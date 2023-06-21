Роналду сыграл рекордный 200-й матч за Португалию. Какими были его главные игры в футболке сборной

Криштиану — в Книге рекордов Гиннесса.

Криштиану Роналду не сбавляет обороты назло ненавистникам: 20 июня сыграл 200-й матч за сборную Португалии и получил сертификат Книги рекордов Гиннесса за рекорд по числу официальных игр за национальную команду. Но и это не все: в юбилейном матче за Португалию 38-летний форвард забил победный мяч в ворота сборной Исландии на 89-й минуте. Великолепный вечер для Криша, который он запомнит надолго. Повод вспомнить другие памятные игры Роналду за национальную команду.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

1-й матч

Португалия — Казахстан — 1:0, 8 августа 2003-го, товарищеский матч

Криштиану дебютировал за сборную в августе 2003 года еще совсем юнцом: 18-летнего пацана из «Манчестер Юнайтед» (он переехал в Англию ровно за неделю до этого) заприметил Луис Фелипе Сколари, тренировавший тогда португальцев. Он и выпустил Роналду на второй тайм товарищеского матча с Казахстаном. Что символично, в перерыве будущая звезда Португалии заменила звезду прошлого — Луиша Фигу.

Уже спустя две минуты Криш, перехватив мяч, побежал к воротам соперника и едва не открыл счет, но постарался вратарь Юрий Новиков, отразивший угрозу. Молодой дебютант так и не забил, зато создал несколько опасных моментов, продемонстрировал филигранность своей техники и заставил говорить о себе.

10-й матч

Испания — Португалия — 0:1, 20 июня 2004-го, матч группового этапа Евро-2004

Вундеркинда взяли на домашний чемпионат Европы-2004, причем не ради пиара. Рон по ходу турнира переквалифицировался из запасного в игрока основы, и матч с испанцами в группе стал первым для вингера в старте национальной команды. До этого в двух турах португальцы уступили грекам и обыграли россиян — для выхода в плей-офф необходима была только победа.

К тому моменту о таланте Криштиану уже трубили по всей Европе, поэтому никакой снисходительности к нему не было и в помине. Когда полузащитник получал мяч, на него бросались сразу два соперника. Роналду отыграл 85 минут и покинул поле под аплодисменты, а через несколько минут арбитр зафиксировал победу португальцев 1:0 и их выход в плей-офф. Португалия дойдет до финала, где потерпит второе поражение на турнире — от тех же греков.

50-й матч

Азербайджан — Португалия — 0:2, 13 октября 2007-го, отборочный матч Евро-2008

К 2007 году Криштиану являлся полноценной звездой АПЛ и всего мирового футбола, хотя ему было всего 22. А еще он успел вывести сборную на матч с капитанской повязкой — против бразильцев в товарняке.

Примерно тогда началась трансформация португальца из скоростного техничного вингера в голевую машину: в отборе на Евро-2008 он забивал в ворота бельгийцев, поляков, казахов и армян. 50-й матч пришелся на игру с Азербайджаном, но вот в ней Криштиану отличиться не сумел. На Роналду нещадно фолили и активно махали локтями, не давая подобраться к мячу. Криша действительно выключили из игры, но вместо него забили будущие футболисты чемпионата России Бруну Алвеш и Угу Алмейда.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

100-й матч

Португалия — Северная Ирландия — 1:1, 16 октября 2012-го, отборочный матч ЧМ-2014

Жаль, что сотая игра Роналду пришлась не на встречу со сборной России четырьмя днями ранее (причем победную для россиян) — юбилей выпал на матч против Северной Ирландии. С момента игры с Азербайджаном утекло много воды: Криштиану пачками забивал в «Реале» и закрепился в качестве главной звезды и капитана сборной. Это был уже не подающий надежды дриблер-симулянт из АПЛ, а поп-икона, обладатель «Золотого мяча», плейбой, филантроп и так далее.

Хотя сотый матч у Роналду выдающимся не получился. Поле он покинул, не сумев отличиться, а Португалия до 79-й минуты проигрывала и свела матч к ничьей благодаря усилиям Элдера Поштиги.

150-й матч

Португалия — Алжир — 3:0, 7 июня 2018-го, товарищеский матч

Первый юбилей Криштиану с голевым действием: капитан тогда отдал голевую на Бруну Фернандеша и поучаствовал в разгроме венгров. Это был последний матч Роналду перед стартом чемпионата мира-2018 в России: дальше он оформит хет-трик в ворота испанцев, забьет победный мяч марокканцам и с командой вылетит из турнира после поражения от Уругвая в 1/8 финала.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

Топ-5 матчей Роналду за сборную

5. Португалия — Нидерланды — 2:1, 17 июня 2012-го, матч группового этапа Евро-2012

В заключительной игре группы португальцам нужна была победа и, желательно, поражение датчан в параллельном матче с немцами. Нидерланды открыли счет уже на 11-й минуте, поставив Португалию в крайне неудобное положение.

На 28-й минуте Роналду сравнял счет, идеально сбалансировав на грани офсайда. А дальше начались бесконечные прорывы к воротам Стекеленбурга. Португальцы нанесли 22 удара по воротам, 9 в створ, и только на 74-й минуте Криштиану сделал то, что от него ждали. Забил второй, да как — хладнокровно отправил защитника и вратаря голландцев в буфет на ложном замахе и занес мяч в ближний угол. В ? Португалия благодаря голу Роналду прошла сборную Чехии, но в полуфинале напоролась на непобедимых испанцев, которым уступила в серии пенальти.

4. Португалия — Швейцария — 3:1, 5 июня 2019-го, полуфинал Лиги наций-2019

Достижение, которым не похвастается никто, кроме Криша. Он — первый капитан, поднявший над головой трофей Лиги наций. В 2019 году его сборная прошла в полуфинал, где встретилась со сборной Швейцарии. Мало того, что кэп оформил хет-трик (на тот момент седьмой в карьере за сборную), так еще и забил мяч со штрафного. Мяч перелетел точнехонько через головы защитников и упал в дальний угол. Красота!

В итоге сборная Португалии выиграла финал с Нидерландами и завоевала престижнейший трофей.

3. Португалия — Уэльс — 2:0, 6 июля 206-го, полуфинал Евро-2016

Противостояние двух мастодонтов мадридского «Реала» Криштиану и Гарета Бэйла не могло не возбудить миллионы зрителей по всей Европе. Постепенно португальцы уверовали в собственные силы и всерьез нацелились на первый серьезный трофей со сборной (до этого Португалия не выигрывала ни чемпионат мира, ни Евро).

В полуфинале с сенсационным Уэльсом заряженный Криш бегал по всему полю, не чурался возвращаться в оборону и оформил 1+1. Сначала в фирменном стиле перевисел в воздухе всех защитников и открыл счет с углового, а через пару минут его удар из-за штрафной трансформировался в результативную передачу Нани. Бэйл за оставшееся время ничем не выручил команду, а потому победителем в схватке вышел КриРо. В финале португальцы обыграли Францию, а получивший в начале встречи травму Роналду попробовал себя в роли помощника тренера и в конце вечера поднял над головой главный трофей в карьере, завоеванный им в составе сборной.

2. Португалия — Венгрия — 3:3, 22 июня 2016-го, матч группового этапа Евро-2016

Настоящий триллер — и снова на матче того Евро. Венгры трижды выходили вперед в решающем матче группы, а португальцы трижды отыгрывались. Команды решали, кто из них получит путевку в плей-офф напрямую (с первого или второго места), а кто останется на третьем без каких-либо гарантий.

Роналду выложился по полной программе: оформил дубль и отдал голевую. Один из мячей форвард забил пяткой, идеально подстроившись под прострельную передачу. «Это был безумный матч. Мы трижды вылетали с чемпионата Европы [по ходу матча] и каждый раз возвращались. Это была тяжелая игра, было жарко, но главной целью было пройти дальше», — делился Криштиану.

1. Португалия — Испания — 3:3, 15 июня 2018-го матч группового этапа ЧМ-2018

Матч, после которого содрогнулся весь курортный Сочи. Великолепное противостояние топ-сборных, которое под комментарий Василия Уткина вошло в историю. Уже на первых минутах Роналду заработал и реализовал пенальти, а в конце первого тайма мощным ударом пробил между ног Давиду де Хеа: вратарь неумело зафиксировал мяч, и тот отлетел в ворота. Внезапно испанцы отыгрались, и теперь уже португальцы проигрывали 2:3. Но тут португальцы получили право на штрафной. Для Криштиану это была больная тема — со штрафных он не забивал очень давно. Но тут все сложилось — идеальный удар и роскошный гол, спасший команду от поражения.