Четыре дня назад над ним все смеялись, а сейчас он вытащил Испанию в полуфинал Евро. И проявил благородство

Унаи Симон — скромный герой «красной фурии».

Четыре дня назад в матче 1/8 финала Евро-2020 с Хорватией вратарь сборной Испании Унаи Симон допустил глупую ошибку в обработке мяча после паса назад и тем самым сотворил, пожалуй, самый нелепый автогол этого турнира. И несмотря на все сейвы, в особенности в начале овертайма при счете 3:3, 24-летнего голкипера запомнили именно из-за ляпа после передачи Педри.

В четвертьфинале против Швейцарии соперник дотерпел до серии пенальти, где Симон себя отлично проявил и вывел Испанию в первый полуфинал крупного турнира начиная с 2012 года.

Вратарь «Атлетика» — очень закрытый парень. В 2021 году он до сих пор не использует соцсети. Серьезно!

«Нельзя говорить «никогда», но на данный момент у меня нет социальных сетей в принципе. Я в стороне от них. Мы знаем, какое влияние оказывает наш образ жизни. Я не увидел в соцсетях никакой пользы для себя. Мне не нравится выставлять себя перед медиа. Я не тот человек, который охотно общается с прессой. Я лучше раскрою себя на глазах 60 тысяч на поле, чем перед десятью журналистами», — сказал вратарь за день до матча со Швейцарией в интервью Mundo Deportivo.

В разговоре с пресс-службой сборной Симон признался, что мог и не стать вратарем: «В детстве я стал голкипером, чтоб играть со своими друзьями».

Как можно заметить, у него все получилось. В свои 24 года Симон уже двукратный чемпион Европы. Правда, первые два титула он получил в молодежных сборных U-18 (на ЧЕ-2015) и U-21 (на ЧЕ-2019). На обоих турнирах баск был запасным вратарем, сейчас же он идет к третьему кубку уже в основе.

В примере Симон дебютировал три года назад. Перед началом сезона-2018/19 основной голкипер Кепа Аррисабалага перешел в «Челси», а его сменщик Яго Эррерин травмировался, из-за чего Симон вынужденно стал первым номером. Пропустив 13 мячей в семи играх, молодой вратарь присел на скамейку. Восстановившийся Эррерин доиграл сезон в основе.

Следующий сезон Симон начал в статусе первого голкипера даже при здоровом Эррерине. Через год с небольшим получил первый вызов в сборную Испании.

На Евро-2020 Симон провел все пять матчей, хотя до начала турнира в его активе было всего лишь семь игр за главную команду страны, и все при Луисе Энрике. Дебют состоялся 11 ноября 2020 года в товарищеской встрече с Нидерландами (1:1).

Главный тренер сборной ценит Симона за его игру ногами, хотя и до игры с Хорватией у него уже была результативная ошибка. В мартовском матче с Косово в отборочном турнире ЧМ-2022 (3:1) голкипер вышел из ворот и вместо выноса или короткой передачи решил принять мяч и прокинуть его мимо нападающего косоваров. Прокинуть удалось, а вот догнать нет. Бесар Халими с 40 метров отправил мяч в пустые ворота.

Какие бы ошибки Унаи Симон ни совершал, сейчас он герой. Причем довольно скромный герой (ну, мы уже знаем, что аккаунтов в соцсетях у него нет). УЕФА признал его лучшим игроком матча, на что Симон отреагировал следующим образом: «Я бы отдал Яну Зоммеру приз лучшему игроку матча».

??UNAI SIM?N: «Yo le habr?a dado el MVP del partido a SOMMER».



?A las 12 de la noche nos vemos en MEGA! pic.twitter.com/kc3Q0v4DrE — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 2, 2021

Вратарь сборной Швейцарии и правда провел отличный матч, оставив свою команду на плаву до самого конца. Но главный герой вечера — все же Симон, несмотря на всю его скромность.