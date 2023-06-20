Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом с 200 матчами за сборную

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в 200 матче вышел на поле за национальную команду.

38-летний форвард вышел с первых минут на матч против Исландии в четвертом туре отборочного турнира Евро-2024. Он стал первым в истории футболистом, который провел 200 матчей за сборную.

Роналду дебютировал за Португалию в 2003 году. На его счету 122 гола за национальную команду. В составе сборной он становился победителем чемпионата Европы (2016) и выигрывал Лигу наций (2018/19).