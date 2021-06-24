Погба рад первому месту сборной Франции в группе на Евро-2020
02:56
Полузащитник сборной Франции Поль Погба после ничьей с Португалией (2:2) на Евро-2020 отметил, что самое главное — первое место в группе.
«Мы довольны: самое важное — первое место в группе. Нам удалось его занять, и это было непросто. Знаем, что нужно совершенствовать свою игру», — цитирует пресс-служба УЕФА Погба.
Франция набрала 5 очков и заняла первое место в группе F. Португальцы по дополнительным показателям уступили немцам вторую строчку и заняли третье место, что все равно позволит ей сыграть в плей-офф.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024476--portugal-vs-france/
Опрос
проголосовало: 6987Все опросы
Кто на Евро-2020 смотрится наиболее мощно в групповом турнире?
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю