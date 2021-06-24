«Единственное достижение России — победа над финнами». Что говорят в Европе по итогам группового турнира Евро
Напряженные отношения между Украиной и Россией уже фигурировали на повестке дня перед самым стартом чемпионата Европы.
Все началось с формы украинцев: на представленном игровом комплекте была изображена карта Украины, которая включает в себя полуостров Крым, входящий в состав России с 2014 года. Также на форме были надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые у многих ассоциируются с украинскими националистами и крайне правыми. Это вызвало бурную реакцию в России. В итоге РФС отправил запрос в европейский футбольный союз по поводу данной формы.
УЕФА рассмотрел обращение российских футбольных властей и в итоге принял решение, что футбольная ассоциация Украины должна убрать с воротничка футболки надпись «Героям слава!». Остальные же элементы дизайна формы — карта страны с Крымом и надпись «Слава Украине!» — не противоречат правилам и могут оставаться неизменными.
По ходу группового турнира тема всплывала вновь. В одной из фан-зон Львова украинские болельщики активно болели за сборную Бельгии в игре против России и радовались голам, пропущенным российской командой. При этом накануне матча сообщалось, что в этой же фан-зоне будут бесплатно наливать пиво за каждый гол Бельгии в ворота России.
Россияне же, наоборот, радовались голам украинцев в матче против Северной Македонии. Но теперь команды не могут встретиться в рамках чемпионата Европы. Однако факт выхода Украины и вылета россиян обсуждается в сети европейскими болельщиками.
Сборная России набрала три очка и не сумела пробиться в 1/8 финала чемпионата Европы. Поэтому пользователи больше иронизируют над ситуацией.
«Радует тот факт, что единственное, чего добилась Россия на Евро — это обыграла Финляндию. Финляндия в итоге не вышла в плей-офф, и это привело к тому, что последнее место в квалификации досталось... Украине».
Enjoying the fact that the only thing Russia achieved at #EURO2020 was to beat Finland, a result that cost Finland qualification for the second round and caused the last qualification spot to go to ... Ukraine. #Karma— Peter Sketch (@petersketch) June 23, 2021
Еще пользователи шутят по поводу вылета:
«Если бы Россия, Турция и Шотландия попали бы в одну группу на Евро, то умудрились бы каким-то способом не пройти квалификацию».
If Russia, Turkey and Scotland were in a Euros group together they'd all somehow manage to fail to qualify. #EURO2020 #RUS #TUR #SCO— Ben (@BJPCooke) June 23, 2021
А кто-то вспоминает игру с Данией и стебется над Россией:
«По телевизору я видел анонс матча Россия — Дания в рамках Евро-2020. Возрастное ограничение составляло 12+. Я сразу же подумал о фильмах для взрослых. Мои догадки сбылись. 1: 4 — разве это не жесткое порно?»
On TV I saw the announcement of the match Russia Denmark in the framework of Euro 2020. The age limit was 12+. I immediately thought about adult films. My guesses came true. 1: 4 isn't this hard porn ???@EURO2020 @Football— Ruslan (@Ruslan69202142) June 24, 2021
По поводу Украины пользователи Сети пишут много лестных комментариев.
«Украина смотрится хорошо».
Ukraine doing pretty good— Donnie Darko (@DonnieDarko25) June 24, 2021
Пользователь из Германии эмоционально реагирует на проход Украины в 1/8:
«Украина идет дальше!»
UKRAINE IST WEITER!!! #EURO2020— Lera Mera (@Mera65048949) June 24, 2021
А кто-то представляет, как украинцы будут смотреться на поле в матче со Швецией. Человек хочет видеть красивое сочетание цветов:
«Швеция будет считаться хозяином поля в 1/8, и их основной комплект — желтые майки с синими шортами. Каковы шансы, что Украина сыграет во вторник в белом комплекте? Выглядело бы эстетично! Давайте сделаем это, Украина».
Sweden is the «home» side in 1/8 and their primary kit is yellow jerseys with blue shorts. What are the odds that Ukraine plays in white kit on Tuesday? Would look aesthetically pleasing! Let's do it, @uafukraine! @ZoryaLondonsk @DonetskWay2012 #МиЗбірна #Ukr #Euro2020— Kliuch (@kliuch) June 24, 2021
Также в Twitter появился тренд «бредовых» прогнозов. И некоторые ставят на Украину:
«Поскольку все публикуют бредовые прогнозы #евро2020... Украина победит всех».
Since everyone is posting delusional #EURO2020 predictions...— Div ? (@DivineS_Ave) June 24, 2021
Ukraine ?? will win it all
Один из пользователей считает украинцев самой удачливой командой.
«Думаю, что Украина — самая удачливая команда на данный момент. Все, что им нужно было, — это победить Северную Македонию и квалифицироваться как лучший проигравший».
Infact every team in that group of death deserves to be in the round of 16 including Hungary...— THE PREACHER? (@Lotafada) June 24, 2021
They all fought like its a final...
I think Ukraine is the luckiest team so far, all they need is to defeat North Macedonia and qualify as the best loser#EURO2020 https://t.co/kDn9DNsQmu
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