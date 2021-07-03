Футбол
Евро-2020
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Команды Новости
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Четыре дня назад над ним все смеялись, а сейчас он вытащил Испанию в полуфинал Евро. И проявил благородство

Леонид Александров
Леонид Александров
Корреспондент
Сегодня, 09:30
2 июля. Швейцария — Испания. Унаи Симон признан лучшим игроком матча. Фото AFP
2 июля. Швейцария — Испания. Унаи Симон признан лучшим игроком матча. Фото AFP
Теги:
Унаи Симон — скромный герой «красной фурии».
28&nbsp;июня. Копенгаген. Хорватия&nbsp;&mdash; Испания.«А вы над Семеновым и Зобниным смеялись...» Чудовищная ошибка вратаря Испании

Четыре дня назад в матче 1/8 финала Евро-2020 с Хорватией вратарь сборной Испании Унаи Симон допустил глупую ошибку в обработке мяча после паса назад и тем самым сотворил, пожалуй, самый нелепый автогол этого турнира. И несмотря на все сейвы, в особенности в начале овертайма при счете 3:3, 24-летнего голкипера запомнили именно из-за ляпа после передачи Педри.

В четвертьфинале против Швейцарии соперник дотерпел до серии пенальти, где Симон себя отлично проявил и вывел Испанию в первый полуфинал крупного турнира начиная с 2012 года.

Вратарь «Атлетика» — очень закрытый парень. В 2021 году он до сих пор не использует соцсети. Серьезно!

«Нельзя говорить «никогда», но на данный момент у меня нет социальных сетей в принципе. Я в стороне от них. Мы знаем, какое влияние оказывает наш образ жизни. Я не увидел в соцсетях никакой пользы для себя. Мне не нравится выставлять себя перед медиа. Я не тот человек, который охотно общается с прессой. Я лучше раскрою себя на глазах 60 тысяч на поле, чем перед десятью журналистами», — сказал вратарь за день до матча со Швейцарией в интервью Mundo Deportivo.

В разговоре с пресс-службой сборной Симон признался, что мог и не стать вратарем: «В детстве я стал голкипером, чтоб играть со своими друзьями».

Томас Мюллер, Роман Зобнин, Унаи Симон.Главные ляпы Евро: промах Мюллера, пас Зобнина, автогол Симона и другие

Как можно заметить, у него все получилось. В свои 24 года Симон уже двукратный чемпион Европы. Правда, первые два титула он получил в молодежных сборных U-18 (на ЧЕ-2015) и U-21 (на ЧЕ-2019). На обоих турнирах баск был запасным вратарем, сейчас же он идет к третьему кубку уже в основе.

В примере Симон дебютировал три года назад. Перед началом сезона-2018/19 основной голкипер Кепа Аррисабалага перешел в «Челси», а его сменщик Яго Эррерин травмировался, из-за чего Симон вынужденно стал первым номером. Пропустив 13 мячей в семи играх, молодой вратарь присел на скамейку. Восстановившийся Эррерин доиграл сезон в основе.

Следующий сезон Симон начал в статусе первого голкипера даже при здоровом Эррерине. Через год с небольшим получил первый вызов в сборную Испании.

2&nbsp;июля. Санкт-Петербург. Швейцария&nbsp;&mdash; Испания&nbsp;&mdash; 1:1 д.в., пенальти&nbsp;&mdash; 1:3. Янн Зоммер.Швейцария едва не сотворила еще одну суперсенсацию. Испания прошла лишь по пенальти

На Евро-2020 Симон провел все пять матчей, хотя до начала турнира в его активе было всего лишь семь игр за главную команду страны, и все при Луисе Энрике. Дебют состоялся 11 ноября 2020 года в товарищеской встрече с Нидерландами (1:1).

Главный тренер сборной ценит Симона за его игру ногами, хотя и до игры с Хорватией у него уже была результативная ошибка. В мартовском матче с Косово в отборочном турнире ЧМ-2022 (3:1) голкипер вышел из ворот и вместо выноса или короткой передачи решил принять мяч и прокинуть его мимо нападающего косоваров. Прокинуть удалось, а вот догнать нет. Бесар Халими с 40 метров отправил мяч в пустые ворота.

Какие бы ошибки Унаи Симон ни совершал, сейчас он герой. Причем довольно скромный герой (ну, мы уже знаем, что аккаунтов в соцсетях у него нет). УЕФА признал его лучшим игроком матча, на что Симон отреагировал следующим образом: «Я бы отдал Яну Зоммеру приз лучшему игроку матча».

Вратарь сборной Швейцарии и правда провел отличный матч, оставив свою команду на плаву до самого конца. Но главный герой вечера — все же Симон, несмотря на всю его скромность.

Швейцария — Испания

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Чехия
Дания

П2

36%

2.12

Ф2 (0)

27%

1.49

ТБ 2.0

15%

1.85
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Украина
Англия

П2

42%

1.45

Ф2 (-1)

29%

1.74

ТБ 1.5

17%

1.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Бельгия 1
Италия 2
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

2.14

П2

25%

2.33

1X

20%

1.68

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Леонид Александров все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2131
Все опросы
Кто выйдет в финал Евро-2020 — Италия или Испания?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Украина — Англия: эксперты оценили шансы команды Шевченко в 1/4 финала Евро
Украина — Англия: прогноз Александра Мостового на матч Евро-2020
Четыре дня назад над ним все смеялись, а сейчас он вытащил Испанию в полуфинал Евро. И проявил благородство
Два очка Кучерова помогли «Тампе» в третий раз обыграть «Монреаль» в финале Кубка Стэнли
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля