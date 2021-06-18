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Матч Бельгия — Россия — самая популярная передача недели на ТВ. По рейтингам футболисты обогнали даже финал Евровидения

Дмитрий Гирин
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 14:00
Голы Ромелу Лукаку в ворота сборной России увидело больше всего телезрителей. Фото AFP Топ-5 самых популярных трансляций Евро-2020 в общем ТВ-рейтинге. Фото «СЭ»
Голы Ромелу Лукаку в ворота сборной России увидело больше всего телезрителей. Фото AFP
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Но до абсолютных величин еще очень далеко.
17&nbsp;июня. Копенгаген. Дания&nbsp;&mdash; Бельгия&nbsp;&mdash; 1:2. Игроки сборной Дании после финального свистка.Миссия невыполнима? Но почему тогда у датчан ноль очков? Мнение Рабинера

Трансляция матча между сборными России и Бельгии (0:3) на Евро-2020 стала самой популярной телевизионной передачей на неделе с 7 по 13 июня. Об этом говорят данные компании Mediascope. Именно ее Роскомнадзор утвердил как единого измерителя телеаудитории в 2019 году, заключив контракт на три года.

Сразу уточним, что речь идет о классическом телевидении, которое смотрят с помощью классического телевизора. Не учитываются те, кто включает спортивные трансляции с помощью браузера на ноутбуке, планшетов и смартфонов, а также через мобильные приложения.

Рейтинг трансляции матча Бельгия — Россия на канале «Россия 1» 12 июня составил 6,1%, а доля аудитории — 26,5%. В топ-10 программ также попал матч открытия Евро-2020, в котором встречались Италия и Турция, — его показывал Первый канал, и он расположился на седьмом месте. Рейтинг трансляции составил 3,4%, доля — 14,6%. На 20-м месте в списке — игра между Нидерландами и Украиной (рейтинг 2,7%, доля — 12,2%).

Поясним термины, чтобы было понятнее. Рейтинг — процент зрителей от общего числа людей из исследуемой аудитории, у которых есть телевизоры. Доля — процент зрителей от общего числа людей из этой аудитории, которые смотрели телевизор в момент данного события. Речь идет о жителях населенных пунктов с населением свыше 100 тысяч человек и в возрасте 4+.

Топ-5 самых популярных трансляций Евро-2020 в общем ТВ-рейтинге. Фото "СЭ"
Топ-5 самых популярных трансляций Евро-2020 в общем ТВ-рейтинге. Фото «СЭ»

Факт того, что трансляция матча сборной России на крупном турнире стала самой популярной телепрограммой на неделе, приятен. Однако интересно сравнить данные с другими большими спортивными событиями.

Так, например, матч открытия ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии, который показывал Первый канал, получил рейтинг 14,1%, а долю — 48,3%. Что значительно превышает цифры игры между Россией и Бельгией. С другой стороны, нужно учитывать, что открытие домашнего чемпионата мира было событием национального масштаба, выходящим далеко за рамки спорта. Сказать того же о стартовом матче россиян на Евро-2020 нельзя.

А самая популярная футбольная трансляция начиная с 2017 года (именно с этого времени есть данные Mediascope) — это четвертьфинал ЧМ-2018 между Россией и Хорватией на Первом канале. Рейтинг — 20,2%, доля — 63,6%.

&laquo;Уэмбли&raquo; примет решающие матчи чемпионата.
12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0.Идеи и перестроения Черчесова: смело, но ничем не подкреплено. Почему Россия крупно проиграла Бельгии

Теперь сравним цифры матча Бельгия — Россия и с показателями чемпионата мира по хоккею, который завершился менее чем за неделю до старта Евро-2020. Так вот, они в принципе сопоставимы, тем более учитывая то обстоятельство, что узнаваемых для широкой аудитории фамилий в Риге почти не было.

Трансляция четвертьфинала Россия — Канада на Первом канале заняла второе место в списке самых популярных программ на неделе с 31 мая по 6 июня — рейтинг 5,8%, доля 21,2%. На пятом месте матч между сборными России и Швеции на групповом этапе — рейтинг 4,4%, доля 16,5%.

Это, между прочим, лучше, чем финал Евровидения. Трансляция музыкального конкурса, шедшая по Первому каналу 22 мая, получила рейтинг 3,8% и долю 23,1% (пятое место в списке за неделю с 17 по 23 мая).

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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