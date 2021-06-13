Жириновский назвал причины поражения сборной России в матче против Бельгии

Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Владимир Жириновский оценил стартовый матч сборной России на Евро-2020, в котором подопечные Станислава Черчесова уступили Бельгии со счетом 0:3.

«Главная причина победы Бельгии в матче с Россией — национализм маленького народа. Валлоны, фламандцы веками боролись за независимость, у них ненависть ко всем вокруг. В России этого нет, потому что «веками нашу национальную идентичность размывали», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

После первого тура первое место в группе B занимает сборная Бельгии. На втором месте находится сборная Финляндии, на третьем — датчане, сборная России занимает последнюю строчку. В следующем матче россияне 16 июня в Санкт-Петербурге сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами. 21 июня сборная России сыграет с командой Дании в Копенгагене, а сборная Финляндии встретится с бельгийцами в Санкт-Петербурге.