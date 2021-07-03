Футбол
Евро-2020
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Команды Новости
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Италия вышла в полуфинал Евро, потеряв Спинаццолу. Он лучший в сборной и спас команду от гола Лукаку

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 00:15
2 июля. Мюнхен. Бельгия — Италия — 1:2. Леонардо Спинаццола отражает атаку Ромелу Лукаку. Фото AFP Леонардо Спинаццола получил травму. Фото Reuters
2 июля. Мюнхен. Бельгия — Италия — 1:2. Леонардо Спинаццола отражает атаку Ромелу Лукаку. Фото AFP
Теги:
Получил травму и в слезах покинул поле.
Бельгия — Италия
2&nbsp;июля. Мюнхен. Бельгия&nbsp;&mdash; Италия&nbsp;&mdash; 1:2. Футболисты сборной Италии и&nbsp;Ромелу Лукаку.Италия прибила золотое поколение Бельгии. Команда Манчини — уже в полуфинале Евро-2020

28-летний защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола сверкал на Евро-2020. Итальянец из «Ромы» привлек внимание топ-клубов и стал настоящим открытием турнира.

Леонардо дважды становился лучшим игроком матча (против Швейцарии и Австрии), оказывает огромное влияние на атаку сборной Италии: его игра на левом фланге — лучший пример того, чего ждут болельщики и тренеры от атакующих латералей. У него и рекорд этого Евро по скорости — 33,7 км/ч.

При этом Спинаццола хорош и в обороне. В игре 1/4 финала с Бельгией он сделал важнейший сэйв, который принес Италии полуфинал. В середине второго тайма после прострела Де Брейне с левого фланга мяч дошел до Лукаку: форвард попытался пробить в пустой угол, но попал в бедро Спинаццоле.

Заслуга Леонардо в том, что он не бросил свой фланг и опекал Лукаку, сумел притормозить, когда мяч пошел за спину и выставить ногу — все вкупе помогло спасти Италию от пропущенного гола.

К сожалению, Италия сыграет там против Испании без своего лидера. На 77-й минуте Спинаццола в погоне за Азаром получил повреждение: у футболиста поехала нога и он не смог подняться — поле покинул только на носилках.

Конечно, это трагедия для Италии: Спинаццола долго лежал на газоне в слезах, пока врачи оказывали ему первую помощь, а партнеры пытались подбодрить.

Евро для лучшего игрока сборной Италии, крайне вероятно, закончился.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Чехия
Дания

П2

36%

2.12

Ф2 (0)

27%

1.49

ТБ 2.0

15%

1.85
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Украина
Англия

П2

42%

1.45

Ф2 (-1)

29%

1.74

ТБ 1.5

17%

1.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Четвертьфинал
Бельгия 1
Италия 2
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

2.14

П2

25%

2.33

1X

20%

1.68

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Зимагулов все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 278
Все опросы
Кто выйдет в финал Евро-2020 — Италия или Испания?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Италия вышла в полуфинал Евро, потеряв Спинаццолу. Он лучший в сборной и спас команду от гола Лукаку
Спинаццола получил серьезную травму ахилла и выбыл на несколько месяцев
Швейцария — Испания: сразу после гола Шакири на поле выбежал болельщик
Испания по пенальти обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал Евро-2020
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля