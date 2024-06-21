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«Это часть «культуры отмены». Посольство России в Германии осудило запрет флагов страны на Евро

Посольство России в Германии осудило запрет флагов страны на Евро
Отдел футбола «СЭ»
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Российский флаг на игре сборной Сербии.
Фото РИА Новости
«Спорт должен находиться вне политики».

Посольство Российской Федерации в Германии раскритиковало запрет на пронос флагов страны на трибуны стадионов и фан-зоны чемпионата Европы. Об этом РИА «Новости» заявили в самом дипломатическом представительстве.

 
Болельщики с&nbsp;флагами России на&nbsp;матче Евро-2024 Словения&nbsp;&mdash; Сербия. «Русская смекалка помогла». Как болельщики пронесли флаги России на матч Сербия — Словения

«Практика запрета российской символики уже давно стала неотъемлемой частью пресловутой «культуры отмены», широко распространенной в Европе, — говорится в заявлении посольства. — Спорт, как известно, должен находиться вне политики. В этой связи посольство осуждает принятое УЕФА решение о запрете демонстрации российских национальных флагов на матчах чемпионата Европы по футболу и призывает к его пересмотру.

Тем не менее видим, что среди болельщиков и гостей турнира много тех, кто дружественно настроен к России и не скрывает своих симпатий. Ценим подобное отношение. Благодарны за их позицию».

Стюарды проверяют, не является ли флаг болельщика российским.
Фото Reuters

Эта реакция — следствие заявления УЕФА от 17 июня. В тот день пресс-служба Европейского футбольного союза сообщила РИА «Новости» о том, что проносить флаги России на матчи сборной Украины на Евро-2024 запрещено:

«Обратите внимание, что российские флаги не будут разрешены на матчах национальной сборной Украины. Как правило, допускаются все флаги, за исключением тех случаев, когда они считаются провокационными и/или дискриминационными и/или могут представлять угрозу безопасности». В организации добавили, что сотрудники службы безопасности стадионов вправе изымать российские флаги.

 
Болельщик пронес флаг России на&nbsp;матч Евро-2024 Германия&nbsp;&mdash; Шотландия. «Снять флаг никто не пытался». Интервью болельщика «Спартака», который вывесил на матче открытия Евро российский триколор

Ранее власти Германии заявили, что намерены разрешить проносить на трибуны и официальные фан-зоны только флаги стран — участниц чемпионата Европы.

Добавим, что еще до объявления о запрете флагов России символика нашей страны была замечена на трибунах во время матчей Германия — Шотландия, а также Англия — Сербия. Кроме того, болельщики нашей национальной команды рассказали ТАСС, что их сперва не пускали на матч Словения — Сербия с флагом России, но им «помогла смекалка»: фанаты перевернули полотно, и сотрудники стадиона приняли его за сербское знамя.

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