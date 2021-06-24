Жоау Палинья признался, что Португалия извлекла уроки из поражения от Германии

Полузащитник сборной Португалии Жоау Палинья после ничьей с Францией (2:2) на Евро-2020 отметил, что португальцы извлекли урок из поражения от Германии.

«Игра со сборной Германии стала для нас уроком. Команда их извлекла, компактнее оборонялась, лучше контролировала мяч, и все это нашло свое отражение в итоговом результате. Тренер попросил меня действовать строго по позиции, надежнее в центре поля и не давать свободного пространства хавбекам и Гризманну», — цитирует пресс-служба УЕФА Палинью.

Франция набрала 5 очков и заняла первое место в группе F. Португальцы по дополнительным показателям уступили немцам вторую строчку и заняли третье место, что все равно позволит ей сыграть в плей-офф.