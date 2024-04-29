Биография Родри: скромная звезда сборной Испании

История испанского полузащитника «Манчестер Сити».

Родри (Родриго Эрнандес Касканте)

Дата рождения: 22 июня 1996

Место рождения: Мадрид (Испания)

Вид спорта: футбол

Амплуа: полузащитник

Рост: 191 см, вес: 82 кг

Игровой номер: 16

Команда: «Манчестер Сити»

Где родился и детские годы

Родриго Эрнандес Касканте, который наиболее известен как Родри, или Родриго, родился в столице Испании Мадриде. Отец будущей звезды занимался футболом и играл в сегунде, однако травма спины вынудила его рано завершить карьеру.

Родри с детства увлекался футболом. Вот только он не столько гонял с мячом, сколько взахлеб смотрел и анализировал игру по телевизору. Сам полузащитник признавался: «Мне было интересно, как это работает. Я смотрел много игр и мог судить, насколько глубоко думает игрок на поле. Я попытался добавить это в свою игру. Поэтому у меня было преимущество, особенно в молодом возрасте, когда немногие игроки обладают таким концептуальным пониманием».

Родри начинал в молодежной команде небольшого клуба «Райо Махадаонда». В 2007 году он перешел в «Атлетико», где на него обратили внимание тренеры молодежной сборной Испании. Перспективный футболист с национальной командой отправился на чемпионат Европы U-17 и выиграл его. В 2013 году «Атлетико» расторг соглашение с юношей из-за его физических данных и низкого роста.

После такого неожиданного поворота Родри решил уйти из большого спорта. К тому же отец футболиста предостерегал сына, что карьера может резко оборваться, как у него, поэтому важно получить образование и развиваться в разных направлениях. Мальчик послушал папу и в 18-летнем возрасте стал студентом факультета делового администрирования в Университете Кастильи. Тяга к знаниям у Родри была всегда — еще в детстве он ездил в США и Ирландию, чтобы изучать английский язык.

Но футбол не отпускал мадридца, в 2013 году он получил приглашение в «Вильярреал». Молодой человек начал прибавлять физически и заметно вытянулся. Его рост стал больше 190 сантиметров. Вскоре студенту-футболисту пришлось совмещать учебу и тренировки.

Футбольная карьера: клубы и сборная

«Вильярреал»

В 2015 году Родриго заявили за «Вильярреал», но он все равно продолжал выступать только за молодежку. Свой шанс в главной команде опорник получил 17 апреля 2016-го в игре с «Райо Вальекано», когда заменил Дениса Суареса во втором тайме. 3 ноября он забил свой первый гол за «Вильярреал». Случилось это в матче Лиги Европы с турецким «Османлыспором» (1:2).

Уже выступая в ла лиге, Родри жил в общежитии и продолжал учиться в университете. Всего за «Вильярреал» он провел 84 матча, в которых забил два гола.

Родри в «Атлетико». 2018 год. Фото Global Look Press

«Атлетико Мадрид»

Весной 2018 года Родриго перешел в «Атлетико» и подписал 5-летний контракт. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Дебют хавбека в основной команде мадридского клуба, в академии которого не оценили его талант, состоялся 25 августа в игре против «Райо Вальекано». За «матрасников» он отыграл лишь один сезон, проведя 47 матчей во всех турнирах и забив три гола.

«Манчестер Сити»

Летом 2019 года Родриго получил предложение от «Манчестер Сити», который заплатил «Атлетико» компенсацию в 70 миллионов евро. Дебют испанского полузащитника в английском клубе состоялся в матче за Суперкубок страны против «Ливерпуля» (5:4 по пенальти). Хавбек быстро стал одним из ключевых игроков команды Хосепа Гвардиолы.

Родри внес большой вклад в требл «Ман Сити» в сезоне-2022/23 — победу в чемпионате и Кубке Англии, а также Лиге чемпионов. Испанец стал автором единственного гола в финале ЛЧ против «Интера». Благодаря ему «горожане» впервые в истории выиграли главный клубный турнир.

Сборная Испании

В 2017 году Родриго дебютировал в молодежной сборной Испании. На молодежном ЧМ-2017 в Польше испанцы взяли серебряные медали. Сам Эрнандес на этом турнире принял участие только в матче с Сербией (1:0).

В главной команде страны Родри дебютировал 23 марта 2018 года, сыграв в товарищеской встрече со сборной Германии. В 2021 году Эрнандес с национальной командой завоевал серебряные медали Лиги наций, а в сезоне-2022/23 выиграл этот турнир.

Сейчас Родри готовится принять участие в Евро-2024 в Германии.

Родри в сборной Испании. 2019 год. Фото Global Look Press

Достижения

Командные

«Атлетико» Мадрид

Обладатель Суперкубка УЕФА (2018)

«Манчестер Сити»

Чемпион Англии (2020/21, 2021/22, 2022/23)

Обладатель Кубка Англии (2022/23)

Обладатель Кубка футбольной лиги (2019/20, 2020/21)

Обладатель Суперкубка Англии (2019)

Победитель Лиги чемпионов (2022/23)

Обладатель Суперкубка УЕФА (2023)

Победитель клубного чемпионата мира (2023)

Сборная Испании

Чемпион Европы среди игроков до 19 лет (2015)

Вице-чемпион Европы среди игроков до 21 года (2017)

Победитель Лиги наций УЕФА (2022/23)

Личные

Лучший полузащитник года по версии Globe Soccer Awards (2023)

Лучший игрок клубного чемпионата мира (2023)

Лучший игрок финала Лиги чемпионов (2022/23)

Игрок символической сборной Лиги чемпионов УЕФА (2022/23)

Родри после победы «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. 2023 год. Фото Global Look Press

Сколько зарабатывает

Родри зарабатывает в «Манчестер Сити» 8 580 000 фунтов стерлингов в год (в евро это чуть больше 10 миллионов). Его недельная зарплата — 165 тысяч фунтов (209 тысяч евро).

По данным британского таблоида The Sun на весну 2024 года, руководство английского клуба намерено улучшить условия контракта футболиста и поднять ему зарплату до 300 тысяч фунтов в неделю (349 тысяч евро). Больше него в «Ман Сити» будут получать только бельгиец Кевин де Брейне и норвежец Эрлинг Холанн (по 400 тысяч фунтов).

По данным Transfermarkt на весну 2024 года, рыночная стоимость футболиста оценивается в 110 миллионов евро.

Родри со своей девушкой Лаурой. Фото Global Look Press

Личная жизнь

Родриго несколько лет встречается с девушкой по имени Лаура. Они познакомились в университете. Лаура учится на врача и планирует работать хирургом. Она ведет скромный образ жизни и редко публикует фотографии в социальных сетях. У пары нет детей, оформлять отношения они не торопятся.

Эрнандес также ведет скромный образ жизни. У него нет дорогостоящих автомобилей. В Испании спортсмен до последнего передвигался на подержанном Opel Corsa, который купил по объявлению на сайте. Машина ему была нужна, чтобы ездить навещать родителей. К тому же футболист долгое время пользовался простым кнопочным телефоном.

Игрок сборной Испании намеренно отказался от социальных сетей и не делает татуировки на теле. Самого себя он характеризует скромным человеком, которому нужно немного для комфортной жизни.

Все свободное время полузащитник проводит с любимой девушкой и семьей. Помимо футбола, Родри любит играть в настольный теннис и читать. Также он продолжает изучать иностранные языки.