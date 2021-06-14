«Проиграть можно по-разному. За сборную России было стыдно, она смотрелась безвольно». Интервью с украинским журналистом Артемом Франковым

Известный украинский футбольный журналист Артем Франков — о матче с Голландией (2:3) и сравнении со сборной России.

Какой контраст с командой Черчесова!

— Что вы почувствовали сразу после финального свистка? — первый вопрос Франкову.

— Когда мы пропустили третий мяч, я запустил свой телефон в стену.

— Лихо.

— Да. Я уже с ним мысленно попрощался. Но он, слава богу, попал в шкаф и выжил. В общем, я выступил в стиле нашего футболиста: целился в одно место, а попал в другое. Конечно, я мечтал, чтобы украинцы повторили подвиг чехов в матче с голландцами в 2004 году, когда те, уступая 0:2, выиграли 3:2. Но оказалось, что мы все-таки послабее чехов. Как минимум тех чехов.

— Главный вывод, который вы сделали по вчерашней игре команды Андрея Шевченко?

— К сожалению, выяснилось, что мы можем успешно играть, когда на нас не давит груз ответственности. То есть когда при счете 0:2 все похоронили сборную Украины, она встрепенулась и почти спасла матч. А в целом, конечно, возникли вопросы по игре нашей команды... Просто не хочется устраивать сейчас скандал в свете предстоящих встреч с Македонией и Австрией.

— Но за такую сборную Украины хочется болеть?

— Здесь стоит признать: такой контраст со сборной России! Честно говоря, за вашу команду было стыдно... Так бездарно слить матч с бельгийцами! Вы же понимаете, проигрывать можно по-разному. Нет, я не хочу вас поучать. Но у меня тогда возникло неприятное чувство. Я совершенно спокойно смотрю матчи России, у меня в этот момент нет каких-то политических эмоций. Я оцениваю чисто футбол. И приходится признать: команда Черчесова выглядело безвольно.

— Безвольно?

— Да. Вот тогда у меня возникло ощущение, что Россия еще заранее проиграла бельгийцам. Просто вышли отбыть номер на поле, пропустили три мяча, а дальше, мол, мы уже соберемся. Секундочку: а получится ли теперь собраться?

Зачем вместо Зубкова выпустили Марлоса? Он не отбирает мячи!

— Так какие вопросы у вас возникли по игре сборной Украины?

— Считаю, что нас очень сильно подкосила травма Зубкова. Он в последнее время стал важным игроком для сборной. Мне нравится его универсализм и бойцовские качества. И вдруг почему-то тренерский штаб выпускает вместо Зубкова Марлоса.

— Ошибка?

— Да он же отродясь не работал в отборе! Привык заниматься чисто конструктивом. И что мы получили? Зубков играл слева, а Марлос там действовать не хочет. Его тянет в центр. И в итоге у нас слева остался один Миколенко.

Ребята, мы же сами своими руками выкопали себя яму! У нас выпал игрок в этой зоне, и мы его никем не заменили! И Дюмфрис катался по этому флангу, как на коньках. Миколенко ко второму тайму достали до такой степени, что он начал ошибаться.

— Ему здорово досталось от ваших коллег...

— Считаю, не надо делать из него козла отпущения. Миколенко стал заложником решения по Марлосу. И ведь обратная замена Марлоса была признанием собственной ошибки? Он тайм провел на поле. И за это время мы получили два гола...

Мне просто хочется, чтобы кто-то из тренеров внятно объяснил, зачем этого игрока выпустили слева. По большому счету, не хочется искать виноватых. Этому составу вполне по силам победить Северную Македонию. Но есть же и очень печальная аналогия.

— Какая?

— Пять лет назад на чемпионате Европы мы достойно проиграли немцам — 0:2. И все тогда дружно кричали: как классно смотрелась Украина, вот теперь Северную Ирландию мы точно одолеем! И потом мы получили 0:2...

Зинченко слишком много разговаривает на поле

— Опасаетесь, что история повторится?

— Ну... Все-таки Северная Ирландия была сильнее Северной Македонии.

— От Зинченко ожидали большего?

— И от Зинченко, и от Малиновского. Оба вчера разочаровали. Да, Малиновский отдал голевую передачу, но в остальном... А у Зинченко мне не нравится, что он очень много разговаривает на поле. Слишком часто пихает партнерам.

— Зато каким сюрпризом стал шедевральный гол Ярмоленко, который провел скомканный и неудачный сезон в «Вест Хэме»!

— Красавец! Он проявил себя в контрольных матчах. Рвался на поле, всем своим видом показывал: я еще всем все докажу. Получилось! Молоток!

— Ну и пятки Яремчука были вчера не просто эстетскими, но и к месту.

— Да, очень обоснованными. Если бы не совершенно сумасшедший подкат голландца, думаю, мы бы повели в счете.

— Бущан — второй Шовковский?

— Я был бы пока все же осторожнее в оценках его игры. Здесь нужно знать чувство меры. Он, безусловно, выручил нас в первом тайме. А вот по первому голу у меня возникает вопрос.

— Разве?

— Если бы он не прыгнул, то, думаю, мяч бы спокойно прокатился вдоль ворот. Получается, Бущан выбил его на набегающего голландца. Сейчас мы спорим с коллегами. И я считаю, что вратарь ошибся в этом эпизоде. Думаю, Оливер Кан в такой ситуации стоял бы на линии и вообще бы не дернулся, просчитал бы все. Так что Бущану, похоже, не хватило опыта. Есть над чем работать. Конечно, он великолепный голкипер, большая умница. Но я предъявляю к нему завышенные требования, потому что ему еще расти и расти. Кто знает, может быть, он и превзойдет Шовковского.

А умеет ли сборная Украины прессинговать?

— В целом вы считаете вчерашнее поражение справедливым?

— Конечно, по количеству моментов голландцы нас явно превзошли. Тут картина удручающая. Но чисто по-болельщицки не хочется соглашаться с цифрами. Да, пожалуй, итог — по делу. Хотя все предопределили индивидуальные ошибки. Знаете, что самое обидное?

— Что же?

— Наши голы выглядели реально красиво, а голландцы забивали нам какие-то «корявые дураки» (смеется).

— Согласитесь, в обороне у вас очевидные проблемы.

— Я бы выделил общую проблему. Отбор мяча. У меня возник следующий вопрос. А умеет ли сборная Украины вообще прессинговать? В современном футболе без этого компонента ловить на высоком уровне нечего. Ну и про выход на поле Марлоса я уже вам сказал.

Жирков в 55 лет выходит за сборную. У вас вообще нет игроков?!

— Допускаете, что Украина выйдет из группы, а Россия — нет?

— Думаю, что против финнов вы будете выглядеть как-то иначе. Во всяком случае, попытаетесь. Другое дело, что мы пока не получили четкого представления о вашем следующем сопернике. Матч с Данией был, конечно, смазан трагедией, которая случилась с Эриксеном...

— Вы считаете, что по составу сборная Украины сильнее команды Черчесова?

— Это очевидно. Хотя бы по тому, какую роль играет в «Аталанте» Малиновский, а какую — Миранчук.

— Головин переоценен?

— Он часто травмируется. Я считаю его прекрасным футболистом, который мог бы вести команду за собой. Но в «Монако» он далеко не всегда выходит на поле из-за проблем со здоровьем. В обороне у вас нет достойного партнера Джикии.

А то, что Жирков в 55 лет выходит на поле... Ну это, как вам сказать, уже выглядит неприлично. У вас действительно нет больше игроков в России на этой позиции?! Ну и Дзюба, конечно, не стал моложе за эти три года. Как, кстати, и Марио Фернандес. И я пока не вижу, как Черчесов решает эту проблему. Возможно, назрели большие перемены.

— Думаете?

— Я могу только предполагать. Либо же российский футбол находится сейчас в таком кризисе, что вам просто неоткуда брать игроков. Кстати, коллеги нередко высказывают именно эту мысль. То есть, видимо, чемпионат России сейчас настолько слаб и позорное выступление ваших клубов в еврокубках доказывает, что результаты сборной России вполне адекватны. Но тут вам, как говорится, виднее.