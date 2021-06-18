Голкипер сборной Сафонов выйдет на матч с датчанами с супермотивацией. У него родилась дочь
Для Матвея Сафонова этот чемпионат Европы стал знаковым не только потому, что он впервые вышел в стартовом составе сборной и в матче с Финляндией сыграл на ноль. Через два дня в его семье случилось большое событие.
Очаровательная жена Анастасия подарила голкиперу первенца — дочку Майю. В инстаграме Матвей назвал свою супругу «героиней», а пресс-службе сборной радостное событие прокомментировал так: «Назвали Майя, просто имя нравится. Я еще не успел осознать. Очень счастлив и рад этому событию. Это переломный момент».
Поздравляем молодых родителей и желаем Матвею и дальше безупречно защищать ворота сборной России, ведь в матче с Данией это еще как понадобится.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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