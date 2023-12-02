Казахстан может встретиться с Роналду, если пройдет стыки.

В Гамбурге прошла жеребьевка группового этапа Евро-2024. Сборная России в Германии не сыграет, но международный летний форум все же обещает быть интересным. Подведем главные итоги жеребьевки и выделим интересные противостояния, которые мы увидим через несколько месяцев.

1. Жеребьевка прошла в необычном, но в последние годы ставшем привычным для крупных национальных турниров формате. Из 24 участников финального турнира известен 21 — это получившая путевку на правах страны-хозяйки Германия и еще 20 сборных (по две лучших из каждой группы), которые преодолели отборочный раунд. Еще три команды участницы мы узнаем по итогам стыковых матчей, которые состоятся с 21 по 26 марта 2024 года.

2. К слову, сразу стоит обозначить и формат финального турнира. Из шести групп в плей-офф выйдут по две команды с первых мест, а также по четыре лучших из тех, кто занял третьи позиции. Затем — классическая турнирная сетка, начинающаяся с 1/8. Турнир стартует 14 июня и продлится до 14 июля 2024-го в 10 городах — Берлине, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Кельне, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

3. А теперь — к самому интересному. Сразу примагничивает к себе взгляд квартет В, которому можно смело отдавать заезженный ярлык «группа смерти». Албанцам, мягко говоря, не позавидуешь — Испания, Хорватия (финалисты Лиги наций 2023) и Италия подарят нам минимум три топовых матча. Притом явного фаворита тут не выделить — испанцы на последних турнирах не впечатляют, у хорватов стареют лидеры, а итальянцы пропустили два крупных международных форума. В общем, ждем яркие зарубы.

4. Группа D — еще один гарантированный поставщик качественного шоу. Нидерланды и Франция уже хорошо друг друга знают, так как играли в одной отборочной группе (кстати, еще они оказались в одном квартете на Евро-2008, и тогда французы «отлетели» 1:4). Команда Дидье Дешама дважды одержала победу (4:0 и 2:1), но во втором матче испытала трудности, так что заранее ставить на то, что трехцветные займут первое место, все же рискованно. Плюс есть очень крепкая сборная Австрии, а еще сюда может попасть опытный соперник из «стыков» (Польша, Эстония, Уэльс или Финляндия).

5. Команда Сербии наверняка станет одной из тех, за которую будут болеть особенно много зрителей из России. На чемпионате мира в Катаре балканская сборная выступила слабо, и на Евро точно будет не легче. В соперниках — Англия, мощная Дания (обидчица нашей национальной команды на прошлом еврофоруме) и сосед по региону Словения с Облаком, Шешко и Бийолом.

6. Сборная Казахстана в случае удачного прохода «стыков» может попасть в одну группу с Португалией и сыграть против Криштиану Роналду. Чем не дополнительная мотивация? Но и тут конкуренция будет что надо — стабильный участник Евро — Чехия с Соучеком и Шиком, — а также набравшая обороты Турция. Украина в случае успеха в своем пути стыковых матчей будет определена в квартет Е, где ее ждут Бельгия, Румыния и Словакия.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

7. Некоторые группы чем-то напоминают те, что получились на предыдущих чемпионатах Европы. Например, квартет В — почти копия того, что был на Евро-2012 (только вместо Ирландии теперь Албания), а в группе F вновь сошлись Португалия, Турция и Чехия, не хватает только Швейцарии.

8. Две самые проходные группы — А и Е. Германия ужасно выступает в последний год, но даже в нынешнем полуразобранном состоянии у нее вряд ли возникнут большие проблемы с Шотландией и Венгрией, да и Швейцария объективно слабее, хотя способна подарить сенсацию. В группе Е очевидный фаворит Бельгия; Словакия и Румыния — на порядок ниже уровнем. Другого мощного соперника из «стыкового» пути В тут не предвидится.

Джанлуиджи Буффон на жеребьевке группового турнира Евро-2024. Фото Reuters

Группа А: Германия, Венгрия, Шотландия, Швейцария.

Группа В: Испания, Албания, Хорватия, Италия.

Группа С: Англия, Дания, Словения, Сербия.

Группа D: Франция, Австрия, Нидерланды, победитель Пути A стыковых матчей.

Группа Е: Бельгия, Румыния, Словакия, победитель Пути В стыковых матчей.

Группа F: Португалия, Турция, Чехия, победитель Пути С стыковых матчей.