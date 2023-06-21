Криштиану забил в 200-м матче за сборную, Холанн обошел Мбаппе, невероятный камбэк Молдавии

Обзор состоявшихся во вторник матчей отборочного цикла Евро-2024, один из которых завершился глубокой ночью из-за потопа на поле.

Потоп в Глазго

Группа А

В гостях у неожиданного лидера группы Грузии, как, собственно, и хозяевам, пришлось сражаться не только с соперником, но и с залитым дождем газоном. Мяч застревал в лужах после передач и ударов, однако Шотландия к этому кое-как адаптировалась, и после углового Макгрегор с подбора «прошил» руки Мамардашвили. Только на футбол это походило мало, и на 10-й минуте арбитр — посоветовавшись с футболистами — увел команды с поля.

Сначала игру остановили на 20 минут, в течение которых сотрудники «Хэмпден Парк» пытались швабрами выгрести воду за пределы поля. Пауза, естественно, затянулась, и решение о судьбе матча принимали, когда в остальных играх уже начались вторые таймы. Арбитр дал добро, убедившись, что мяч нормально катится по многострадальному газону. Но все равно командам потребовалось время на дополнительную разминку, поэтому рестартовый свисток прозвучал к моменту окончания других игр.

До перерыва счет не изменился, а едва начался второй тайм, Мактоминаю удался классный удар в нижний угол. По тому, как развивалась игра, сомнений в ее исходе уже не возникало. Потерпевшая первое поражение Грузия не смогла забить даже с назначенного в компенсированное время пенальти, который смазал допустивший уже не первую в сезоне осечку при ударе с «точки» Кварацхелия. Ну а Шотландия лидирует, выиграв все четыре матча.

Норвегия наконец-то одержала первую победу в отборочном цикле, а Холанн после безуспешных попыток в первом тайме оформил дубль за четыре минуты. Сначала он реализовал пенальти, а потом забил с игры. Для Эрлинга это уже четырнадцатый в сезоне случай, когда он поражает цель не менее двух раз за матч. Всего же на счету Холанна 56 голов с учетом всех турниров за клуб и сборную. Это на два мяча больше, чем у Мбаппе.

И В Н П М О 1. Шотландия 4 4 0 0 9-1 12 2. Грузия 3 1 1 1 3-4 4 3. Норвегия 4 1 1 2 5-7 4 4. Испания 2 1 0 1 3-2 3 5. Кипр 3 0 0 3 1-8 0

Лукаку прекрасен при Тедеско

Группа F

Недопонимание, возникшее между Доменико Тедеско и одним из самых авторитетных игроков сборной Бельгии Куртуа, показало, что со скандалами времен мирового первенства еще не покончено. Голкипер покинул расположение сборной, сославшись на травму, а в его отсутствие место в воротах занял Селс.

Впрочем, с поправкой на уровень соперника фамилия первого номера «Красных дьяволов» не имела значения. А снова получивший ставшую яблоком раздора капитанскую повязку Лукаку обеспечил результат в течение трех минут. Форвард на этом отрезке дважды отличился после фланговых передач, причем в первом случае некоторые ресурсы зафиксировали автогол. Но независимо от этого Лукаку довел серию отборочных матчей с забитыми мячами до пятнадцати игр!

Игра Австрии и Швеции получилась насыщенной яркими эпизодами, и можно было лишь удивляться долгому отсутствию голов. Главный виновник — блестяще игравший голкипер гостей Ульсен. Однако он все-таки не волшебник и не мог выручать бесконечно. Полевые игроки просто бросили вратаря на растерзание, позволив Баумгартнеру дважды отличиться, сыграв на добивании. Когда мяч в первый раз оказался в сетке, это был 19-й удар Австрии, которая сохранила лидерство в группе.

И В Н П М О 1. Австрия 4 3 1 0 9-3 10 2. Бельгия 3 2 1 0 7-1 7 3. Швеция 3 1 0 2 5-5 3 4. Эстония 3 0 1 2 2-6 1 5. Азербайджан 3 0 1 2 2-10 1

9 сентября. Азербайджан — Бельгия, Эстония — Швеция.

Криш в Книге рекордов Гиннесса

Группа J

Криштиану Роналду продолжает писать историю — в Рейкьявике он первым в мире провел 200-й матч за национальную команду. Произошло это спустя 19 лет и 304 дня после дебюта капитана в сборной, и в столице Исландии Криш удостоился специальной церемонии. Обычно такие мероприятия сдвигают к ближайшей домашней игре, но с учетом масштаба личности и значимости события сделали исключение. Роналду даже вручили сертификат Книги рекордов Гиннесса.

А вот на поле у Португалии все было не так радужно. Да, гости играли с преимуществом и создавали моменты, но впервые с назначения Роберто Мартинеса его команда не сумела открыть счет к перерыву. В итоге она начала отборочный цикл с четырех игр без пропущенных мячей, а победным — по всем законам драматургии — оказался удар Роналду на 90-й минуте. Сначала гол отменили, но ВАР исправил ошибку, и теперь у португальского снайпера по 36 мячей в отборочных турнирах как мировых, так и европейских чемпионатов.

И В Н П М О 1. Португалия 4 4 0 0 14-0 12 2. Словакия 4 3 1 0 5-1 10 3. Люксембург 4 2 1 1 4-6 7 4. Босния 4 1 0 3 3-7 3 5. Исландия 4 1 0 3 8-6 3 6. Лихтенштейн 4 0 0 4 0-14 0

8 сентября. Словакия — Португалия, Люксембург — Исландия, Босния — Лихтенштейн.

Спасение Сербии

Группа G

Пропустившая прошлый тур Сербия потеряла лидерство, сенсационно потеряв очки в Болгарии. Причем команда Драгана Стойкокича рисковала проиграть, однако на шестой добавленной минуте ее спас классный удар Лазовича. Лидером же по дополнительным показателям стала Венгрия.

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И В Н П М О 1. Венгрия 3 2 1 0 5-0 7 2. Сербия 3 2 1 0 5-1 7 3. Черногория 3 1 1 1 1-2 4 4. Болгария 4 0 2 2 2-6 2 5. Литва 3 0 1 2 1-5 1

7 сентября. Сербия — Венгрия, Литва — Черногория.

Группа Е

Устроив трогательные проводы Якуба Блащиковски во время контрольного матча с Германией, спустя три дня поляки излишне расслабились. Да и начиналось все в Кишиневе по сценарию гостей. Относительно быстрый гол Милика, очередной успех Левандовски, а потом — катастрофа! Все перевернули два классных удара Николаэску, причем в интервале между его голами футболист лишился еще одного мяча из-за решения судей. А от третьего успеха молдован поляки так и не пришли в себя. Команда Фернанду Сантуша опережает только Фареры.

И В Н П М О 1. Чехия 3 2 1 0 6-1 7 2. Албания 3 2 0 1 5-2 6 3. Молдавия 4 1 2 1 4-5 5 4. Польша 3 1 0 2 4-6 3 5. Фареры 3 0 1 2 2-7 1

7 сентября. Чехия — Албания, Польша — Фареры.