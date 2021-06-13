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Лепс, печаль и спящие дети: эмоции Москвы во время первого матча России на Евро

Дарья Исаева
Дарья Исаева
фотокорреспондент
Сегодня, 12:45
Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Фотокорреспондент «СЭ» провела вечер игры России и Бельгии в фан-зоне столицы.

Игра в Санкт-Петербурге закончилась поражением россиян от бельгийцев — 0:3. Эмоции дня и факты о работе фан-зоны в Москве — в этой подборке.

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Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Талисман турнира Скиллзи большой популярностью не пользуется, и дело не только в цене в 4500 рублей за не самого крупного человечка. Сам персонаж не кажется болельщикам каким-то особенным, чтобы тратить на него деньги.

Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Наконец-то можно распаковать всю свою футбольную атрибутику и полюбоваться на девушек, которым она так к лицу.

Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Гимн России в исполнении Григория Лепса заметно порадовал собравшуюся публику. Но после финального аккорда большая часть слушателей не захотела становиться зрителями и покинула фан-зону, так и не дождавшись начала матча.

Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Наконец-то можно немного разобраться в футболе и узнать от мужа, зачем вообще придумали этот офсайд.

Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Болельщикам во время матча напрягаться приходится в основном морально, поэтому физическая разминка перед игрой очень кстати.

Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Неплохой способ провести время с любимой девушкой — позвать ее на прогулку в Лужники. А там, совершенно случайно, еще и матч сборной посмотреть.

Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Перехватить еду в фан-зоне — задача простая. Чебуреки, донеры, бургеры и любые напитки (кроме алкогольных) доступны во все время трансляции.

Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В «Лужниках» вместо домашнего дивана — пуфики. Плюс к комфорту просмотра, если, конечно, с погодой повезло.

Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

А кто-то любит футбол так сильно, что отойти даже от очень большого экрана не получается, ведь так не хочется упустить важные детали!

Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Если же перемещения маленьких человечков по зеленому полю слегка утомили, то всегда есть возможность немного передохнуть и посмотреть сны, где Россия побеждает.

Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Реальность к болельщикам более суровая и заставляет сомневаться в победе даже самых позитивных фанатов.

Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Остается наслаждаться хорошей погодой, приятной компанией и возможностью наблюдать за нашей сборной на этом чемпионате.

Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

А свет даже в этот темный вечер обязательно будет!

Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

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