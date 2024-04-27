Биография Тони Крооса: звезда сборной Германии и «Реала»
Тони Кроос
Дата рождения: 4 января 1990 года
Место рождения: Грайфсвальд (ГДР)
Вид спорта: футбол
Амплуа: полузащитник
Рост: 183 см, вес: 78 кг
Игровой номер: 8
Команда: «Реал»
Где родился и детские годы Крооса
Будущая звезда футбола Тони Кроос родился в небольшом университетском городе Восточной Германии Грайфсвальд за год до объединения с ФРГ.
Кроос вырос в спортивной семье. Его отец Роланд в детстве занимался борьбой, а потом стал детским футбольным тренером. Кроос-старший многие годы работал в системе клуба «Ганза» из второй бундеслиги. А мать футболиста Биргит Каммер профессионально занималась бадминтоном и даже имеет звание чемпионки ГДР.
У Тони есть младший брат Феликс (1991 год рождения), который также занимался футболом. Он выступал за «Ганзу», бременский «Вердер» и «Айнтрахт» (Брауншвейг), а также привлекался в юношескую и молодежную сборные Германии. Но Феликс не блистал таким талантом, как брат, и рано завершил карьеру.
Тони начал играть в футбол еще в школе. Сначала его и брата тренировал отец. Тони стал выступать за любительскую команду «Грайфсвальдер», а затем Кроос-старший помог ему перейти в молодежку «Ганзы», где сам и трудился. Успехи молодого таланта заметили все. Его пригласили в юношескую сборную Германии, а скауты нескольких топ-клубов Европы и бундеслиги, включая «Баварию», приезжали на матчи и следили за ним.
Тони много внимания уделял футболу, а вот на учебу времени совсем не оставалось. Несмотря на то что Кроос мало учился, он отлично говорит на английском и испанском языках.
Футбольная карьера Крооса: клубы и сборная
«Бавария»
1 июля 2006 года Кроос подписал контракт с «Баварией» до 1 июля 2012-го. Дебют в мюнхенском клубе состоялся 26 сентября 2007 года в матче с «Энерги» (5:0). Тони вышел на замену на 72-й минуте и сразу же отдал две результативные передачи на Мирослава Клозе. Кроосу было всего 17 лет 8 месяцев 22 дня, и на тот момент он был самым молодым игроком в истории «Баварии». В первом же для себя сезоне за мюнхенцев Тони стал чемпионом Германии и обладателем Кубка страны.
«Байер»
В январе 2009 года Крооса отправили в аренду в леверкузенский «Байер», чтобы перспективный футболист имел игровую практику и набирался опыта. Первый матч за новую команду он провел 28 февраля в игре с «Ганновером» (0:1). Сезон для Крооса получился не столь удачным. «Байер» в итоге стал девятым, а сам полузащитник сыграл 17 матчей, включая игры за «Баварию», забил один гол и отдал одну результативную передачу.
«Байер» все же продлил аренду Крооса еще на сезон. И второй год в Леверкузене выдался для хавбека крайне успешным. Тони принял участие в 33 матчах, в которых забил 9 голов и сделал 10 результативных передач. А сам «Байер» занял четвертое место по итогам сезона. Тогда же молодой хавбек получил приглашение в главную команду страны и отправился на чемпионат мира в ЮАР.
Возвращение в «Баварию»
После ЧМ-2010 Кроос вернулся в «Баварию». Тони регулярно появлялся на поле, но сезон для мюнхенцев оказался не столь удачным. В бундеслиге баварцы стали третьими. Первое место заняла дортмундская «Боруссия», а второе — как раз «Байер», откуда и вернулся Кроос. Тогда же Тони впервые сыграл в Лиге чемпионов, где «Бавария» вылетела в 1/8 финала после встреч с «Интером».
Второй сезон в «Баварии» после возвращения из аренды стал чуть успешнее для Крооса. Команду возглавил Юпп Хайнкес, с которым Тони уже работал в «Байере». Тренер доверял талантливому полузащитнику, всего хавбек сыграл 31 матч (4 гола и 9 результативных передач). Мюнхенцы завершили сезон уже на второй строчке, вновь пропустив вперед дортмундскую «Боруссию». В Лиге чемпионов команда дошла до финала, который проходил как раз в Мюнхене на домашней «Альянц Арене», но проиграла «Челси» в серии пенальти (3:4).
В сезоне-2012/13 баварцы оформили требл, одержав победы в чемпионате Германии, Кубке страны и Лиге чемпионов. Кроос во всех турнирах был основным игроком.
Затем «Бавария» уже под руководством Хосепа Гвардиолы повторила успех и выиграла бундеслигу и Кубок Германии, а вот в Лиге чемпионов уступила «Реалу», который впоследствии станет главной командой в жизни Крооса.
Всего за «Баварию» Кроос провел 205 игр и отличился 24 раза.
«Реал»
Летом 2014 года Кроос перебрался в Испанию, подписав шестилетний контракт с мадридским «Реалом». Впервые в сливочной форме он вышел на поле 12 августа в матче за Суперкубок УЕФА с «Севильей» (2:0), а первый гол за новую команду забил только 8 ноября с передачи Криштиану Роналду в игре против «Райо Вальекано» (5:1).
Кроос за 10 лет в Мадриде стал трехкратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и четырехкратным обладателем Суперкубка УЕФА. Всего за «Реал» Тони провел 450 матчей и забил 28 голов.
Одним из самых ярких голов немца в «Реале» считается мяч в ворота «Валенсии» в матче за Суперкубок страны-2020. Кроос забил его с углового прямым ударом.
Действующее соглашение со сливочными истекает летом 2024 года, однако инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что немец уже согласовал с «Реалом» новый контракт еще на год.
Сборная Германии
Со сборной Германии молодой Кроос участвовал в ЧМ-2010 в ЮАР и Евро-2012. Однако ключевым игроком национальной команды он не был, выходил лишь на замены.
На победный чемпионат мира-2014 в Бразилии Тони ехал уже в статусе основного игрока и отыграл все матчи без замен. По итогам турнира его включили в символическую сборную турнира. На Евро-2016 немцы добрались до полуфинала, где проиграли Франции (0:2). Кроос вновь попал в символическую сборную чемпионата.
На ЧМ-2018 в России Тони также являлся ключевым игроком сборной. В матче группового турнира он забил в ворота Швеции победный гол со штрафного удара всего за 20 секунд до окончания добавленного времени. Этот гол признали лучшим во втором туре групп, а также он вошел в десятку лучших голов чемпионата.
Матч 1/8 финала чемпионата Европы-2020, где бундестим проиграла Англии (0:2), должен был стать для Тони последним в составе сборной Германии. Футболист уже успел объявить о завершении карьеры в национальной команде. Однако в феврале 2024 года заявил о возвращении в сборную перед домашним Евро-2024.
Достижения
Командные
«Бавария»
-
чемпион Германии (2007/08, 2012/13, 2013/14)
-
обладатель Кубка Германии (2007/08, 2012/13, 2013/14)
-
обладатель Суперкубка Германии (2010, 2012)
-
победитель Лиги чемпионов (2012/13)
-
обладатель Суперкубка УЕФА (2013)
-
победитель клубного чемпионата мира (2013)
«Реал»
-
чемпион Испании (2016/17, 2019/20, 2021/22)
-
обладатель Кубка Испании (2022/23)
-
обладатель Суперкубка Испании (2017, 2019/20, 2021/22, 2023/24)
-
победитель Лиги чемпионов (2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22)
-
обладатель Суперкубка УЕФА (2014, 2016, 2017, 2022)
-
победитель клубного чемпионата мира (2014, 2016, 2017, 2018, 2022)
Сборная Германии
-
чемпион мира (2014)
-
бронзовый призер чемпионата мира (2010)
-
бронзовый призер чемпионата Европы (2012, 2016)
-
бронзовый призер чемпионата мира среди юношей (2007)
Личные
-
«Золотой мяч» лучшего игрока чемпионата мира среди юношей (2007)
-
«Бронзовая бутса» чемпионата мира среди юношей (2007)
-
лучший футболист до 17 лет по версии ФИФА (2007)
-
входит в состав символической сборной чемпионата мира-2014
-
входит в состав символической сборной чемпионата Европы-2016
-
включен в символическую сборную Лиги чемпионов (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18)
-
включен в состав команды года УЕФА (2014, 2016, 2017)
-
включен в состав команды года ФИФА (2014, 2016, 2017)
-
лучший немецкий футболист по версии болельщиков (2014)
-
лучший плеймейкер года по версии IFFHS (2014)
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включен в команду десятилетия Европы по версии МФФИИС (2011-2020)
-
футболист года в Германии (2018)
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первый немецкий футболист в истории, ставший пятикратным победителем Лиги чемпионов (2012/13, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22)
-
первый в истории шестикратный победитель клубного чемпионата мира (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022)
Сколько зарабатывает Кросс
Кроос в «Реале» зарабатывает 24,4 миллиона евро в год. После уплаты налогов сумма равна 11,7 миллиона (примерно 975 тысяч евро в месяц).
Согласно данным Transfermarkt, на данный момент рыночная стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро.
Личная жизнь Крооса
В 2015 году Кроос тайно женился на подруге Джессике Фабер, с которой до свадьбы встречался на протяжении пяти лет.
Еще до брака в 2013 году у пары родился сын Леон, а после свадьбы в 2016-м на свет появилась дочь Амели. В 2019-м в семье футболиста случилось прибавление: родился второй сын, Фин.
Супруга вместе с детьми проживает на Мальорке (Испания). Джессика работает в туристическом бизнесе и предпочитает оставаться в тени звездного мужа.
Среди татуировок немецкого футболиста есть одна большая на руке, на которой выбиты имена и время рождения троих детей.
Кроос много времени уделяет благотворительности. Несколько лет назад он создал собственный фонд, чтобы помогать больным детям.
Социальные сети
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