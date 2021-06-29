«Франция уничтожена. А Дешам был просто потерян». Реакция французских СМИ на провал сборной на Евро-2020

Во Франции ожидают отставки Дидье Дешама и обсуждают решающий промах Кильяна Мбаппе.

В понедельник сборная Франции завершила выступление на чемпионате Европы, проиграв в 1/8 финала Швейцарии. За 10 минут до конца основного времени чемпионы мира вели со счетом 3:1, но дали сопернику отыграться, а затем уступили в серии послематчевых пенальти.

La Depeche.

«Разочарование», — это слово появилось на первых полосах сразу трех газет — La Depeche, Le Dauphine Libere и Le Parisien. Реакция L'Equipe уместилась в одно слово — «Уничтожены». «Свалились в пропасть» — это вариант La Voix du Nord.

Le Daufine.

В первую очередь за этот провал досталось главному тренеру Дидье Дешаму. «Он с самого начала сбора не был последователен, меняя тактическую схему практически в каждом матче, — пишет RMC Sport. — Бывало, что система менялась по три раза за тайм. Это означает, что в худшем случае он был просто потерян, а в лучшем — просто ошибся. Хотя ни того ни другого не должно было случиться».

Высказался по поводу Дешама и бывший полузащитник сборной Франции Жером Ротен.

«Думаю, что Дешам близок к отставке, — приводит слова Ротена RMC Sport. —Это видно по тому, как он выстраивал отношения со своими игроками, как управлял командой тактически. Кажется, что-то сломалось. Он не любит проигрывать и всегда очень болезненно воспринимает неудачи, поэтому ему будет трудно оправиться от этого».

«Если бы Дешам ушел, то все взгляды были бы обращены на Зинедина Зидана. Кажется, он является уже назначенным преемником. Что он сам думает по этому поводу? Он готов на сто процентов, он только этого и ждет», — утверждает автор того же издания из Мадрида и напоминает, что Зизу совсем недавно ушел из «Реала».

Символом этого поражения стал Мбаппе, не реализовавший решающий пенальти в послематчевой серии. Но самую большую порцию критики получили защитники сборной Франции. «Усталость, жара, тактическая схема... Многими факторами можно попытаться объяснить неудачную игру. Но защитники допустили слишком много ошибок, причем делали они это буквально по очереди, и практически все эти ошибки оказались результативными. Хорошо еще, что Уго Льорис отразил пенальти при счете 0:1», — пишет Le Parisien.

Le Parisien.

Мбаппе получил низкий балл от Maxifoot — четверку. Меньше только у защитников Клемана Лангле (2), Преснеля Кимпембе (3) и Бенжамена Павара (3). «Да, он был задействован в обоих гола Бензема, но в завершении атак выглядел катастрофично, — говорится в комментарии. — Нереализованный пенальти — это неудача, которую Мбаппе предстоит преодолеть. Но сперва ему следует разобраться в себе и извлечь урок из турнира, на котором он не забил ни одного мяча».

«Неправдоподобная неудача, которая стала наказанием за утраченную по ходу матча солидность и неоправданно рискованные тренерские решения», — так выглядит резюме матча от L'Equipe.