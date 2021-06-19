27 лет назад Россия с тремя очками осталась без плей-офф. Бельгия сыграла странный матч, Аргентину прибил скандал с Марадоной

Верим, что история не повторится.

21 июня сборная России сыграет с Данией решающий матч на групповом этапе Евро-2020. Если в Копенгагене получится набрать очки, то команда Станислава Черчесова окажется в плей-офф (в случае ничьей с вероятностью в 99%, даже если в параллельной встрече Финляндия обыграет Бельгию и Россия окажется на третьем месте в группе, четырех очков почти наверняка хватит для прохода дальше). В случае же поражения есть вариант, при котором россияне займут третье место с тремя очками, и тогда придется еще два дня ждать, чем все закончится в группах D, E и F, и надеяться, что пазл в итоге сложится в нашу пользу.

Сборная России однажды уже была в такой ситуации — 27 лет назад на чемпионате мира-1994, который проходил в США. Там был такой же формат, как и сейчас: 24 участника разбиты на шесть групп по четыре команды, четыре лучших третьих места выходят в 1/8 финала. И, что важно, это был первый крупный турнир, на котором за победу давали три очка, — до ЧМ-1994 была двухочковая система.

Россия, которую тренировал Павел Садырин, попала в группу В вместе с Бразилией, Швецией и Камеруном. В первых двух турах случились два крайне тоскливых поражения — 0:2 от бразильцев и 1:3 от шведов. Ни в одном из матчей особых шансов зацепиться за что-то не было, несмотря на то что скандинавам Олег Саленко забил с пенальти уже на 4-й минуте и 33 минуты россияне вели в счете.

«Я никогда не думал, что могу столкнуться с таким отношением к делу на чемпионате мира. Письма, конфликты, обиды — все мы, казалось, перед последним сбором уже преодолели. И я считал, что в Америку едут те, кто хочет, чтобы российская команда как можно лучше выступила на чемпионате. И как же жестоко я в этом предположении ошибся. Когда человек, на поле трудно различимый, приходит к тебе и говорит, что заменой тренеры его опозорили, имидж растоптали, то становится ясно, что на команду ему глубоко наплевать. Обид больше, чем в детском саду. Мне-то казалось, что мы почти сумели склеить разбитую тарелку, — но чемпионат только раздробил ее на осколки», — грустно говорил Садырин в интервью «СЭ» после матча со Швецией.

Тем не менее шансы на выход в 1/8 финала все еще оставались. После двух туров положение в группе было таким:

1. Бразилия — 6 очков, разность мячей 5-0

2. Швеция — 4, 5-3

3. Камерун — 1, 2-5

4. Россия — 0, 1-5.

Расклад был простой — как можно крупнее обыгрывать Камерун, чтобы поправить разность мячей, и надеяться, что трех очков хватит для того, чтобы попасть в топ-4 среди сборных, которые займут третьи места.

Третий тур начался матчами в группе А. Там результаты сложились не в пользу сборной России. 26 июня Румыния обыграла США — 1:0, а Колумбия была сильнее Швейцарии — 2:0. Итоговая таблица получилась такой:

1. Румыния — 6 очков, разность мячей 5-5

2. Швейцария — 4, 5-4

3. США — 4, 3-3

4. Колумбия — 3, 4-5.

Оставалось жалеть, что американцы не победили Румынию, которая тогда осталась бы на третьем месте с тремя очками и разностью мячей как минимум «-2».

На следующий день, 27 июня, играла группа С. Результаты получились ожидаемыми и, что важно, на руку сборной России. Испания обыграла Боливию, которая в первый и пока последний раз съездила на ЧМ, — 3:1, а Германия победила Корею, которая в середине 1990-х считалась записным аутсайдером, как и почти любая команда из Азии, — 3:2 (3:0 было уже к 20-й минуте). Итоговая таблица получилась такой:

1. Германия — 7 очков, разность мячей 5-3

2. Испания — 5, 6-4

3. Корея — 2, 4-5

4. Боливия — 1, 1-4.

28 июня 1994 года. Россия — Камерун — 6:1. Олег Саленко забивает гол. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стало понятно, что в случае победы над Камеруном Россия будет выше Кореи в сводной таблице команд, занявших третьи места.

Свою задачу команда Садырина вышла решать на следующий день — 28 июня. На стадионе в Сан-Франциско случились те самые знаменитые 6:1 с рекордными пятью голами Олега Саленко, который в итоге разделил «Золотую бутсу» ЧМ с болгарином Христо Стоичковым.

Правда, сборную Камеруна раздирали свои скандалы, команда реально хотела бойкотировать матч, а главный тренер Анри Мишель уже не контролировал ситуацию. Одна из главных причин — ситуация с премиальными.

«С деньгами ничего не было решено, кто выйдет на поле, нам сообщали из Яунде (столица Камеруна. — Прим. «СЭ»). И от нас еще хотели, чтобы мы хорошо выступили на чемпионате!» — негодовал полузащитник Эмиль Мбу.

В этот же день, 28 июня, но на несколько часов раньше, матчи 3-го тура игрались в группе Е. Там все было максимально запутанно и драматично. Перед заключительным днем у всех сборных — Италии, Ирландии, Норвегии и Мексики — было по 3 очка при нулевой разности мячей. За счет большего числа забитых голов (по 2) выше располагались Мексика и Ирландия, у Италии и Норвегии разность была 1-1.

Для России идеальным раскладом было бы, если бы в обоих матчах (Италия — Мексика и Ирландия — Норвегия) был бы победитель, причем совершенно неважно, кто именно. Тогда у третьей команды в группе было бы 3 очка с разностью мячей как минимум «-1».

Но обе игры завершились вничью (Италия — Мексика — 1:1, Ирландия — Норвегия — 0:0). У всех сборных стало по 4 очка с нулевой разностью мячей. Пришлось считать количество забитых мячей — и в итоге вылетели норвежцы, у которых был только один гол. С тех пор такой фантастической закрутки в рамках одной группы на чемпионатах мира или Европы больше не было.

Таким образом, сборной России с тремя очками и разностью мячей «+1» (7-6) оставалось дожидаться, как все закончится в группах D и F. Для выхода в плей-офф нужно было оказаться выше хотя бы одной команды, занявшей там третье место.

29 июня 1994 года. Россия — Камерун — 6:1. Олег Саленко и Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

29 июня играла группа F. Там после двух туров у Бельгии было 6 очков, у Голландии и Саудовской Аравии — по 3, у Марокко — 0. В заключительный день встречались Голландия — Марокко и Бельгия — Саудовская Аравия.

Для России было сразу несколько устраивающих ее вариантов. Например, победы Марокко и Бельгии. Тогда у трех команд было бы по три очка и, что важно, у Голландии и Саудовской Аравии — гарантированно отрицательная разность мячей.

Или более очевидный расклад — Голландия не проигрывает Марокко, а Бельгия побеждает Саудовскую Аравию. Тогда саудиты оставались бы на третьем месте с тремя очками и отрицательной разностью мячей. «Оранжевые» свою часть задачи выполнили, победив 2:1, а вот «Красные дьяволы»... Даже сейчас многие считают, что Бельгия специально проиграла тот матч — 0:1, а ее защитники намеренно расступились перед нападающим аравийцев Саидом Аль-Овайраном уже на 5-й минуте встречи. Совершив, как сказали бы сейчас, неприкрытый акт русофобии.

В итоге Голландия, Саудовская Аравия и Бельгия набрали по 6 очков, причем «Красные дьяволы» в итоге откатились на 3-е место и в 1/8 финала попали на Германию, которой благополучно проиграли. Российским же болельщикам оставалось надеяться на группу D, которая играла последней — 30 июня.

Там после двух туров положение было таким: Аргентина — 6 очков, Нигерия и Болгария — по 3, Греция — 0. В заключительный день играли Греция — Нигерия и Аргентина — Болгария. Как и ранее в группе F, Россию устраивало сразу несколько вариантов. На греков, правда, особых надежд не было — на том турнире они были совсем беспомощными, проиграв ранее Аргентине (0:4) и Болгарии (0:4). Было ясно, что Нигерия возьмет шесть очков. Так и вышло (2:0).

Основная надежда была на то, что аргентинцы, очень мощно смотревшиеся в первых двух матчах, разберутся с болгарами. У Болгарии перед последним туром была разница мячей 4-3 — то есть победа «Альбиселесты» с любым счетом выводила Россию в 1/8 финала. Но...

Матч начинался в 3.30 по московскому времени, и все те, кто, проснувшись с утра, побежал включать новости по радио, были жестоко разочарованы: Болгария выиграла — 2:0. Аргентина оказалась полностью убита громыхнувшим как раз между вторым и третьим туром скандалом с Диего Марадоной, в допинг-пробе которого, взятой после матча с Грецией, нашли целый коктейль из запрещенных препаратов. Так и не сумев собраться, «Альбиселеста» в 1/8 финала проиграла Румынии и поехала домой.

Доводилось читать версию, что это была подстава от ФИФА, которой рулил бразилец Жоау Авеланж. Мол, все знали, что Марадона «грязный». Но он был нужен ФИФА на турнире в США как мегазвезда, способная привлечь интерес не слишком еще понимающей в футболе местной публики. Чиновники обещали аргентинцам, что закроют глаза и не будут трогать Марадону — а те включают его в заявку. Но потом Авеланж, увидев, в каком порядке «Альбиселеста» и лично Диего, испугался и дал указание убрать его. Такая вот теория заговора.

У сборной России была уйма вариантов, чтобы все же прорваться в 1/8 финала. Но не сыграл ни один. А изучение и подсчет раскладов стали излюбленной забавой болельщиков на долгие годы вперед.