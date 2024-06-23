Все расклады Евро: безумная половина сетки с Испанией, Германией и Францией, Украину могут отцепить хитрой ничьей

Ситуация после двух туров группового этапа.

Завершился второй тур группового этапа Евро-2024. Кто уже вышел в плей-офф, кто вылетел и какие расклады перед третьим туром? Рассмотрим ситуацию во всех шести группах.

Напомним критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— количество очков в очных встречах;

— разница мячей в очных встречах;

— количество голов в очных встречах;

— общая разница мячей;

— общее количество голов;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (красная карточка или удаление за две желтых — 3 очка, желтая карточка — 1 очко);

— место в общем рейтинге европейских квалификационных турниров.

В плей-офф выходят по две первые сборные из каждые группы, а также четыре лучших команды из занявших третьи места.

Германии для первого места достаточно ничьей. Швейцария вряд ли опустится ниже второго места, даже если проиграет, — из-за разницы голов. В другом матче ничья не устроит обе команды. Победа почти наверняка выводит Шотландию в 1/8 финала с третьего места и дарит хорошие шансы для этого Венгрии.

Испания — точно первая. Италии для второго места надо не проиграть Хорватии. Поражение же может и вовсе отправить итальянцев на последнюю позицию — в случае победы Албании над Испанией в параллельном матче. У хорватов все плохо — и разница, и мотивированная Италия в соперниках. Однако победа с большой долей вероятности выведет бронзовых призеров ЧМ сразу на второе место.

Англии для победы в группе необходимо побеждать Словению. В случае ничьей они рискуют пропустить вперед Данию. Скандинавов, скорее всего, устроит ничья в матче с Сербией — в этом случае они либо вторые, либо третьи с хорошими шансами на 1/8 финала. Сербам нужна победа. В случае ничьей, даже если они займут третье место, шансов на продолжение борьбы с двумя очками немного.

У Франции матч с немотивированной Польшей, которая уже вылетела с турнира. У Нидерландов игра с крепкой Австрией, которая в случае победы будет минимум второй. Поражение может отправить обоих фаворитов на третье место, и с большой долей вероятности в 1/8 финала им достанется очень крепкий соперник.

Самая запутанная группа, где у всех команд по три очка. Каждая команда может стать первой, каждая может стать последней.

Худшиие шансы на 1/8 финала — у Украины. Во-первых, у нее плохая разница голов, во-вторых, игра с фаворитом группы Бельгией. Румыны со словаками могут вообще сыграть восточноевропейский аналог «скандинавской ничьей» и пройти в плей-офф дуэтом, отцепив одного из конкурентов.

Португалия — точно первая. В матче Чехия — Турция, скорее всего, решится судьба второго места, где чехов устроит только победа. В расклады теоретически может вмешаться Грузия, если победит немотивированную Португалию.

Напомним критерии в случае равенства очков у двух и более команд, занявших третьи места:

— общая разница мячей;

— общее количество голов;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (красная карточка или удаление за две желтых — 3 очка, желтая карточка — 1 очко);

— место в общем рейтинге европейских квалификационных турниров.

Пока «верхняя» часть сетки выглядит посерьезнее. В ней уже точно будут играть Испания и Португалия, с большой долей вероятности здесь же окажется и Германия. В этой же половине уже в 1/8 финала могут сыграть между собой Франция и Бельгия. А если еще и англичане опустятся при этом на второе место, то нас в первом раунде плей-офф может ждать еще одно историческое противостояние — между Германией и Англией. Пока же у британцев очень неплохой расклад в нижней части сетки — надо только не потерять первое место в группе.