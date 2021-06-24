Шутят над Россией, говорят об удаче Украины.

Напряженные отношения между Украиной и Россией уже фигурировали на повестке дня перед самым стартом чемпионата Европы.

Все началось с формы украинцев: на представленном игровом комплекте была изображена карта Украины, которая включает в себя полуостров Крым, входящий в состав России с 2014 года. Также на форме были надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые у многих ассоциируются с украинскими националистами и крайне правыми. Это вызвало бурную реакцию в России. В итоге РФС отправил запрос в европейский футбольный союз по поводу данной формы.

УЕФА рассмотрел обращение российских футбольных властей и в итоге принял решение, что футбольная ассоциация Украины должна убрать с воротничка футболки надпись «Героям слава!». Остальные же элементы дизайна формы — карта страны с Крымом и надпись «Слава Украине!» — не противоречат правилам и могут оставаться неизменными.

По ходу группового турнира тема всплывала вновь. В одной из фан-зон Львова украинские болельщики активно болели за сборную Бельгии в игре против России и радовались голам, пропущенным российской командой. При этом накануне матча сообщалось, что в этой же фан-зоне будут бесплатно наливать пиво за каждый гол Бельгии в ворота России.

Россияне же, наоборот, радовались голам украинцев в матче против Северной Македонии. Но теперь команды не могут встретиться в рамках чемпионата Европы. Однако факт выхода Украины и вылета россиян обсуждается в сети европейскими болельщиками.

Сборная России набрала три очка и не сумела пробиться в 1/8 финала чемпионата Европы. Поэтому пользователи больше иронизируют над ситуацией.

«Радует тот факт, что единственное, чего добилась Россия на Евро — это обыграла Финляндию. Финляндия в итоге не вышла в плей-офф, и это привело к тому, что последнее место в квалификации досталось... Украине».

Enjoying the fact that the only thing Russia achieved at #EURO2020 was to beat Finland, a result that cost Finland qualification for the second round and caused the last qualification spot to go to ... Ukraine. #Karma — Peter Sketch (@petersketch) June 23, 2021

Еще пользователи шутят по поводу вылета:

«Если бы Россия, Турция и Шотландия попали бы в одну группу на Евро, то умудрились бы каким-то способом не пройти квалификацию».

If Russia, Turkey and Scotland were in a Euros group together they'd all somehow manage to fail to qualify. #EURO2020 #RUS #TUR #SCO — Ben (@BJPCooke) June 23, 2021

А кто-то вспоминает игру с Данией и стебется над Россией:

«По телевизору я видел анонс матча Россия — Дания в рамках Евро-2020. Возрастное ограничение составляло 12+. Я сразу же подумал о фильмах для взрослых. Мои догадки сбылись. 1: 4 — разве это не жесткое порно?»

On TV I saw the announcement of the match Russia Denmark in the framework of Euro 2020. The age limit was 12+. I immediately thought about adult films. My guesses came true. 1: 4 isn't this hard porn ???@EURO2020 @Football — Ruslan (@Ruslan69202142) June 24, 2021

По поводу Украины пользователи Сети пишут много лестных комментариев.

«Украина смотрится хорошо».

Ukraine doing pretty good — Donnie Darko (@DonnieDarko 25 ) June 24, 2021

Пользователь из Германии эмоционально реагирует на проход Украины в 1/8:

«Украина идет дальше!»

А кто-то представляет, как украинцы будут смотреться на поле в матче со Швецией. Человек хочет видеть красивое сочетание цветов:

«Швеция будет считаться хозяином поля в 1/8, и их основной комплект — желтые майки с синими шортами. Каковы шансы, что Украина сыграет во вторник в белом комплекте? Выглядело бы эстетично! Давайте сделаем это, Украина».

Sweden is the «home» side in 1/8 and their primary kit is yellow jerseys with blue shorts. What are the odds that Ukraine plays in white kit on Tuesday? Would look aesthetically pleasing! Let's do it, @uafukraine! @ZoryaLondonsk @DonetskWay2012 #МиЗбірна #Ukr #Euro2020 — Kliuch (@kliuch) June 24, 2021

Также в Twitter появился тренд «бредовых» прогнозов. И некоторые ставят на Украину:

«Поскольку все публикуют бредовые прогнозы #евро2020... Украина победит всех».

Since everyone is posting delusional #EURO2020 predictions...



Ukraine ?? will win it all — Div ? (@DivineS_Ave) June 24, 2021

Один из пользователей считает украинцев самой удачливой командой.

«Думаю, что Украина — самая удачливая команда на данный момент. Все, что им нужно было, — это победить Северную Македонию и квалифицироваться как лучший проигравший».