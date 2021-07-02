Главные ляпы Евро: промах Мюллера, пас Зобнина, автогол Симона и другие

Самые глупые ошибки турнира.

Волейбольный привоз Дубравки

Дурацкий вратарский гол — это волейбольный прием голкипера словаков Дубравки. Удар испанца Сарабии не должен был закончиться голом — испанец попал в перекладину.

Мяч после удара в каркас завис над воротами и опускался вниз, а Дубравка, пытаясь вынести его, по-волейбольному забил в сетку.

? Martin D?bravka own goal puts Spain ahead ??#EURO2020 pic.twitter.com/eIx4S6ik8y — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

Решающий промах Мюллера, спасший Стерлинга

Англии могло и не быть в четвертьфинале Евро, если бы Томас Мюллер реализовал свой голевой момент при счете 1:0 на 81-й минуте встречи. После неудачного паса назад от Стерлинга мяч достался немецкому нападающему, который выбегал один на один с голкипером Пикфордом. За ошибку Стерлинга, который забил один из мячей Англии, немцы соперника наказать не смогли.

Мюллер пытался пробить в левый угол, но мяч после его удара разминулся со штангой и не попал в ворота. Спустя пять минут Германия пропустила второй гол, оформивший вылет немцев с Евро.

После матча Томас очень переживал: «Этот момент запомнится надолго, он будет сниться по ночам. Футболист работает, тренируется и живет игрой. Это был момент, когда все было в моих руках — я мог вернуть команду в игру в матче плей-офф и подарить целой нации, которая живет футболом, экстаз. Получить такой шанс и упустить его — это больно».

Промах Мбаппе, отправивший Францию с Евро

Пожалуй, главный провал Евро-2020 относительно ожиданий — выступление Франции, и в частности главной звезды сборной Килиана Мбаппе. Француз не забил ни одного гола на турнире, а в решающий момент серии пенальти со Швейцарией не реализовал свою попытку. Промах Мбаппе отправил Францию домой.

«Прошу прощения за этот пенальти. Я хотел помочь команде, но провалился. Будет трудно уснуть. К сожалению, таковы риски этого вида спорта, который я очень люблю», — обратился форвард к публике после вылета из турнира.

Пенальти Бэйла, которого затроллил Линекер

Уэльс не прошел дальше первого раунда плей-офф, а предпосылки вылететь были еще в матчах группового этапа. У валлийцев были проблемы даже с Турцией, которую команда Гарета Бэйла обыграла с трудом.

Сам лидер сборной Уэльса сделал два ассиста, но не забил пенальти, чудовищно пробив с точки намного выше ворот.

? Drama in Baku as Bale misfires from the spot!#EURO2020 https://t.co/Z4zaTakvsL pic.twitter.com/ZLEgbj1BTh — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 16, 2021

Не обошлось без подколов Гари Линекера. «Приземлился успешно, Гарет Бэйл. Все еще думаю, что отсюда можно добраться до грина», — написал он, выложив видео со своего заднего двора, куда упал футбольный мяч.

Landed safely @GarethBale11. Still think you can reach the green from here. pic.twitter.com/DgXCTqB64n — Gary Lineker ? (@GaryLineker) June 16, 2021

Пас назад от Зобнина

В решающем матче России с Данией команда Черчесова потерпела крупное поражение 1:4, в ходе которого сама помогла датчанам забить так много. Второй гол Дании придумал Роман Зобнин: отдал пас назад на вратаря Сафонова, но сделал это неудачно и выкатил Поульсену под удар в пустые ворота.

«Хочу принести извинения болельщикам, которые в нас верили на протяжении всего турнира. Мы чувствовали их поддержку и в Санкт-Петербурге, и даже в Копенгагене, куда не разрешили въехать российским поклонникам футбола. К сожалению, я совершил грубейшую ошибку, которая недопустима на таком уровне и в таком решающем матче крупного турнира. Полностью это осознаю. Готов принять на себя весь удар, или, как сейчас говорят, хейт», — привел «Чемпионат» слова Романа после матча.

Ошибка Семенова, которая помогла забить Лукаку

Самый первый пропущенный гол России на турнире случился после глупой ошибки в начале игры с Бельгией. Андрей Семенов не смог прервать навес в штрафную на Лукаку, который находился в офсайде. Защитник махнул мимо мяча, который отскочил к нападающему Бельгии. и тот легко переиграл Шунина. Семенов в этот момент апеллировал к судьям об офсайде, которого не было из-за его неуклюжего действия.

Автогол Симона после паса назад

Унаи Симон, в отличие от Дубравки, не направлял мяч в свои ворота, но тоже стал автором глупого автогола. После паса Педри почти с центра поля голкипер испанцев не смог обработать мяч. Вместо этого Симон подправил его в свои ворота. Очередное подтверждение правила, что пас назад в створ ворот делать нельзя, даже если речь идет о сборной Испании.

Главный тренер Луис Энрике поддержал голкипера: «Есть концептуальные ошибки, которые таят опасность. Это такие ошибки, которые могут быть повторены. А ошибки в исполнении зависят от момента и легко исправляются. Тут Унаи подвело исполнение».

OMG WHAT AN HOWLER OF AN OWN GOAL FROM SPAINS UNAI SIMON ???



Croatia ?? 1-0 Spain ?? pic.twitter.com/i4o0czlafP — ?? ??? ??? ??? ??? (@away_tours) June 28, 2021

Мората простил Швецию

Форвард Испании Альваро Мората — главный объект ненависти и шуток в свой адрес в составе сборной. За промахи и плохую реализацию фанаты его постоянно критикуют и даже угрожают ему и его семье. «Я понимаю, что меня критикуют за то, что я не забиваю. Но я хочу, чтобы люди поставили себя на мое место, когда мне угрожают, когда моим детям желают смерти», — рассказывал игрок.

Больше всего ему досталось за промах в игре со Швецией, где не было забитых мячей. В середине первого тайма Мората имел отличную возможность отличиться, оказавшись с мячом в штрафной без опеки. Форвард пробил мимо ворот.

Alvaro Morata attempted three shots for #ESP vs. #SWE.



None were on target. ? pic.twitter.com/iXNxk8BOql — Squawka Football (@Squawka) June 14, 2021

«Во время матчей все происходит так быстро, что у тебя нет времени подумать. Вратарь Швеции очень хорошо постарался закрыть пространство, и мне пришлось бить в дальний угол», — оправдывался Альваро.

За свои промахи Мората сполна ответил в матче с Хорватией в 1/8 финала, забив победный гол.