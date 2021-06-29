Мбаппе похоронил чемпионов мира. Франция вылетела в огненном матче со Швейцарией

Невероятный матч в Бухаресте закончился сенсацией — «Трехцветные» уступили скромной Швейцарии в серии 11-метровых.

Евро-2020. 1/8 финала

Франция — Швейцария — 3:3 д.в. (0:1, 3:2, 0:0). Пенальти — 4:5

Голы: Сеферович, 15 (0:1). Бензема, 57 (1:1). Бензема, 59 (2:1). Погба, 75 (3:1). Сеферович, 81 (3:2). Гавранович, 90 (3:3).

Нереализованный пенальти: Родригес, 55 (вратарь).

Серия пенальти: Гавранович — 0:1. Погба — 1:1. Шер — 1:2. Жиру — 2:2. Аканджи — 2:3. Тюрам — 3:3. Варгас — 3:4. Кимпембе — 4:4. Мехмеди — 4:5. Мбаппе — 4:5 (вратарь).

Франция: Льорис, Варан, Кимпембе, Павар, Лангле (Коман, 46. Тюрам, 111), Погба, Рабьо, Канте, Бензема (Жиру, 93), Гризманн (Сиссоко, 88), Мбаппе.

Швейцария: Зоммер, Родригес (Мехмеди, 87), Видмер (Мбабу, 73), Эльведи, Аканджи, Шакири (Гавранович, 73), Джака, Цубер (Фасснахт, 79), Фройлер, Сеферович (Шер, 97), Эмболо (Варгас, 79).

Предупреждения: Варан, 30. Эльведи, 32. Родригес, 62. Джака, 76. Коман, 88. Павар, 91. Аканджи, 108.

Судьи: Рапаллини. Белатти, Бонфа (все — Аргентина).

ВАР: Мартинес Мунуэра. Приэто Лопес де Сераин, Эрнандес-Эрнандес (все — Испания), Иррати (Италия).

28 июня. Бухарест. Стадион «Национальный».

Внезапные трудности фаворита

До старта чемпионата Европы сборную Франции называли в числе фаворитов. Что логично: действующие чемпионы мира за три года не потеряли никого из главных творцов триумфа в России, а даже стали сильнее. Заматерел Мбаппе, один из лучших сезонов в карьере провел Канте, повзрослел и стал спокойнее Погба, вернулся в сборную Бензема. Осенью «Трехцветные» легко выиграли группу Лиги наций и вышли в «финал четырех».

После групповой стадии уверенность в успехе команды Дидье Дешама только усилилась. Из сложнейшего квартета с Португалией, Германией и зубастой Венгрией она вышла с первого места. Трудно было представить, что после такого у нее возникнут трудности в игре со Швейцарией, которая втиснулась в плей-офф лишь с третьего места.

Сломанная тактика

Это тот случай, когда нельзя ломать то, что работает. Франция при Дешаме никогда не смотрелась ярко, но почти всегда — качественно. Одна из главных причин — в понятной всем системе. Контратакующая игра, крепкий блок в центре поля, схема в четыре защитника — классический рецепт успеха.

Но перед плей-офф Дешам запаниковал. Причины имелись: в матче с Португалией из строя выбыли оба левых защитника, Эрнандез и Динь, так что тренерский штаб решил компенсировать потери профильных футболистов перетасовкой расстановки. Левый фланг Дешам отдал Рабьо. Спорное решение, но объяснимое: левоногих футболистов у «Трехцветных» не так много, а хавбек «Ювентуса» неплохо выглядел на этой позиции в конце встречи с Португалией.

Делать из Рабьо чистого левого защитника Дешам не решился, поэтому перешел на схему 3-4-1-2. Получилось, что Франция полностью отразила привычную расстановку Швейцарии, хотя обычно так делает аутсайдер перед игрой с фаворитом, а не наоборот.

France trying to mimic Tuchel with the 3-4-1-2



Allez Les Bleus! pic.twitter.com/26hiiBhEbT — The Ripamaru ?? (@Ripamaru) June 28, 2021

Неугомонный Цубер

Расстановка с тремя центральными защитниками — не новая для французов. Они использовали ее в двух сентябрьских матчах Лиги наций, когда победили Швецию и Хорватию. Понятно, что на тактику повлияли травмы, но удивительно другое: французские СМИ до матча сообщали о том, что Погба настаивал на переключении схемы — якобы 3-4-1-2 лучше раскроет качества футболистов из линии атаки.

Но получилось с точностью до наоборот: из-за смены расстановки у французов сломался прессинг, в атаке явно не хватало лишнего исполнителя. И первый тайм обернулся катастрофой для «Трехцветных» — они ушла на перерыв, уступая в счете.

Единственный гол до перерыва забил Сеферович, но для нас важнее, что результативную подачу сделал Цубер. Тот самый Стивен Цубер, который сезон-2013/14 провел в ЦСКА, забивал «Кубани». Сейчас он — запасной в «Айнтрахте», зато на Евро-2020 уже успел стать одним из главных действующих лиц. Это четвертая голевая передача Стивена на турнире, хотя он провел лишь два матча в основе.

4 — Бывший хавбек ЦСКА Стивен Цубер отдал четыре голевые передачи на Евро-2020, ни один другой игрок не делал больше ассистов в рамках одного Евро с 1980 года (с этого года мы располагаем статистикой). Навес. #EURO2020 https://t.co/Lob7juVGQR — OptaIvan (@OptaIvan) June 28, 2021

Двойной перевертыш

Дешам верно отреагировал на кошмар первого тайма и перетряхнул все в перерыве. Виновного в пропущенном голе защитника Лангле сменил Коман, а Франция перестроилась на 4-4-2 — Рабьо опустился ниже, Гризманн стал правым хавбеком. Но, пожалуй, не тактика повлияла на первый переворот в матче, а индивидуальные действия.

Во-первых, капитан Ллорис отразил пенальти от Родригеса. Во-вторых, Бензема на кураже сотворил удивительный гол — такую обработку мяча увидишь не каждый день. В-третьих, Мбаппе пяткой сделал тончайший пас во время второй голевой атаки французов. Забил, кстати, вновь Бензема — а ведь многие считали, что его лучше не возвращать, ведь Карим якобы испортит атмосферу в коллективе. В-четвертых, один из лучших голов турнира забил Погба. Прицельно, прямо в «девятку». Празднование полузащитника «МЮ» — тоже отдельный вид искусства.

В индивидуальном мастерстве швейцарцы уступали соперникам, но не в характере. Сила воли оказалась что надо — когда в них перестали верить, Сеферович оформил дубль, а на 90-й минуте счет сравнял Гавранович. Сам по себе матч оказался бешеным, но еще любопытнее, что в этот же день играли Испания с Хорватией с идентичным сценарием основного времени: 0:1 — 3:1 — 3:3.

Правда, после 90-й минуты пошли расхождения. Если испанцы дважды забили хорватам в первом дополнительном тайме, то Франция и Швейцария сохранили ничью до серии пенальти. И в ней дрогнул сам Мбаппе: он исполнял пятый удар, но Зоммер не дал лидеру французской сборной забить. Швейцария сотворила сенсацию!

Это был потрясающий день. И очень приятно, что победители двух лучших матчей Евро встретятся в Санкт-Петербурге. 2 июля именно на арене на Крестовском острове в четвертьфинале сыграют Испания и Швейцария.