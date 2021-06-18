Голкипер сборной Сафонов выйдет на матч с датчанами с супермотивацией. У него родилась дочь

Лучшая неделя в жизни и карьере вратаря сборной России и «Краснодара».

Для Матвея Сафонова этот чемпионат Европы стал знаковым не только потому, что он впервые вышел в стартовом составе сборной и в матче с Финляндией сыграл на ноль. Через два дня в его семье случилось большое событие.

Очаровательная жена Анастасия подарила голкиперу первенца — дочку Майю. В инстаграме Матвей назвал свою супругу «героиней», а пресс-службе сборной радостное событие прокомментировал так: «Назвали Майя, просто имя нравится. Я еще не успел осознать. Очень счастлив и рад этому событию. Это переломный момент».

Поздравляем молодых родителей и желаем Матвею и дальше безупречно защищать ворота сборной России, ведь в матче с Данией это еще как понадобится.