам евро. При этом в «Тоттенхэме» он зарабатывал в два раза меньше — 12,5 миллиона евро.

Согласно информации немецкого издания Bild, футболисту по контракту предусмотрен бонус в размере 250 тысяч евро за 40 голов или результативных передач в сезоне. Англичанин добрался до этой отметки только за счет забитых мячей во всех турнирах.

По данным Transfermarkt на весну 2024 года, рыночная стоимость футболиста оценивается в 110 миллионов евро.

Гарри Кейн с женой Кэти и детьми. Фото Соцсети

Личная жизнь Кейна

Футболист женат на давней подруге Кэти Гудланд. Они познакомились еще в детстве, когда ходили в одну школу. Супруга Гарри была с ним рядом и в тяжелые времена, и в триумфальные.

1 июля 2017 года Кейн в соцсетях объявил о помолвке с Кэти, в июне 2019 года пара официально расписалась. Еще до свадьбы у них родились два ребенка — дочь и сын. После замужества у супругов на свет еще появились девочка и мальчик.

Кейн большой фанат разных видов спорта. Он любит играть в крикет и гольф, часто посещает крупные спортивные турниры. Кроме того, он обожает киберспорт и даже выходит на стримы со своими фанатами.

Особую часть в жизни Гарри занимает американский футбол. Даже своих собак он назвал Рассел и Брэди в честь Рассела Уилсона и Тома Брэди.

Также Гарри активно занимается благотворительностью, помогает людям с проблемами ментального здоровья.

Гарри Кейн играет в гольф. Фото Global Look Press

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