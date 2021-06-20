Болеем за ничьи Швейцарии и Хорватии, надеемся на провал Испании. Какие результаты нужны России, чтобы попасть в плей-офф с третьего места?

Расклады перед последним туром группового этапа Евро-2020.

Ранее мы уже подробно изучали расклады для сборной России внутри группы В чемпионата Европы: в плане борьбы за второе или хотя бы третье место ничего не изменилось. Однако после окончания двух туров можно более подробно рассмотреть потенциально ключевой момент: что, если россияне проиграют и займут с 3 очками третью позицию?

Напомним, что в плей-офф выходят четыре лучшие сборные с третьих мест: они ранжируются по числу очков, разности мячей и количеству голов. Россия может оказаться третьей с 3 очками (вариант с победой Финляндии над Бельгией все же оценивать не будем) и «минус 3» — если Дании мы проиграем в два мяча или больше, то опустимся на четвертое место.

1. В группе С третье место могут занять Украина или Австрия. В случае ничьей этих двух сборных в очном матче в последнем туре — австрийцы с 4 очками. В случае победы одной из них — проигравший, причем сейчас у обеих команд разность мячей «ноль». Вариант с разгромом маловероятный, так что, видимо, представитель группы С будет выше России.

2. В группе F вариантов с третьим местом множество, однако в большинстве из них сборная на этой позиции набирает 4 очка. Если Португалия проиграет Франции (вполне реально), у нее будет 3 балла — либо она останется третьей, либо Германия, если при поражении португальцев немцы уступят венграм (вряд ли). Но у обоих кандидатов сейчас разность «плюс 1». Немцы уж точно не проиграют в 4 мяча, а португальцы, которые будут к своему матчу иметь расклады всех групп на руках, такое тоже не допустят. Так что группа F — тоже выше России.

3. Во что можно верить — в ничью Хорватии и Шотландии в группе D. При таком раскладе хорваты займут третье место с 2 очками. Если кто-то победит в этом матче, то третья сборная из этого квартета наберет 4 балла.

4. Еще один потенциально хороший расклад может быть в группе А. Для этого идеально подходит ничья Швейцарии и Турции — тогда альпийская сборная третья с 2 очками. Или победа турок в один мяч — они станут третьими с 3 баллами и «минус 4». Победа Швейцарии — и либо она, либо Уэльс на третьем месте с 4 очками.

5. Наконец, довольно запутанная ситуация в группе Е. Если Польша победит в последнем туре Швецию, то третья сборная из квартета, кто бы это ни был, наберет 4 очка. Если не победит, то есть три варианта. В случае поражения Испании от Словакии третье место от группы Е будет с 2 очками (Испания или Польша) — это ниже России. В случае ничьи — эту позицию займет Испания с 3 очками и разностью «ноль» — это выше нашей сборной. А вот при победе испанцев третьими станут словаки, у которых сейчас «ноль», так что при отсутствии разгрома они тоже будут выше России.

6. Подводим итоги: сборные из групп С и F практически наверняка обгонят россиян, превзойти представителя Е шанс тоже небольшой, ведь нужно фиаско испанцев вместе с неудачей поляков. Поэтому если наша сборная действительно станет третьей, надо надеяться, что турки не дадут победить Швейцарию (этот матч состоится до нашего с датчанами), а хорваты сыграют вничью с Шотландией.

Допустим, Россия все-таки вышла в плей-офф. На кого мы попадем?

1. Если со второго места — то соперник вторая сборная из группы А. Это либо Италия в случае поражения от Уэльса, либо сам Уэльс (ничья с Италией либо поражение от нее при том, что Швейцария не победит Турцию или победит так, что не обойдет валлийцев по разности; сейчас «3-1» против «1-4»), либо Швейцария (если обойдет по разности). Уэльс кажется наиболее вероятным вариантом.

2. Если с третьего места — то вариантов два. Либо победитель группы Е, либо F. Если лишними станут третьи сборные из групп А и D, то россияне попадут на лучшую команду из квартета F. Сейчас фаворит в борьбе за это — Франция, поменьше шансов у Германии, гипотетически претендует и Португалия. С группой Е все совсем непонятно, но если предположить, что уж с третьего раза испанцы победят в матче этого Евро, то первое место займут либо они, либо шведы.