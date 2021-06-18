Футбол
Евро-2020
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Команды Новости
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Голкипер сборной Сафонов выйдет на матч с датчанами с супермотивацией. У него родилась дочь

Валентин Серегин
Валентин Серегин
Бильд-редактор
Сегодня, 16:30
Счастливые родители Матвей и Анастасия. Фото Instagram
Счастливые родители Матвей и Анастасия. Фото Instagram
Теги:
Лучшая неделя в жизни и карьере вратаря сборной России и «Краснодара».

Для Матвея Сафонова этот чемпионат Европы стал знаковым не только потому, что он впервые вышел в стартовом составе сборной и в матче с Финляндией сыграл на ноль. Через два дня в его семье случилось большое событие.

Очаровательная жена Анастасия подарила голкиперу первенца — дочку Майю. В инстаграме Матвей назвал свою супругу «героиней», а пресс-службе сборной радостное событие прокомментировал так: «Назвали Майя, просто имя нравится. Я еще не успел осознать. Очень счастлив и рад этому событию. Это переломный момент».

Публикация от Матвей Сафонов (@motya39)

Поздравляем молодых родителей и желаем Матвею и дальше безупречно защищать ворота сборной России, ведь в матче с Данией это еще как понадобится.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Шотландия

Ф1 (-1.5)

36%

1.97

ИТБ1 (1.5)

28%

1.51

ТБ 2.5

21%

1.93
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа F
Португалия
Германия

П2

27%

2.40

Обе забьют - да

24%

1.86

Ф2 (0)

22%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа E
Испания
Польша

П1

38%

1.37

ТБ 2.5

25%

1.86

Ф1 (-1)

18%

1.58

Читайте также

Хорватия — Чехия: прогноз от Бориса Игнатьева на матч Евро-2020
Дым до небес: крупный пожар охватил металлобазу в Москве
Нумеролог сообщила сколько продлится скандальный брак Макеев
Один человек погиб в результате подтоплений в Ялте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Валентин Серегин все материалы автора
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи