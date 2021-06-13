Лепс, печаль и спящие дети: эмоции Москвы во время первого матча России на Евро

Фотокорреспондент «СЭ» провела вечер игры России и Бельгии в фан-зоне столицы.

Игра в Санкт-Петербурге закончилась поражением россиян от бельгийцев — 0:3. Эмоции дня и факты о работе фан-зоны в Москве — в этой подборке.

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Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Талисман турнира Скиллзи большой популярностью не пользуется, и дело не только в цене в 4500 рублей за не самого крупного человечка. Сам персонаж не кажется болельщикам каким-то особенным, чтобы тратить на него деньги.

Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Наконец-то можно распаковать всю свою футбольную атрибутику и полюбоваться на девушек, которым она так к лицу.

Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Гимн России в исполнении Григория Лепса заметно порадовал собравшуюся публику. Но после финального аккорда большая часть слушателей не захотела становиться зрителями и покинула фан-зону, так и не дождавшись начала матча.

Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Наконец-то можно немного разобраться в футболе и узнать от мужа, зачем вообще придумали этот офсайд.

Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Болельщикам во время матча напрягаться приходится в основном морально, поэтому физическая разминка перед игрой очень кстати.

Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Неплохой способ провести время с любимой девушкой — позвать ее на прогулку в Лужники. А там, совершенно случайно, еще и матч сборной посмотреть.

Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Перехватить еду в фан-зоне — задача простая. Чебуреки, донеры, бургеры и любые напитки (кроме алкогольных) доступны во все время трансляции.

Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В «Лужниках» вместо домашнего дивана — пуфики. Плюс к комфорту просмотра, если, конечно, с погодой повезло.

Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

А кто-то любит футбол так сильно, что отойти даже от очень большого экрана не получается, ведь так не хочется упустить важные детали!

Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Если же перемещения маленьких человечков по зеленому полю слегка утомили, то всегда есть возможность немного передохнуть и посмотреть сны, где Россия побеждает.

Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Реальность к болельщикам более суровая и заставляет сомневаться в победе даже самых позитивных фанатов.

Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Остается наслаждаться хорошей погодой, приятной компанией и возможностью наблюдать за нашей сборной на этом чемпионате.

Фан-зона Евро-2020 в Москве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

А свет даже в этот темный вечер обязательно будет!