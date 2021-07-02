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Главные ляпы Евро: промах Мюллера, пас Зобнина, автогол Симона и другие

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 22:00
Томас Мюллер, Роман Зобнин, Унаи Симон.
Томас Мюллер, Роман Зобнин, Унаи Симон.
Теги:
Самые глупые ошибки турнира.
Голкипер сборной Словакии Мартин Дубравка забил мяч в&nbsp;свои ворота в&nbsp;матче против сборной Испании.Самый глупый автогол Евро: вратарь Словакии по-волейбольному отправил мяч в свои ворота

Волейбольный привоз Дубравки

Дурацкий вратарский гол — это волейбольный прием голкипера словаков Дубравки. Удар испанца Сарабии не должен был закончиться голом испанец попал в перекладину.

Мяч после удара в каркас завис над воротами и опускался вниз, а Дубравка, пытаясь вынести его, по-волейбольному забил в сетку.

29&nbsp;июня. Лондон. Англия&nbsp;&mdash; Германия&nbsp;&mdash; 2:0. Йоахим Лев.Не Король Лев. Англия отправила Германию домой с Евро-2020

Решающий промах Мюллера, спасший Стерлинга

Англии могло и не быть в четвертьфинале Евро, если бы Томас Мюллер реализовал свой голевой момент при счете 1:0 на 81-й минуте встречи. После неудачного паса назад от Стерлинга мяч достался немецкому нападающему, который выбегал один на один с голкипером Пикфордом. За ошибку Стерлинга, который забил один из мячей Англии, немцы соперника наказать не смогли.

Мюллер пытался пробить в левый угол, но мяч после его удара разминулся со штангой и не попал в ворота. Спустя пять минут Германия пропустила второй гол, оформивший вылет немцев с Евро.

После матча Томас очень переживал: «Этот момент запомнится надолго, он будет сниться по ночам. Футболист работает, тренируется и живет игрой. Это был момент, когда все было в моих руках — я мог вернуть команду в игру в матче плей-офф и подарить целой нации, которая живет футболом, экстаз. Получить такой шанс и упустить его — это больно».

28&nbsp;июня. Бухарест. Франция&nbsp;&mdash; Швейцария&nbsp;&mdash; 3:3 д.в., пенальти&nbsp;&mdash; 4:5. Кильян Мбаппе после промаха.Мбаппе провалил Евро. Решающий промах с пенальти, ноль голов и скандалы с партнерами

Промах Мбаппе, отправивший Францию с Евро

Пожалуй, главный провал Евро-2020 относительно ожиданий — выступление Франции, и в частности главной звезды сборной Килиана Мбаппе. Француз не забил ни одного гола на турнире, а в решающий момент серии пенальти со Швейцарией не реализовал свою попытку. Промах Мбаппе отправил Францию домой.

«Прошу прощения за этот пенальти. Я хотел помочь команде, но провалился. Будет трудно уснуть. К сожалению, таковы риски этого вида спорта, который я очень люблю», — обратился форвард к публике после вылета из турнира.

26&nbsp;июня. Уэльс&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 0:4.Дания роскошна. После России она разгромила Уэльс — и уже в 1/4 финала

Пенальти Бэйла, которого затроллил Линекер

Уэльс не прошел дальше первого раунда плей-офф, а предпосылки вылететь были еще в матчах группового этапа. У валлийцев были проблемы даже с Турцией, которую команда Гарета Бэйла обыграла с трудом.

Сам лидер сборной Уэльса сделал два ассиста, но не забил пенальти, чудовищно пробив с точки намного выше ворот.

Не обошлось без подколов Гари Линекера. «Приземлился успешно, Гарет Бэйл. Все еще думаю, что отсюда можно добраться до грина», — написал он, выложив видео со своего заднего двора, куда упал футбольный мяч.

21&nbsp;июня. Россия&nbsp;&mdash; Дания. Роман Зобнин.Чудовищная ошибка Зобнина, после которой начался разгром России в Дании

Пас назад от Зобнина

В решающем матче России с Данией команда Черчесова потерпела крупное поражение 1:4, в ходе которого сама помогла датчанам забить так много. Второй гол Дании придумал Роман Зобнин: отдал пас назад на вратаря Сафонова, но сделал это неудачно и выкатил Поульсену под удар в пустые ворота.

«Хочу принести извинения болельщикам, которые в нас верили на протяжении всего турнира. Мы чувствовали их поддержку и в Санкт-Петербурге, и даже в Копенгагене, куда не разрешили въехать российским поклонникам футбола. К сожалению, я совершил грубейшую ошибку, которая недопустима на таком уровне и в таком решающем матче крупного турнира. Полностью это осознаю. Готов принять на себя весь удар, или, как сейчас говорят, хейт», — привел «Чемпионат» слова Романа после матча.

12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. Ромелу Лукаку (№ 9) и&nbsp;Магомед Оздоев после матча.А чего вы ждали? Того, что Семенов «съест» Лукаку? Итоги матча Россия — Бельгия

Ошибка Семенова, которая помогла забить Лукаку

Самый первый пропущенный гол России на турнире случился после глупой ошибки в начале игры с Бельгией. Андрей Семенов не смог прервать навес в штрафную на Лукаку, который находился в офсайде. Защитник махнул мимо мяча, который отскочил к нападающему Бельгии. и тот легко переиграл Шунина. Семенов в этот момент апеллировал к судьям об офсайде, которого не было из-за его неуклюжего действия.

28&nbsp;июня. Копенгаген. Хорватия&nbsp;&mdash; Испания.«А вы над Семеновым и Зобниным смеялись...» Чудовищная ошибка вратаря Испании

Автогол Симона после паса назад

Унаи Симон, в отличие от Дубравки, не направлял мяч в свои ворота, но тоже стал автором глупого автогола. После паса Педри почти с центра поля голкипер испанцев не смог обработать мяч. Вместо этого Симон подправил его в свои ворота. Очередное подтверждение правила, что пас назад в створ ворот делать нельзя, даже если речь идет о сборной Испании.

Главный тренер Луис Энрике поддержал голкипера: «Есть концептуальные ошибки, которые таят опасность. Это такие ошибки, которые могут быть повторены. А ошибки в исполнении зависят от момента и легко исправляются. Тут Унаи подвело исполнение».

14&nbsp;июня. Севилья. Испания&nbsp;&mdash; Швеция&nbsp;&mdash; 0:0. Коке.Новая Испания пока не тянет на фаворита. Шведы выстояли в Севилье

Мората простил Швецию

Форвард Испании Альваро Мората — главный объект ненависти и шуток в свой адрес в составе сборной. За промахи и плохую реализацию фанаты его постоянно критикуют и даже угрожают ему и его семье. «Я понимаю, что меня критикуют за то, что я не забиваю. Но я хочу, чтобы люди поставили себя на мое место, когда мне угрожают, когда моим детям желают смерти», — рассказывал игрок.

Больше всего ему досталось за промах в игре со Швецией, где не было забитых мячей. В середине первого тайма Мората имел отличную возможность отличиться, оказавшись с мячом в штрафной без опеки. Форвард пробил мимо ворот.

«Во время матчей все происходит так быстро, что у тебя нет времени подумать. Вратарь Швеции очень хорошо постарался закрыть пространство, и мне пришлось бить в дальний угол», — оправдывался Альваро.

За свои промахи Мората сполна ответил в матче с Хорватией в 1/8 финала, забив победный гол.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Бельгия 0
Италия 1
1-й тайм

Обе забьют - да

29%

2.14

П2

25%

2.33

1X

20%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Чехия
Дания

П2

36%

2.12

Ф2 (0)

27%

1.49

ТБ 2.0

15%

1.85
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Украина
Англия

П2

42%

1.45

Ф2 (-1)

29%

1.74

ТБ 1.5

17%

1.36

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