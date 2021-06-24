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Погба рад первому месту сборной Франции в группе на Евро-2020

02:56

Полузащитник сборной Франции Поль Погба после ничьей с Португалией (2:2) на Евро-2020 отметил, что самое главное — первое место в группе.

«Мы довольны: самое важное — первое место в группе. Нам удалось его занять, и это было непросто. Знаем, что нужно совершенствовать свою игру», — цитирует пресс-служба УЕФА Погба.

Франция набрала 5 очков и заняла первое место в группе F. Португальцы по дополнительным показателям уступили немцам вторую строчку и заняли третье место, что все равно позволит ей сыграть в плей-офф.

Португалия — Франция

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024476--portugal-vs-france/

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