Мирослав Ромащенко: «Криштиану Роналду «якорь»?! Да он в прекрасной форме!»

Экс-главный тренер «Ахмата», входивший в штаб Станислава Черчесова в сборной России, «Ференцвароше», «Легии», «Динамо» и «Амкаре», — об итогах второго тура Евро-2024.

Блиц

— Начинаем по традиции с блица. Что во втором туре особенно удивило?

— Количество мячей, забитых в свои ворота. Уже семь за два тура! Какой-то закономерности тут не просматривается. Автоголы совершенно непохожи друг на друга. То срезка, то рикошет, то еще что-то... А к голу турка Акайдына в матче с Португалией привело банальное недопонимание между защитником и вратарем. Словом, все это стечение обстоятельств, не более.

— Разочарование тура?

— Вот честно — для меня на Евро пока нет разочарований. Хороший уровень футбола, много ярких матчей. Получаю наслаждение от просмотра. Да и с точки зрения результатов в целом все ожидаемо.

— Даже провал Польши, которая первой потеряла шансы на выход в плей-офф?

— Они изначально были невелики. Команда попала в очень тяжелую группу. Плюс в последний момент из-за травмы вылетел Левандовски. С Голландией он вообще на поле не выходил, а с Австрией отыграл полчаса. Равноценной замены такому форварду у поляков нет.

— Герой тура?

— Выделю троих. Вратарь сборной Грузии Мамардашвили выдал с Чехией феноменальный матч. 11 сейвов! Швейцарец Шакири отметился не только потрясающим по красоте голом в ворота Шотландии, но и установил уникальное достижение: он единственный футболист, которому удалось забить на шести крупных турнирах подряд. Ну и албанец Гьясула, выйдя с Хорватией на замену в конце второго тайма, отличился. Сначала забил в свои ворота, а на пятой добавленной минуте сравнял счет!

Футболисты сборной Испании обеспечили себе участие в 1/8 финала Евро-2024. Фото AFP

Испания

— Игра сборной Испании во втором туре — лучшее, что мы видели пока на Евро-2024?

— Испанцы выглядели здорово, вопросов нет. Но мне на этом турнире и сборная Германии очень нравится. Что с Шотландией, что с Венгрией немцы с точки зрения тактики сыграли образцово. А в последнем матче еще и прагматично, потратили ровно столько сил, сколько нужно. В то же время надо признать: Италия — соперник посерьезнее.

— Вот-вот. И вдруг игра в одни ворота! В прямом и переносном смысле — единственный удар в створ итальянцы нанесли на 86-й минуте.

— Испанцы провели блестящий матч. Если бы не Доннарумма, дело могло бы закончиться разгромом. А Италия... Лучше всего ее состояние охарактеризовал легендарный Арриго Сакки.

— А именно?

— Он не стал винить Спаллетти, который возглавляет сборную меньше года и пытается привить ей новый стиль игры. Тот, что в позапрошлом сезоне принес успех «Наполи». Перестройка идет со скрипом, поскольку в серии А, по словам Сакки, многие команды практикуют устаревший футбол. Так что Лучано на правильном пути, ему просто нужно время.

— Значит, Италию из списка фаворитов вычеркиваем?

— Ни в коем случае. Да, команда еще строится. Но с организацией игры и дисциплиной там все в порядке. У итальянцев дух победителя. Поэтому сбрасывать со счетов их точно не стоит.

— Почему к фаворитам Евро-2024 вы причисляете Германию, Францию и Италию — но не Испанию?

— Понятно, она всегда среди претендентов на титул. Но меня сбил с толку второй тайм с Хорватией, когда испанцы впервые за последние годы полностью отдали мяч и отошли на свою половину поля. Хотелось дождаться следующего матча, понаблюдать, как команда де ла Фуэнте будет смотреться на фоне мощных итальянцев.

— Ну и?

— После отставки Луиса Энрике Испания показывает совершенно другой футбол. Более динамичный, вертикальный. Тактика прежняя — 4-3-3, поменялись детали. Резко снизилось количество поперечных передач, возросла скорость работы с мячом, команда быстро работает в переходных фазах. Молодежь — Уильямс, Ямаль и Педри явно добавили огня в атаке.

— «Тики-така» себя изжила?

— Контроль мяча у испанцев в крови. Сегодня бросается в глаза, что в процентном соотношении паса ради паса стало меньше. Благодаря чему и увеличилась общекомандная скорость. В этом, безусловно, заслуга де ла Фуэнте. Изменения пошли на пользу сборной. Она играет ярко, сочно. Смотреть одно удовольствие.

Футболисты сборной Португалии празднуют победу над сборной Турции. Фото Reuters

Португалия

— С Испанией разобрались. А что в Португалии смущает? Она тоже стартовала бойко.

— В отличие от тех же немцев и французов португальцы, на мой взгляд, не обладают таким запасом прочности при игре в обороне. При этом в команде собраны великолепные исполнители, с характером, в каждом матче сражаются до конца. Уверен, на Евро с ними никому не будет легко.

— Что ответите тем, кто накануне турнира бухтел — мол, Криштиану Роналду уже не лидер сборной, а «якорь», тянет ее вниз?

— На ваш вопрос дала ответ сама жизнь. Я об игре капитана сборной Португалии в первых матчах на Евро. Ну какой же он «якорь»?! Криштиану в прекрасной форме! Счастье, что такой футболист, ярчайшая звезда современности, уже столько лет радует нас своим присутствием на поле. Надо ценить это и наслаждаться моментом.

— 39 лет, сезон в Саудовской Аравии — и ничего не растерял?

— Все знают, какой он профессионал, как следит за собой, сколько времени проводит в тренажерном зале. Даже в отпуске требований к себе не снижает. Так чему удивляться? Да, годы берут свое, но сейчас Криштиану в отличных кондициях.

— Как и Пепе, который на два года старше?

— Да! Оба матча на Евро провел без ошибок. А вспомните Ибрагимовича, который в 40 лет сделал «Милан» чемпионом... Такими футболистами нельзя не восхищаться. У них все подчинено тому, чтобы продлить себе игровой век.

— Франция без Мбаппе уже не похожа на фаворита Евро?

— Ну почему? Разумеется, потеря такого суперфорварда для любой команды бесследно не проходит. Мбаппе — это скорость, прорывы, голы. С Нидерландами его не хватало, несколько стопроцентных моментов не удалось реализовать. Хотя обычно Гризманн в таких ситуациях не промахивается. Зато по-прежнему в полном порядке Канте, в одиночку «перекусивший» голландцев в середине поля. Неслучайно два раза подряд его признают лучшим игроком матча.

— Экс-нападающий сборной Голландии Пьер ван Хойдонк французов раскритиковал: «Дерьмовый футбол при таком составе». Как вам формулировка?

— Не согласен. Французы не разочаровали. Сыграли прагматично, на результат. С позиции силы. Об этом говорит и владение мячом, и фантастическое спокойствие в их действиях. Судя по всему, ничья с основным конкурентом за первое место в группе вполне устраивала. Вот и не напрягались. В плей-офф Франция будет уже другой. Там все начнут выкладываться на полную катушку.

Футболисты сборной Грузии сыграли вничью с Чехией. Фото Global Look Press

Грузия

— Как полагаете, грузины пробьются в плей-офф?

— По крайней мере, я им искренне этого желаю. Они молодцы, у них симпатичная команда. Никого не боятся! Понравились мне и в первом матче, и во втором. А если бы Лобжанидзе на последних секундах реализовал выход на один с вратарем, в субботу вся Грузия была бы самой счастливой страной на планете!

— Португальцы уже гарантировали себе первое место в группе. Значит, против Грузии выйдут резервисты?

— Не исключено. Но все равно будет очень тяжело. У Португалии даже на скамейке игроки высочайшего класса.

— Как вам Хвича?

— Старается. С Чехией несколько раз удачно шел в обводку, трех соперников посадил на карточки... Надеюсь, в решающем матче наконец-то проявит себя во всей красе. Но ему непросто. Защитники уделяют повышенное внимание, в отбор всегда идут вдвоем. Один пытается отнять мяч, второй на подстраховке.

— Хвича играет в «Наполи», Мамардашвили — в «Валенсии». Кверквелия и Давиташвили знакомы нам по РПЛ. Еще кого можно отметить в сборной Грузии?

— Цепкого опорного хава Кочорашвили из «Леванте». Форварда «Метца» Микаутадзе, который на Евро забил уже дважды. И центрального защитника Лашу Двали. Высокий — 190 сантиметров, был у нас с Саламовичем (Черчесовым. — Прим. «СЭ») в «Ференцвароше».

— Почему же в 2022-м перебрался оттуда в кипрский АПОЭЛ?

— Мы пришли в «Ференцварош», когда у Двали была серьезная травма. Со временем восстановился, но команда уже набрала ход, в центре обороны играли ребята, которые повода для замены не давали. И Лаша уехал на Кипр.

— На Евро-2024 хватает не только голов в свои ворота, но и тех, что забиты ударами из-за пределов штрафной. За два тура их уже набралось 13 — больше, чем за весь ЧМ-2022 в Катаре! Что за аномалия?

— Если семь автоголов на турнире — стечение обстоятельств, то о мячах, забитых издали, этого не скажешь.

— Почему?

— Сейчас все команды плотно обороняются. На подступах к штрафной очень сложно отыскать свободное пространство, чтобы сделать проникающую передачу или пойти в обводку. Ну и что остается? Использовать дальние удары. В подобной ситуации это самое грозное оружие.

— Значит, в ближайшие недели увидим еще немало таких голов?

— Сто процентов!