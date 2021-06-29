Мбаппе провалил Евро. Решающий промах с пенальти, ноль голов и скандалы с партнерами

Разбираемся в причинах неудач потенциально главной звезды мирового футбола.

Куда все пропало?

Мы часто видим и даже ищем некие символы и тайные знаки даже там, где их нет. Три года назад так было на ЧМ-2018, где Кильян Мбаппе разрывал оборону Аргентины, и кто-то уже тогда успел провозгласить французского вундеркинда наследником Лео Месси. А сколько всего на эту тему было сказано и написано в феврале, когда уже в Лиге чемпионов Мбаппе сделал хет-трик на «Камп Ноу»?!

Но прошло каких-то четыре месяца, и на Евро-2020, где Францию называли фаворитом из фаворитов, от великолепия 22-летнего форварда не осталось ничего. И проводить параллели с легендарным промахом Роберто Баджо в серии пенальти в финале ЧМ-1994 не совсем корректно. «Божественный хвостик» буквально тащил Италию на себе весь плей-офф. Сначала спас игру с Нигерией и добил ее голом в дополнительное время. Затем забил победные мячи против Испании и Болгарии.

Kylian Mbapp? (22 anos) pela Fran?a na @EURO2020:



?? 4 jogos

?? 0 gols

?? 1 assist?ncia

? 390 mins p/ participar de gol

? 7 passes decisivos

? 4 grandes chances perdidas

? 12 chutes (3 no gol)

? 4 impedimentos

?? 1 p?nalti perdido

? Nota SofaScore 6.65 pic.twitter.com/jXAtv16g1r — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) June 28, 2021

Баджо был одновременно творцом и ремесленником. Символ игры Мбаппе на этом Евро — даже не промах с пенальти, а эпизод, когда выскочивший на ворота француз неловко оступился и запустил мяч мимо цели оттуда, откуда обычно не промахивается. Впрочем, это опять же символ, не объясняющий причин провала потенциально главной звезды турнира. А то, что это именно провал, лучше всего подтверждают цифры.

Популярный статистический ресурс SofaScore за четыре матча на Евро-2020 вывел Мбаппе унизительную для такого мастера среднюю оценку — 6,65 балла. Для сравнения, в 1/8 финала Карим Бензема и Поль Погба наиграли на 8,5. Расшифровка же действий игрока «ПСЖ» получилась еще более показательной — 1 голевой пас, 7 ключевых передач, 12 ударов (3 в створ), четыре упущенных явных голевых момента. Непосредственно в игре против Швейцарии, когда класс и должен был проявляться, согласно данным Opta Кильян шесть раз промахнулся мимо ворот, выиграл два единоборства из восьми и ни разу при пяти попытках не доставил до адресата передачу с фланга.

6 — Kylian Mbapp? vs Switzerland??:



6 shots, 0 on target — no player had more shots with none on target in an #EURO2020 game.



8 duels, 2 won.



5 crosses, 0 successful.



Squandered. #FRASUI pic.twitter.com/rjARF6z1cL — OptaJean (@OptaJean) June 28, 2021

Золотая клетка

Так в чем же причина столь невыразительной игры Мбаппе на Евро-2020? Пока мы можем лишь выдвигать версии на этот счет, и одна из главных — так и не решенный вопрос с будущим футболиста. С начала года форвард несколько раз отвергал предложения «ПСЖ», хотя клуб готов был дать ему годовой оклад на уровне 30 миллионов евро. Объясняя это, Мбаппе говорил, что хочет принять оптимальное для себя решение, и, кажется, последние новости его не слишком радовали.

Во-первых, «Реал» дал понять, что в текущей финансовой ситуации не может позволить себе приобрести французского нападающего, а в плане условий личного контракта мадридцам невозможно конкурировать с «ПСЖ». Сами же парижане, которым удалось оформить соглашение лишь с 15-летним младшим братом Кильяна — Итаном Мбаппе — заняли жесткую позицию.

??? Nos Titis Senny Mayulu et Ethan Mbapp? signent un contrat aspirant avec le @PSG_inside ? pic.twitter.com/LboF0qVPHB — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 25, 2021

«Скажу предельно ясно: Мбаппе будет продолжать играть здесь. Мы никогда его не продадим, и он никогда не покинет «ПСЖ» свободным агентом», — заявил в начале июня президент парижан Нассер Аль-Хелаифи.

Понять босса можно, ведь Кильян для клуба даже более ценный актив, чем Неймар. Но насколько приятно было футболисту за неделю до старта Евро слышать, что его фактически хотят запереть в золотой клетке? Тем более, по информации RMC Sport, Мбаппе просил «ПСЖ» отпустить его, так как веры в парижский проект у него нет. А ведь до конца текущего соглашения остался всего год, и фантастический сценарий а-ля Рабьо, которого в свое время вывели из состава за отказ продлевать контракт, уже не кажется невероятным.

Слово Короля

Что еще могло помешать Мбаппе на Евро? Точно не возвращение ярко сыгравшего Бензема. Во-первых, Кильян был одним из тех, кто больше всего радовался приезду опального бомбардира «Реала». Во-вторых, главный тренер Дидье Дешам не перестраивал игру под ветерана и не менял позицию Мбаппе. Как и в «ПСЖ», 22-летний футболист располагался в зоне левого нападающего, и ломать себя игроку не пришлось.

Зато стоит прислушаться к известному в прошлом полузащитнику «ПСЖ» и «Монако» Жерому Ротену, который незадолго до старта плей-офф заявил: «Мбаппе лидер на поле, и тут проблем нет. Вместе с тем беспокоит то, что его эго проявляется за пределами поля. Думаю, Дешам больше не знает, как справиться с этим, и это проблема. Удивительно, как много он позволяет Мбаппе».

Ветеран обратил внимание на то, как Кильян в одном из матчей решил пробить штрафной, хотя никогда не блистал в этом компоненте, а рядом находились штатные исполнители «стандартов» — Анутан Гризманн и Погба. Но была еще и конфликтная ситуация после контрольного матча в преддверии Евро. Тогда Оливье Жиру заметил, что иногда он просит мяч и не получает его, а Мбаппе решил, что упрек адресован ему. Кроме того, когда позиции прояснились, Кильяну не понравился сам факт публичной критики партнеров со стороны форварда «Челси».

Гасить конфликт и не выпускать его в информационное пространство пришлось Дешаму, но все равно в прессу просочились подробности того, как Мбаппе высказал свое недовольство Жиру. Тем не менее, вешать всех собак на Кильяна неправильно. Как заметил Дешам, никто не может злиться на форварда за то, что он взял на себя смелость исполнить пятый пенальти.

«Очень сложно перевернуть страницу. Огромная печаль после этого вылета, мы не смогли достичь своей цели. Прошу прощения за этот пенальти. Я хотел помочь команде, но не смог. Уснуть будет сложно, но, к сожалению, я так люблю именно взлеты и падения этого вида спорта», — написал Мбаппе в своих соцсетях.

Кильян не справился с давлением, внешними факторами и непосредственно игрой. Через это тоже нужно пройти, чтобы после провала стать сильнее. Заклеймить форварда позором проще простого, но лучше прислушаться к Королю футбола Пеле, который в своих соцсетях написал: «Выше голову, Кильян! Завтра первый день нового путешествия».