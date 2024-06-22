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Кто сказал, что Роналду — эгоист? Отдал пас на пустые ворота и установил три рекорда Евро

Португалия разгромила Турцию в матче Евро-2024
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Бруну Фернандеш и Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Португалия после победы над Турцией гарантировала себе выход в плей-офф с первого места в группе.
Чемпионат Европы. Группа F
22 июн, 19:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Турция
0:3
Португалия

Первый тур в этой группе — время молодых. Победу Португалии принес едва вышедший на замену и проводивший лишь третий матч за сборную Франсишку Консейсау. Героем Турции стал забивший один из самых красивых голов турнира Арда Гюлер. Но надо ли говорить, о ком больше всего говорили перед субботним матчем?! Про Криштиану — исключительно комплиментарно — высказались и Винченцо Монтелла, и Роберто Мартинес.

Хакан Чалханоглу&nbsp;&mdash; Криштиану Роналду. Португалия разгромила Турцию и вышла в плей-офф. Онлайн-трансляция матча Евро-2024

«Все физические показатели подтверждают, что он может играть каждые четыре дня. Думаю, важно понимать, что приносит игрок. Для нас Криштиану — это опыт, ноу-хау, возможность для голов, движение в штрафной, возможность открывать пространство», — заметил испанский специалист. Но даже после того, как Мартинес предложил закрыть тему, приведя статистику Роналду (130 голов в 208 матчах за сборную), его снова и снова будут спрашивать о капитане Португалии.

Тем более, даже не забивая и просто выходя на поля, Криш каждый тур переписывает книгу рекордов континентальных чемпионатов. В стартовом туре он стал первым, кто выступил на шести турнирах. В субботу — превзошел итальянца Бонуччи, сыграв в 19 подряд матчах Евро. В первой же голевой атаке Роналду — даже не подстроившись под передачу Нуну Мендеша — отвлек на себя внимание, а забил Бернарду Силва. Португалия использовала первый же момент, тогда как турки свой шанс до этого упустили.

Криштиану Роналду.
Фото AFP

Не забил Актюркоглу — один из четверки новых футболистов в составе «Лунных звезд». А другой пропускавший первый тур игрок — голкипер Алтай Байындыр — стал соавтором курьезного автогола. Их на турнире набралось уже шесть, но этот — самый курьезный. Даже режиссер трансляции не сразу среагировал, сконцентрировав внимание на взаимных претензиях не понявших друг друга Роналду и начавшего атаку отличным перехватом Жоау Канселу. Про пас игрока «Барселоны» такого не скажешь, только взятие ворот все же родилось буквально на ровном месте. Точнее, его придумал отдавший пас назад и заставший своего вратаря врасплох Самет Акайдын.

После этого Португалию можно признать самой везучей командой Евро-2024, так как и чехи в первом туре тоже осчастливили ее голом в собственные ворота. Прежде на одном турнире такое же количество подарков получали Германии и Испании на чемпионате трехлетней давности. Ну а Турция облегчила португальцам жизнь еще и выбором состава. Актюркоглу не хватало завершения, и еще один его момент завершился сейвом Диогу Кошты. А Гюлер и еще один ярко сыгравший в первом туре юниор — тоже 19-летний вингер «Ювентуса» Кенан Йылдыз — наблюдали за этим со стороны.

Мяч залетает в&nbsp;ворота Алтая Байындыра после удара Самета Акайдына. Самый курьезный автогол на Евро-2024: турецкий защитник покатил мяч мимо вратаря

Даже сразу после перерыва, когда вроде бы нужно было спасать игру, Монтелла выпустил не кого-то из своих вундеркиндов, а бывшего игрока ЦСКА Юсуфа Языджи. Интересно, что это было? Бережное отношение к нестабильной по определению молодежи или итальянская циничность главного тренера? Дескать, против Португалии ловить нечего, а к ключевой игре с Чехией молодежь подойдет мотивированной и свежей.

Как бы там ни было, наблюдая за этой игрой со скамейки, можно было получить урок по-настоящему большого игрока. Или — выбирайте сами — увидеть развенчание мифа о Роналду-эгоисте. Выйдя один на один, капитан мог бить, либо обыгрывать вратаря, а он покатил мяч на пустые ворота Бруну Фернандешу. И Криш был после этого абсолютно счастлив, хотя и не закрыл гештальт — голов в ворота Турции (при четырех сыгранных матчах) у него по-прежнему нет.

Зато есть полное доверие тренера, обожание болельщиков и еще один рекорд Евро — по числу голевых передач. Эта стала седьмой и одновременно самой пожилой в истории турнира (39 лет и 138 дней). Ну и, конечно, Португалия забронировала выход в плей-офф с первого места. Турки же имеют болеем чем реальные шансы финишировать в группе вторыми. Чтобы увидеть, как меняет ее игру Гюлер, хватило отведенных игроку «Реала» двадцати минут.

Бруну Фернандеш
Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Турции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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