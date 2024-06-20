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Германия первой вышла в плей-офф на Евро. С возвращением, немецкая машина

Сборная Германии первой вышла в плей-офф на Евро-2024
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Футболисты сборной Германии празднуют гол в ворота Венгрии.
Фото Reuters
Мы скучали.
Чемпионат Европы. Группа A
19 июн, 19:00. MHPArena (Штутгарт)
Германия
2:0
Венгрия

«В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы», — это знаменитое выражение Гари Линекера в последние восемь лет потеряло актуальность. На Евро-2020 команда остановилась в 1/8 финала, а на ЧМ-2018 и ЧМ-2022 вообще стала посмешищем, не выйдя из группы. Сам же Линекер свой афоризм в 2021 году и похоронил, добавив: «Земля пухом».

И вот немецкая машина снова завелась. После дебютного матча я уже перечислял причины реанимации.

1) Юлиан Нагельсманн убрал «червивые яблоки», не вызвав Хуммельса и Горецку — футболистов, которые могут, оказавшись в запасе, портить атмосферу. Выстроил четкую иерархию. Сплотил коллектив единой целью — победой на домашнем Евро.

Футболисты сборной Германии и&nbsp;Юлиан Нагельсманн празднуют победу над Венгрией. Германия уже в плей-офф с двумя победами. Но Венгрия заставила Нойера поработать

2) Возвращение в сборную спустя три года Крооса — мозгового центра, что собрало пазл воедино.

3) Сочетание новых звезд — Вирца и Мусиалы с опытнейшими Кроосом и Гюндоганом, а также находящимся в расцвете сил Хаверцем сделало атаку невероятно сильной.

4) Восемь провальных лет максимально мотивировали немцев, они голодны до побед.

5) Домашний Евро делает поддержку максимальной, добавляя настроя.

Немецкие фанаты поддерживают сборную Германии на стадионе.
Фото Reuters

В комментариях к той статье после первого матча на меня ожидаемо набросились. Мол, странно судить по одной встрече с невнятными шотландцами. Но, во-первых, британцы против Швейцарии показали, что не так уж плохи, скорее сила Германии их превратила в посмешище. А, во-вторых, о реанимации бундесманншафт в стране знали еще до начала Евро. Игра с Шотландией только подтвердила, что нынешняя сборная в порядке.

Мануэль Нойер, Тони Кроос и&nbsp;Томас Мюллер. Термин «кросс» пора переименовывать в «кроос», а Германия перестала изображать из себя Бразилию

Победа же над Венгрией (2:0) дополнительно укрепила в этом мнении. Мы видим действительно КОМАНДУ, а не набор футболистов, как на предыдущих турнирах. Никто не тянет одеяло на себя (кроме выходящего на замену Сане, но это, похоже, не лечится), все работают на результат, заряжены и сконцентрированы. Отсюда и хорошая реализация: есть момент — сразу прицельный удар. Инстинкт киллера на высоте.

Немного ушли в тень против Венгрии Кроос, Вирц и Хаверц — ничего, знамя подхватили капитан Гюндоган и Мусиала. А в следующем матче на первый план могут выйти другие — попробуй всех закрой.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман.
Фото Reuters

Понятно, что Венгрия, как и Шотландия, — не топ-соперник. А оборона в команде Нагельсманна явно уступает атаке, и в плей-офф этой проблемой вполне могут воспользоваться более серьезные оппоненты.

Результат в футболе не гарантирован никому. Но есть стойкое ощущение, что мы впервые за долгие годы видим настоящую сборную Германии, а не ее бесформенный эрзац.

С возвращением, немецкая машина. Мы скучали.

Тони Кроос
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
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