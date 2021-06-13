Жириновский назвал причины поражения сборной России в матче против Бельгии
Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Владимир Жириновский оценил стартовый матч сборной России на Евро-2020, в котором подопечные Станислава Черчесова уступили Бельгии со счетом 0:3.
«Главная причина победы Бельгии в матче с Россией — национализм маленького народа. Валлоны, фламандцы веками боролись за независимость, у них ненависть ко всем вокруг. В России этого нет, потому что «веками нашу национальную идентичность размывали», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.
После первого тура первое место в группе B занимает сборная Бельгии. На втором месте находится сборная Финляндии, на третьем — датчане, сборная России занимает последнюю строчку. В следующем матче россияне 16 июня в Санкт-Петербурге сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами. 21 июня сборная России сыграет с командой Дании в Копенгагене, а сборная Финляндии встретится с бельгийцами в Санкт-Петербурге.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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