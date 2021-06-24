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«Единственное достижение России — победа над финнами». Что говорят в Европе по итогам группового турнира Евро

Сегодня, 22:10
Сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Шутят над Россией, говорят об удаче Украины.
Россия едет домой, а&nbsp;Украина идет дальше.Россия едет домой, а Украина идет дальше. Почему наши слабее соседей

Напряженные отношения между Украиной и Россией уже фигурировали на повестке дня перед самым стартом чемпионата Европы.

Все началось с формы украинцев: на представленном игровом комплекте была изображена карта Украины, которая включает в себя полуостров Крым, входящий в состав России с 2014 года. Также на форме были надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые у многих ассоциируются с украинскими националистами и крайне правыми. Это вызвало бурную реакцию в России. В итоге РФС отправил запрос в европейский футбольный союз по поводу данной формы.

УЕФА рассмотрел обращение российских футбольных властей и в итоге принял решение, что футбольная ассоциация Украины должна убрать с воротничка футболки надпись «Героям слава!». Остальные же элементы дизайна формы — карта страны с Крымом и надпись «Слава Украине!» — не противоречат правилам и могут оставаться неизменными.

По ходу группового турнира тема всплывала вновь. В одной из фан-зон Львова украинские болельщики активно болели за сборную Бельгии в игре против России и радовались голам, пропущенным российской командой. При этом накануне матча сообщалось, что в этой же фан-зоне будут бесплатно наливать пиво за каждый гол Бельгии в ворота России.

17&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Болельщики сборной Украины.Как в питерской фан-зоне болели за Украину: флаги не отбирали, голам аплодировали

Россияне же, наоборот, радовались голам украинцев в матче против Северной Македонии. Но теперь команды не могут встретиться в рамках чемпионата Европы. Однако факт выхода Украины и вылета россиян обсуждается в сети европейскими болельщиками.

Сборная России набрала три очка и не сумела пробиться в 1/8 финала чемпионата Европы. Поэтому пользователи больше иронизируют над ситуацией.

«Радует тот факт, что единственное, чего добилась Россия на Евро — это обыграла Финляндию. Финляндия в итоге не вышла в плей-офф, и это привело к тому, что последнее место в квалификации досталось... Украине».

Еще пользователи шутят по поводу вылета:

«Если бы Россия, Турция и Шотландия попали бы в одну группу на Евро, то умудрились бы каким-то способом не пройти квалификацию».

А кто-то вспоминает игру с Данией и стебется над Россией:

«По телевизору я видел анонс матча Россия — Дания в рамках Евро-2020. Возрастное ограничение составляло 12+. Я сразу же подумал о фильмах для взрослых. Мои догадки сбылись. 1: 4 — разве это не жесткое порно?»

По поводу Украины пользователи Сети пишут много лестных комментариев.

«Украина смотрится хорошо».

Пользователь из Германии эмоционально реагирует на проход Украины в 1/8:

«Украина идет дальше!»

А кто-то представляет, как украинцы будут смотреться на поле в матче со Швецией. Человек хочет видеть красивое сочетание цветов:

«Швеция будет считаться хозяином поля в 1/8, и их основной комплект — желтые майки с синими шортами. Каковы шансы, что Украина сыграет во вторник в белом комплекте? Выглядело бы эстетично! Давайте сделаем это, Украина».

Также в Twitter появился тренд «бредовых» прогнозов. И некоторые ставят на Украину:

«Поскольку все публикуют бредовые прогнозы #евро2020... Украина победит всех».

Один из пользователей считает украинцев самой удачливой командой.

«Думаю, что Украина — самая удачливая команда на данный момент. Все, что им нужно было, — это победить Северную Македонию и квалифицироваться как лучший проигравший».

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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