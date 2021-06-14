Нидерланды разорвали левый фланг обороны Украины. Команда Шевченко так и не смогла решить эту проблему и проиграла

Тактический разбор самого пока яркого матча Евро-2020.

Предматчевая интрига заключалась в том, какой подход выберет каждый из тренеров. Франк де Бур ослушался фанатского послания с небес — на тренировке перед игрой над базой «Оранжевых» пролетел самолет с баннером «Франк, просто играй 4-3-3». По этой схеме команда под его руководством провела 8 из 12 матчей, а Матейс де Лигт и Виргила ван Дейк в центре обороны были оплотом системы. В их отсутствие (защитник «Ливерпуля» все еще залечивает травму колена, а футболист «Ювентуса» не был готов принять участие в этом матче) де Бур принял решение играть 3-5-2, как в двух последних товарищеских матчах.

Андрей Шевченко имел дело со схожей дилеммой. Стартовый матч турнира, да еще против фаворита группы, — но легендарный в прошлом футболист не собирался играть на ничью. Этим обусловлены стартовые 4-3-3 с одним ярко выраженным опорником — Сергеем Сидорчуком. Уже с первой минуты стала вырисовываться схема украинцев без мяча в первой стадии обороны.

Эпизод матча Нидерланды — Украина — 3:2.

Доминирование голландцев читается даже не в показателе владения (62% на 38%), а по параметру field tilt, определяющему, насколько много команды касались мяча и пасовали его в финальной трети поля. Здесь преимущество «Оранжевых» еще более подавляющее — 73% на 27%. Если в первом тайме сборная Украины преимущественно начинала встречать соперников на чужой половине поля, то во второй половине игры стала опускаться всё ниже и ниже. Схема при этом менялась на 4-1-4-1.

Де Бур планировал капитально владеть мячом и не рисковать под давлением, что вылилось в перегрузку при начальной стадии владения. Прессинг Украины в первом тайме был скорее импульсивным, нежели системным, а потому в начале позиционные атаки голландцев начинало слишком много человек. Пока вингбеки поднимались выше, на место правого защитника опускался опорник Мартен де Рон и формировал четверку в первой линии.

Что не так с обороной Украины?

В первую очередь стоит сказать о проблемах коллектива Шевченко в центральной зоне. Основной опорный полузащитник команды Тарас Степаненко не был полностью готов к встрече, а Сидорчук не справился с каземироподобной ролью. Кроме этого, сказался другой уровень соперников.

Френки де Йонг. Его проходы с мячом раз за разом отрезали нескольких игроков сборной Украины и создавали солидное численное преимущество. На голландской суперзвезде не успевали даже фолить. А когда де Йонг опускался в опорную зону за мячом, на него также не оказывали давления, о чем мы подробнее поговорим чуть ниже.

Жоржиньо Вайналдум. С капитаном сборной Голландии пытались играть плотно, но мяч к его стопам приклеен еще плотнее. Вайналдум доказал, почему его считают одним из лучших игроков по сохранению мяча, а также создавал опасность у чужих ворот, играя на позиции самого атакующего полузащитника из тройки.

Однако самой вопиющей проблемой обороны украинцев стала зона левого защитника Виталия Миколенко. Слабое место и так не особо надежного механизма стало ключевой причиной поражения Украины.

Первый звонок

Вскоре после начала матча команда де Бура стала пользоваться отсутствием давления в районе центрального круга. Либо кто-то из центральных защитников (чаще — де Фрай), либо де Йонг делали забросы на правого вингбека Дензела Дюмфриса, ставшего героем матча. Однотипный прием, против которого Украина так и не нашла противоядия.

Эпизод матча Нидерланды — Украина — 3:2.

Этот эпизод закончился входом Дюмфриса в штрафную площадь и передачей под удар Вайналдуму. Однако первый звонок, предвещавший неминуемую беду для украинской обороны, прозвучал еще раньше. На 5-й минуте после суматохи в районе 11-метровой отметки мяч отскочил к капитану голландцев, и тот, стянув внимание всех оппонентов на себя, отдал направо на Дюмфриса. Уроженец Арубы не реализовал свой момент, который Opta оценила как явный голевой момент (big chance).

Эпизод матча Нидерланды — Украина — 3:2.

Дюмфрис продолжил терроризировать защиту украинцев и совершать регулярные рывки в стиле крайнего нападающего. Левый защитник Миколенко постоянно сужал зону и страховал партнеров в борьбе с Мемфисом Депаем, Вайналдумом и де Йонгом, а потому раз за разом упускал своего номинального оппонента.

Эпизод матча Нидерланды — Украина — 3:2.

На 39-й минуте Дюмфрис вновь откровенно простил сборную Украины, не реализовав свой второй «явный голевой момент» и неточно пробив головой из вратарской площади. Будто давал последний шанс соперникам осмыслить свою структурную ошибку.

Во втором тайме Голландия только усилила агрессию и давление, а Дюмфрис продолжил доминировать на правом фланге. За весь матч через его край прошло 36% атак. Можно возразить, сказав, что 38% наступлений прошли через левый фланг, однако этот фактор обусловлен наличием в этой зоне Депая.

По сравнению с левым вингбеком голландцев Патриком ван Анхольтом Дюмфрис совершил в два раза больше касаний мяча. А если сузить этот показатель до касаний в штрафной площади, то окажется, что у него 11 касаний. У всей сборной Украины — 18.

Дюмфрис мощно смотрелся в атаке в первом тайме, но во второй половине игры он напрямую повлиял на результат. Ускорение на 52-й минуте и прострел привели к ошибке вратаря Бущана и первому голу. Именно его рывок и борьба до конца с Миколенко предшествовали отскоку мяча к Вуту Вегхорсту и второму забитому мячу.

Украинцам удалось временно угомонить пыл Дюмфриса — по нему персонально играл Александр Зинченко. Однако именно он забил победный гол после навеса Натана Аке.

Украинцы в атаке были смелы, отважны и быстры: Роман Яремчук продемонстрировал свои амбиции на переход из бельгийского «Гента» в клуб из топ-5 европейских лиг. Андрей Ярмоленко, сыгравший всего 375 минут в этом сезоне за «Вест Хэм», доказал, что все еще держит уровень лидера сборной. Зинченко и Руслану Малиновскому не удалось провести свой лучший матч, но очевидно, что в играх с Австрией и Северной Македонией их мастерство в такой структуре еще скажется.

Но нужно констатировать — Украине повезло, что системные провалы в защите не привели к еще большему количеству пропущенных мячей.

Неужели этот Дюмфрис реально так хорош в атаке?

Статистические показатели говорят сами за себя. Среди крайних защитников в европейских лигах он — один из лучших по количеству выигранных верховых единоборств (4,06 за 90 минут), а Smarterscout оценивает его игру на втором этаже на 98 и 99 баллов из 100 в предыдущем и только что закончившемся сезонах чемпионата Голландии. Победный гол Дюмфрис забил именно в верховом единоборстве.

Кроме этого, он — один из лучших по количеству принятых продвигающих передач (6,53 за 90 минут, уступает только Яннику Карраско из «Атлетико»). Следовательно, Дюмфрису не впервой играть, по сути, крайнего нападающего. Это также подтверждает и его карта приемов мяча в штрафной. По этому показателю Дюмфрис входит в топ-20 игроков голландской лиги и лидирует среди крайних защитников.

Карта приемов мяча защитника сборной Нидерландов Дензела Дюмфриса в штрафной.

И хоть обычно он не играет вингбека, система де Бура помогла Дюмфрису раскрыть свои лучшие качества и стать героем встречи.