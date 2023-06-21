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Сегодня, 16:10

Сборная России, которая сделала Евро-2008 незабываемым. Где они сейчас?

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты сборной России после победы над Нидерландами на Евро-2008.
Футболисты сборной России после победы над Нидерландами на Евро-2008.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Культовый состав нашей команды.

Игорь Акинфеев (37 лет)

Лучший вратарь России часто выручал команду на Евро-2008 — и до сих пор в деле!

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В прошедшем сезоне Игорь снова показал свой класс — выиграл серию пенальти в суперфинале Кубка России с «Краснодаром» и взял 21-й трофей с ЦСКА, став одним из самых титулованных российских игроков в истории.

Вячеслав Малафеев (44 года)

Малафеев был в заявке на Евро-2008, но не сыграл ни минуты. В 2016 году завершил карьеру и занялся бизнесом, связанным с недвижимостью. С 2017 по 2020 год работал в «Зените» заместителем спортивного директора.

Владимир Габулов (39 лет)

Как и Малафеев, Габулов также не появился на полях Австрии и Швейцарии. В 2018-м он завершил карьеру после домашнего чемпионата мира и переквалифицировался в менеджера. В 2019 году стал президентом «Алании», через год возглавил совет директоров «Олимпа», а в декабре 2021-го стал гендиректором «Химок», но покинул клуб через пять месяцев.

Александр Анюков (40 лет)

Основной правый защитник команды Хиддинка, который в матче с Нидерландами ассистировал Аршавину перед третьим голом. В мае 2020-го завершил карьеру и стал тренером — Анюков входит в штаб Семака в «Зените». В начале июня 2023-го получил тренерскую лицензию «А-УЕФА».

Сергей Игнашевич (43 года)

Провел четыре матча на Евро-2008, а завершил карьеру в сборной через 10 лет — после домашнего чемпионата мира.

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Еще через год Игнашевич стал главным тренером «Торпедо», где проработал до 2021-го. А после возглавил «Балтику», которую по итогам прошедшего сезона вывел в премьер-лигу.

Денис Колодин (41 год)

«Пушка-страшная» Денис Колодин после Евро еще несколько сезонов провел в «Динамо». Поиграл в «Ростове», «Волге» и «Соколе». В 2017-м защитник завершил карьеру. Сейчас работает помощником главного тренера Андрея Карповича в «Актобе».

Юрий Жирков (39 лет)

Левый фулбек сборной по итогам Евро вошел в символическую сборную турнира, а осенью 2008-го был номинирован на премию «Золотой мяч».

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После яркого чемпионата Европы Жирков попробовал себя в Европе — в «Челси» он провел полтора года, после чего вернулся в Россию, поиграв за «Анжи», «Динамо», «Зенит» и «Химки». Зимой 2023-го завершил карьеру и намерен учиться на тренера.

Роман Широков (41 год)

Провел на Евро один матч на позиции центрального защитника в стартовой игре с Испанией. После турнира стал одним из лидеров «Зенита», выступал за «Спартак», ЦСКА, «Краснодар». А в 2016 году завершил карьеру и стал менеджером. В «Динамо» он работал в должности спортивного директора с 2017 по 2019 год. Весной 2023-го стал директором «Сатурна».

Василий Березуцкий (41 год)

На Евро-2008 сыграл в двух матчах, а после турнира продолжил выступать за ЦСКА (до 2018 года). После игровой карьеры работал ассистентом в штабе Леонида Слуцкого и Виктора Гончаренко, а также брата Алексея. Весной 2023-го рассказывал, что занимается бизнесом и живет в Испании.

Алексей Березуцкий (41 год)

За матчами Евро-2008 следил со скамейки запасных.О завершении карьеры объявил одновременно с братомпосле ЧМ-2018. Вместе с Василием Березуцким входил в тренерский штаб Слуцкого в «Витессе». А затем попробовал себя в роли главного тренера — в ЦСКА в 2021 году (после отставки Ивицы Олича).Проработал до 2022-го, пока клуб не назначил Владимира Федотова.

Ренат Янбаев (39 лет)

Защитник «Локо» попал в заявку на турнир, но на поле так и не появился. После Евро поиграл в «Зените» и «Локомотиве», «Краснодаре» и «Знамени» из Ногинска. Сейчас выступает в Медиалиге за клуб «Сахалинец» вместе с Шешуковым и Гранатом, а в январе этого года был назначен спортивным директором «Знамени».

Сергей Семак (47 лет)

Капитан команды Хиддинка после триумфального Евро стал чемпионом России вместе с «Рубином». А затем перебрался в «Зенит», где закончил игровую карьеру и начал тренерскую.

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В прошедшем сезоне выиграл пятое подряд чемпионство и обошел Валерия Газзаева по числу титулов. Больше в России выиграл только Олег Романцев (8).

Константин Зырянов (45 лет)

Провел на Евро-2008 пять матчей и забил один мяч с паса Семака в игре с Грецией. Тот гол стал победным.

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В 2012 году Зырянов ушел из сборной, а в 2017-м стал играющим тренером «Зенита-2». Прошлой осенью возглавил «Черноморец», который вывел в ФНЛ, куда команда из Новороссийска не могла вернуться 11 лет.

Игорь Семшов (45 лет)

Провел все матчи на Евро и после бронзы со сборной дважды — в 2008 и 2009 году — выигрывал бронзу чемпионата России (с «Динамо» и «Зенитом»).

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В 2015-м Семшов завершил карьеру и стал тренером — он входил в штаб Кирьякова в «Арсенале», затем ассистировал Божовичу и Черевченко. Сейчас тренирует «Чайку» в ФНЛ-2 и весной конкурировал с «Черноморцем» Зырянова за выход в первую лигу.

Иван Саенко (39 лет)

Провел на Евро четыре матча и после турнира вернулся в Россию, хотя до этого восемь лет играл в Германии. В «Спартаке» Саенко провел три сезона и закончил карьеру в 27 лет.

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Этим летом рассказал, что все последние годы занимается бизнесом и проводит время с семьей. В 2020-м Саенко получил тренерскую лицензию «С-УЕФА», но отметил, что не видит себя в футболе.

Владимир Быстров (39 лет)

Появился в двух матчах на чемпионате Европы, а после турнира зажигал в «Спартаке», «Зените», «Анжи», «Краснодаре» и «Тосно». В 2017-м завершил карьеру и отучился на тренера: у Быстрова есть лицензия категории C, а в 2019 году он входил в штаб Александра Кержакова в юношеской сборной России. В последние годы Быстров выступает в качестве телеэксперта.

Олег Иванов (36 лет)

Не провел на Евро-2008 ни минуты и был заявлен на турнир из-за травмы Павла Погребняка. До 2015 года оставался единственным игроком той сборной с нулем матчей за национальную команду. После восьми сезонов в «Ахмате» сначала перебрался в «Уфу», а в прошлом сезоне помог «Рубину» вернуться в РПЛ.

Андрей Аршавин (42 года)

Главная звезда сборной Хиддинка: именно голы Аршавина в ворота шведов и голландцев помогли России завоевать бронзу. Андрей после турнира уехал в «Арсенал», впечатлив Арсена Венгера. После четырех сезонов в Англии вернулся в «Зенит», а на закате карьеры поиграл за «Кубань» и «Кайрат».

Сборная России-2008: Сергей ИГНАШЕВИЧ, Роман ПАВЛЮЧЕНКО, Юрий ЖИРКОВ, Константин ЗЫРЯНОВ и Андрей АРШАВИН (слева направо). Английский акцент. Аршавин в кустах и поющий Жирков

Последние годы работает в системе «Зенита» советником гендиректора по молодежному футболу, с 2022-го стал заместителем гендиректора по спортивному развитию. Выступает в роли эксперта на ТВ.

Роман Павлюченко (41 год)

Забил три гола на Евро и после турнира уехал в АПЛ — «Тоттенхэм» заплатил за его трансфер 14 миллионов фунтов. После четырех сезонов в Англии вернулся в Россию, поиграв за «Локомотив», «Кубань», «Урал», «Арарат», «Знамя». Сейчас зажигает в Медиалиге за команду FightNights под руководством Александра Мостового.

Динияр Билялетдинов (38 лет)

Провел на Евро пять матчей и после турнира тоже попробовал свои силы в Англии — в составе «Эвертона», где за три сезона забил 9 голов. Но в 2012-м решил вернуться в Россию, так как не всегда попадал в состав «ирисок». «Спартак», «Анжи», «Торпедо», «Рубин» — закрепиться и стать лидером у Динияранигде не получилось. В прошлом году играл в Медиалиге за команду «Наши парни». Учится на тренера в академии РФС.

Дмитрий Торбинский (39 лет)

Автор одного из мячей в ворота Нидерландов в России поиграл за «Локо», «Краснодар», «Рубин» и клубы ФНЛ. Закончил карьеру в 2019 году после истечения контракта с «Енисеем» — из-за травм полузащитник последние годы все реже выходил на поле.

Дмитрий Торбинский. Дмитрий Торбинский: «В Майами комендантский час. Все скупают оружие»

После завершения карьеры уехал в США: живет с семьей в Майами, где открыл свою детскую футбольную школу.

Дмитрий Сычев (39 лет)

Сычев выходил на поле в двух матчах, а после турнира продолжил играть за «Локо» (до 2013 года). После были «Волга», минское «Динамо», «Окжетпес», «Пюник» и, наконец, финиш карьеры в 2020-м. Вместе с комментатором Денисом Казанским ведет YouTube-канал «Сычев-подкаст».

Роман Адамов (40 лет)

Запомнился на Евро-2008 легендарным пасом Гусу Хиддинку в центре поля. В тот же год выиграл с «Рубином» чемпионство, затем карьера Романа плавно пошла на спад: «Крылья Советов», «Ростов», «Сибирь». В 2015-м нападающий ушел из большого футбола. Спустя два года работал в структуре «Ростова», а в 2021-м был спортивным директором «Строгино».

Гус Хиддинк (76 лет)

После успеха на Евро Хиддинк тренировал сборную России до 2010-го и покинул команду после провала в Мариборе, где россияне уступили в стыках за попадание на чемпионат мира в Словении.

Андрей Аршавин атакует ворота в&nbsp;матче России и&nbsp;Нидерландов (3:1) в&nbsp;Базеле 21&nbsp;июня 2008 года. Лучшее лето России: победа над голландцами, феерия Аршавина и полуфинал Евро

После сборной России Хиддинк возглавлял «Челси», «Анжи», а также национальные команды Нидерландов, Турции и Кюросау. В 2021-м объявил о завершении тренерской карьеры, но в 2022-м все-таки вернулся, чтобы помочь Грэму Арнольду в сборной Австралии.

Фото: Александр Федоров «СЭ» / РФС / соцсети клубов и игроков

Андрей Аршавин
Денис Колодин
Дмитрий Торбинский
Игорь Акинфеев
Роман Павлюченко
Сергей Игнашевич
Сергей Семак
Юрий Жирков
Футбол
Сборная России по футболу
Гус Хиддинк
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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