Новый рекорд Роналду, проклятье Лукаку, вылет Польши и еще 7 событий второго тура Евро-2024

Заключительные матчи группового этапа стартуют сегодня, 23 июня.

Курьезный автогол Турции

В матче с Португалией команда Винченцо Монтеллы организовала пока самый неожиданный гол чемпионата Европы.

Все началось с ошибки Канселу, который сделал неточный пас на Роналду. Звездный португалец вскипел и накричал на партнера по сборной. В это время турки забрали мяч себе, и, казалось бы, ничего не предвещало беды. Отвлекся даже режиссер трансляции.

И тут случилось самое интересное: Акайдын не посмотрел на голкипера и покатил назад, а Байындыр уже находился в другой точке и не успел за мячом. Попытка Челика вынести мяч с ленточки ни к чему не привела. Нелепейший автогол.

И гомерически смешной эпизод. Конечно, если вы не болельщик сборной Турции.

Автогол оторвался в гонке бомбардиров

Главный бомбардир турнира в Германии прямо сейчас — парень по имени Автогол. Именно ему принадлежат 6 из 61 забитого мяча на этом Евро.

До конца чемпионата Европы еще три недели, поэтому есть все шансы побить рекорд по количеству мячей, забитых в свои ворота, который был установлен на предыдущем Евро (11).

Левандовски и компания — мимо плей-офф

Сборная Польши потерпела два поражения кряду и первой потеряла шансы на выход в плей-офф. Произошло это после того, как Франция поделила очки с Нидерландами (0:0).

Теперь команда Михала Пробежа точно финиширует на четвертом месте в группе. Французов и нидерландцев Польша уже не догонит по очкам, а австрийцев не сможет опередить даже при их равенстве, так как потерпела поражение в очном матче (1:3).

Футболисты сборной Испании обеспечили себе участие в 1/8 финала Евро-2024. Фото Reuters

Испания, Германия и Португалия идут дальше

Три топ-сборные показали лучший результат в двух турах и обеспечили себе участие в 1/8 финала.

Испания и Португалия уже в любом случае первые в своей группе, а немцам достаточно не проиграть Швейцарии, чтобы возглавить квартет.

Никаких неожиданностей тут нет. Случилось то, что и должно было произойти.

Историческая ничья

Грузия, дебютировавшая на крупных турнирах, заработала первое очко на чемпионатах Европы и мира. Хоть и с трудом, но сдержала давление сборной Чехии (1:1).

Главный герой встречи — вратарь Мамардашвили, потащивший 11 ударов за матч. По данным Opta, Георгий предотвратил 3,2 гола в ворота Грузии. После такого перформанса у него реально высокие шансы сменить «Валенсию» на топ-клуб.

Первые нули

Тот случай, когда россыпь звезд на бумаге потеряла свой блеск на поле. Французы и нидерландцы как ни пытались, но отличиться не смогли. В итоге мы получили первую нулевую ничью на Евро-2024.

Кроме того, прервалась любопытная серия: до этого в последний раз на чемпионате Европы играли вничью 0:0 сборные Англии и Шотландии в 2021 году. С того момента на турнире было сыграно ровно 50 матчей.

Криштиану Роналду и Зеки Челик. Фото Reuters

Криштиану и его очередное достижение

Каждый раз Роналду заставляет нас удивляться тому, что еще есть рекорды, которые ему не покорились.

В матче с Турцией 39-летний форвард стал лучшим ассистентом в истории Евро, отдав голевой пас. Для Криштиану это седьмая результативная передача за 27 матчей в финальной части Евро. Превзойден результат чеха Карела Поборски (6 ассистов).

Самое удивительное — в какой нетипичной для себя ситуации Рон отдал голевую: при выходе 2 в 1 покатил на Бруну Фернандеша, хотя мог спокойно забивать сам. С возрастом Роналду стал альтруистом?

Голевая передача вратаря

Сборная Бельгии одержала важную победу над Румынией: после быстрого гола Тилеманса преимущество «Красных дьяволов» закрепил де Брейне, ворвавшийся в штрафную и реализовавший выход один на один.

Голевую передачу в эпизоде со вторым забитым мячом отдал вратарь бельгийцев Кастелс, выбив мяч через все поле. Тот самый голкипер, который стал первым номером после скандального невызова Куртуа.

Фиксируем: есть первое результативное действие вратаря на Евро-2024!

Ромелу Лукаку и Андрей Буркэ. Фото Global Look Press

Невезение Лукаку

Ромелу продолжает быть ходячим мемом на турнире в Германии. В матче со словаками (0:2) у него забрали два гола, а в игре против Румынии — еще один. И все при вмешательстве системы ВАР.

Он никак не может отличиться. Что это — проклятие или банальное невезение? Быть может, в третьем туре нападающего прорвет, но пока констатируем: ВАР — Лукаку 3:0.

Канте все еще топ!

Многие скептически относились к вызову полузащитника в сборную Франции. 33-летний Нголо не просто получил приглашение на Евро из Саудовской Аравии — он вернулся в команду после двухлетнего перерыва. Время показало, что Дидье Дешам был абсолютно прав.

В двух матчах Канте сыграл по 90 минут, был вездесущ и пылесосил в центре поля как в лучшие годы. Естественно, его успехи не могли остаться незамеченными.

Нголо стал первым футболистом на этом турнире, завоевавшим награду лучшего игрока матча дважды. Кажется, отъезд в Саудовскую Аравию положительно повлиял на этого улыбчивого парня.