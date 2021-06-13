Лепс, печаль и спящие дети: эмоции Москвы во время первого матча России на Евро
Игра в Санкт-Петербурге закончилась поражением россиян от бельгийцев — 0:3. Эмоции дня и факты о работе фан-зоны в Москве — в этой подборке.
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Талисман турнира Скиллзи большой популярностью не пользуется, и дело не только в цене в 4500 рублей за не самого крупного человечка. Сам персонаж не кажется болельщикам каким-то особенным, чтобы тратить на него деньги.
Наконец-то можно распаковать всю свою футбольную атрибутику и полюбоваться на девушек, которым она так к лицу.
Гимн России в исполнении Григория Лепса заметно порадовал собравшуюся публику. Но после финального аккорда большая часть слушателей не захотела становиться зрителями и покинула фан-зону, так и не дождавшись начала матча.
Наконец-то можно немного разобраться в футболе и узнать от мужа, зачем вообще придумали этот офсайд.
Болельщикам во время матча напрягаться приходится в основном морально, поэтому физическая разминка перед игрой очень кстати.
Неплохой способ провести время с любимой девушкой — позвать ее на прогулку в Лужники. А там, совершенно случайно, еще и матч сборной посмотреть.
Перехватить еду в фан-зоне — задача простая. Чебуреки, донеры, бургеры и любые напитки (кроме алкогольных) доступны во все время трансляции.
В «Лужниках» вместо домашнего дивана — пуфики. Плюс к комфорту просмотра, если, конечно, с погодой повезло.
А кто-то любит футбол так сильно, что отойти даже от очень большого экрана не получается, ведь так не хочется упустить важные детали!
Если же перемещения маленьких человечков по зеленому полю слегка утомили, то всегда есть возможность немного передохнуть и посмотреть сны, где Россия побеждает.
Реальность к болельщикам более суровая и заставляет сомневаться в победе даже самых позитивных фанатов.
Остается наслаждаться хорошей погодой, приятной компанией и возможностью наблюдать за нашей сборной на этом чемпионате.
А свет даже в этот темный вечер обязательно будет!
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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