Биография Педри: от болельщика «Барсы» до игрока ее основы

«СЭ» рассказывает о молодой звезде ла лиги.

Молодая звезда чемпионата Испании Педри в свои 19 лет громко заявил о себе на весь мир. Талант полузащитника оценили в каталонской «Барселоне». А эксперты сравнивают его с Иньестой.

Педри — это сокращенное имя, его зовут Педро Гонсалес Лопес. Футболист родился 25 ноября 2002 года, совсем скоро ему исполниться 20 лет. Его рост — 174 сантиметра, а вес — 60 килограммов.

Педри в «Барселоне». Фото Global Look Press

Детские годы и юность Педри

Педри родился на Канарских островах в Тегесте, который расположен на Тенерифе. В семье Гонсалес Лопес — ,второй ребенок, у него есть старший брат Фернандо. Вся семья, включая дедушку является большим поклонником «Барсы». Весь дом у них украшен символикой любимого клуба, даже тарелки.

Будучи ребенком, вместе со сверстниками играл на улице в футбол и мечтал стать известным футболистом. Его кумирам в детстве были Андрес Иньеста и Микаэль Лаудруп.

В 9 лет младшего сына отец отдал в местную футбольную академию. А в 2015 году Педри получил приглашение от «Хувентуд Лагуна», где он провел три года.

В 15 лет он получил отказ на просмотре в академии «Тенерифе» из-за субтильного телосложения. А главный тренер «Лас-Пальмас» Хосе Мель Переса разглядел талант в юноше и предложил место в команде.

Спортивная карьера Педри

Именно в сегунде он начал блистать и привлекать к себе внимание топовых клубов, среди которых были «Ливерпуль», «МанСити», «Реал Мадрид» и «Барселона». Королевский клуб позвал его на просмотр, однако за неделю они не смогли увидеть необходимый им уровень. Но вскоре вышел на него и каталонский клуб с предложением, по которому полузащитник должен был еще год провести в «Лас-Пальмас», а только затем присоединиться к гранатовым.

В сентябре 2020 года испанец дебютировал на «Камп Ноу». В сезоне он принял участие в 14 матчах. Первый гол был забит в отборочном матче Лиги чемпионов в ворота команды Станислава Черчесова «Ференцвароша». Также на свой счет записал результативную передачу.

Новое соглашение с каталонцами рассчитано до конца сезона-2025/26. И подразумевает рекордные отступные — 1 миллиард долларов.

Педри в «Барселоне». Фото Global Look Press

Карьера в сборной

Играл за сборную Испании разных возрастов: до 17, до 18, до 19 лет и до 21 года.

Весной 2021-го дебютировал за главную сборную страны. Тогда он вышел в матче против Греции 25 марта, молодой футболист заменил на поле Дани Ольмо.

Принимал участие в отборочном цикле ЧМ-2022.

А уже на Евро-2020 был полноценным игроком основного состава. Испания стала полуфиналистом турнира. Здесь он был признан лучшим молодым игроком. В матче ? финала против Хорватии полузащитник пробил с центра поля, однако испанский вратарь Симон не смог его взять, автогол был признан самым дальним в истории турнира.

Затем в составе национальной команды отправился на Олимпийские игры в Токио. В финале уступили бразильцам. Как итог — серебряные медали.

Достижения

Обладатель Кубка Испании с «Барселоной» — 2021

Лучший молодой игрок Евро-2020 — 2021

Вошгл в символическую сборную Евро-2020 — 2021

Серебряный призер Олимпийских игр — 2021

Личная жизнь

Личную жизнь молодой футболист никак не комментирует. Живет игрок «Барсы» вместе со старшим братом. Одноклубники отмечают в нем скромность: ездит на такси эконом-класса и носит экипировку в пакете.

Педри — ярый борец за экологию. Он является членом организации Kick Out Plastic, которая выступает против использования пластика.

Педри. Фото Global Look Press

Достижения