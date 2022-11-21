Биография Педри: от болельщика «Барсы» до игрока ее основы
Молодая звезда чемпионата Испании Педри в свои 19 лет громко заявил о себе на весь мир. Талант полузащитника оценили в каталонской «Барселоне». А эксперты сравнивают его с Иньестой.
Педри — это сокращенное имя, его зовут Педро Гонсалес Лопес. Футболист родился 25 ноября 2002 года, совсем скоро ему исполниться 20 лет. Его рост — 174 сантиметра, а вес — 60 килограммов.
Детские годы и юность Педри
Педри родился на Канарских островах в Тегесте, который расположен на Тенерифе. В семье Гонсалес Лопес — ,второй ребенок, у него есть старший брат Фернандо. Вся семья, включая дедушку является большим поклонником «Барсы». Весь дом у них украшен символикой любимого клуба, даже тарелки.
Будучи ребенком, вместе со сверстниками играл на улице в футбол и мечтал стать известным футболистом. Его кумирам в детстве были Андрес Иньеста и Микаэль Лаудруп.
В 9 лет младшего сына отец отдал в местную футбольную академию. А в 2015 году Педри получил приглашение от «Хувентуд Лагуна», где он провел три года.
В 15 лет он получил отказ на просмотре в академии «Тенерифе» из-за субтильного телосложения. А главный тренер «Лас-Пальмас» Хосе Мель Переса разглядел талант в юноше и предложил место в команде.
Спортивная карьера Педри
Именно в сегунде он начал блистать и привлекать к себе внимание топовых клубов, среди которых были «Ливерпуль», «МанСити», «Реал Мадрид» и «Барселона». Королевский клуб позвал его на просмотр, однако за неделю они не смогли увидеть необходимый им уровень. Но вскоре вышел на него и каталонский клуб с предложением, по которому полузащитник должен был еще год провести в «Лас-Пальмас», а только затем присоединиться к гранатовым.
В сентябре 2020 года испанец дебютировал на «Камп Ноу». В сезоне он принял участие в 14 матчах. Первый гол был забит в отборочном матче Лиги чемпионов в ворота команды Станислава Черчесова «Ференцвароша». Также на свой счет записал результативную передачу.
Новое соглашение с каталонцами рассчитано до конца сезона-2025/26. И подразумевает рекордные отступные — 1 миллиард долларов.
Карьера в сборной
Играл за сборную Испании разных возрастов: до 17, до 18, до 19 лет и до 21 года.
Весной 2021-го дебютировал за главную сборную страны. Тогда он вышел в матче против Греции 25 марта, молодой футболист заменил на поле Дани Ольмо.
Принимал участие в отборочном цикле ЧМ-2022.
А уже на Евро-2020 был полноценным игроком основного состава. Испания стала полуфиналистом турнира. Здесь он был признан лучшим молодым игроком. В матче ? финала против Хорватии полузащитник пробил с центра поля, однако испанский вратарь Симон не смог его взять, автогол был признан самым дальним в истории турнира.
Затем в составе национальной команды отправился на Олимпийские игры в Токио. В финале уступили бразильцам. Как итог — серебряные медали.
Достижения
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Обладатель Кубка Испании с «Барселоной» — 2021
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Лучший молодой игрок Евро-2020 — 2021
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Вошгл в символическую сборную Евро-2020 — 2021
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Серебряный призер Олимпийских игр — 2021
Личная жизнь
Личную жизнь молодой футболист никак не комментирует. Живет игрок «Барсы» вместе со старшим братом. Одноклубники отмечают в нем скромность: ездит на такси эконом-класса и носит экипировку в пакете.
Педри — ярый борец за экологию. Он является членом организации Kick Out Plastic, которая выступает против использования пластика.
Достижения
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Обладатель Кубка Испании с «Барселоной» — 2021
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Лучший молодой игрок Евро-2020 — 2021
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Вошгл в символическую сборную Евро-2020 — 2021
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Серебряный призер Олимпийских игр — 2021