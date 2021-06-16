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Член исполкома РФС Анохин: «Победить финнов помогли индивидуальные действия Головина и Миранчука»

16 июня 2021, 23:43
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Член исполкома РФС Сергей Анохин подвел итоги матча чемпионата Европы между сборными России и Финляндии (1:0).

«Я переживаю за Фернандеса. Он один из самых топовых в нашем чемпионате. И будет жалко потерять для сборной России. Конечно очень жаль», — сказал Анохин РБК.

Также он заявил, что, пришедшие на стадион члены исполкома РФС «своими флюидами» помогли россиянам победить.

«Игра мотивационная для всего российского футбола. С финнами играть сложно, поскольку команда очень закрытая, сильная. Считаю, что сегодня победить помогли индивидуальные действия Головина и, особенно, Миранчука», — сказал Анохин.

В заключительном туре групповой стадии сборная России в Копенгагене сыграет с датчанами, а финны в Санкт-Петербурге встретятся с бельгийцами. Обе игры состоятся 21 июня.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/60ca39ec9a79471b803ee124?from=newsfeed

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи