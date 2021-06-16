Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча 2-го тура Евро-2020 с Северной Македонией.

«Это отличная команда. На поле они как одна семья. У них определенно нет таких игроков, как у Нидерландов, но они очень сильны как команда. У них очень хорошая организация обороны — им крайне сложно забить.

Я говорил со своим одноклубником по «Манчестер Сити» [Илкаем] Гюндоганом о сборной Северной Македонии, потому что они обыграли Германию 2:1 на выезде пару месяцев назад. Он сказал: «Поверь, эта команда старается играть в хороший футбол».

Вы видите, что в этом турнире во многих матчах после первого тайма счет — 0:0. Это значит, что все команды очень хорошо организованы в защите и играют осторожно. На этом уровне очень сложно забить. Так что завтра нам обязательно нужно реализовывать моменты, которые мы создаем», — цитирует Зинченко официальный сайт УЕФА.

После первого тура Австрия и Нидерланды имеют по 3 очка и занимают 1-2 места в группе C. Украинцы и македонцы не набрали очков.

Матч Украина — Северная Македония состоится завтра, 17 июня, в Бухаресте. Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.